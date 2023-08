Le canton de DeKalb offre des ordinateurs aux résidents à faible revenu – Shaw Local

DeKALB – Le canton de DeKalb s’associera à PCs for People pour offrir aux résidents à faible revenu un service Internet et un accès à un ordinateur.

Le programme est ouvert aux résidents inscrits à l’assistance générale, Medicaid, TANF, SNAP ou WIC, selon un communiqué de presse.

Les bénéficiaires de l’invalidité de la sécurité sociale, du programme de pensions des anciens combattants, du revenu supplémentaire de la sécurité sociale et de l’aide publique fédérale au logement sont également éligibles. Les résidents dont le revenu du ménage est inférieur à 200% des lignes directrices fédérales sur la pauvreté peuvent postuler.

Les packages d’ordinateurs de bureau avec Windows 10 coûtent 10 $. Des forfaits informatiques sont disponibles à DeKalb Township. PCs for People fournira des instructions de ramassage. En raison des stocks limités, les résidents peuvent vérifier leur admissibilité. L’inscription est également encouragée. Pour vous inscrire, visitez pcsrefurbished.com/event/registration.

PCs for People est une organisation à but non lucratif qui fournit des ordinateurs portables et des ordinateurs reconstruits à bas prix aux résidents à faible revenu.

Pour plus d’informations, appelez le 708-843-8450.