Le cannibale contre le sataniste : la politique toxique empoisonne le Brésil

RIO DE JANEIRO — Dans son église de l’État du Paraná au Brésil, le révérend Edison Menezes venait de prononcer une homélie dénonçant la possession d’armes à feu lorsque la paroissienne a interrompu la messe. Prenant ses paroles comme une insulte au président pro-armes Jair Bolsonaro, elle a accusé le prêtre de soutenir le challenger de gauche lors des élections de dimanche.

« Est-ce que Dieu… est en faveur de l’avortement, mon père ? Est-il en faveur de la théorie queer ? a-t-elle demandé, selon une vidéo qui a été vérifiée par l’église. « Vous nous demandez de voter pour Lula !

Menezes, s’exprimant depuis l’autel de l’église Notre-Dame de la Lumière, a nié avoir fait campagne pour l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Mais l’explosion de ce mois-ci a parfaitement capturé l’état impie de la politique au Brésil, où l’élection la plus toxique de l’histoire moderne a approfondi la polarisation dans la plus grande nation d’Amérique latine.

De la jungle amazonienne aux mégalopoles du sud-est, la division politique du Brésil bouleverse les églises, faisant des sondeurs des cibles et déclenchant des querelles entre étrangers, amis, famille, voire branches du gouvernement, tout en dressant région contre région et en ouvrant de nouvelles fractures sur la sexualité, religion et race.

En temps de crise pour la démocratie moderne, le résultat ici servira de jauge des vents politiques mondiaux avant les élections de mi-mandat aux États-Unis après les victoires de l’extrême droite en Italie et en Suède. Une victoire de Bolsonaro pourrait enraciner un gouvernement illibéral au Brésil semblable à ceux de la Hongrie et de la Pologne. Une victoire de Lula sera vue comme un écho à la course de 2020 aux États-Unis, où un vieux lion de la gauche — Joe Biden — a également abattu une icône d’une droite transformée : Donald Trump. En cas de victoire de Lula, Bolsonaro pourrait suivre l’exemple de Trump, sa vedette politique, et résister à quitter doucement le palais présidentiel.

Plus que tout, cependant, la compétition brésilienne est le signe d’une nouvelle normalité dans les élections démocratiques, où les débats sur les budgets et les dépenses ont été remplacés par des guerres culturelles amères, des attaques contre les systèmes électoraux et le scepticisme à l’égard de la démocratie elle-même.

La ville natale de Bolsonaro est aussi divisée sur lui que le reste du Brésil

Dans une élection considérée par les deux camps comme une lutte existentielle, les campagnes ont abandonné tout semblant de civilité au profit de la désinformation et de la diabolisation – littéralement. Bolsonaro et son camp ont accusé Lula d’être un communiste caché et un sataniste qui veut fermer les églises et créer des salles de bains unisexes dans les écoles publiques. L’une des publicités de la campagne de Lula, quant à elle, s’est accrochée à une vieille vantardise – et à une plaisanterie apparente – de Bolsonaro pour suggérer qu’il pratique le cannibalisme. La gauche présente ici Bolsonaro comme un dictateur fasciste en devenir et qualifie sa défaite d’essentielle pour l’avenir de la démocratie brésilienne. (Chaque côté nie les affirmations de l’autre comme étant absurdes.)

“C’est l’américanisation de la politique brésilienne”, a déclaré Guilherme Casarões, analyste politique à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo. “L’une des caractéristiques de cette élection est que Bolsonaro a été capable… de créer un état permanent de guerre culturelle.”

Que le Brésil reflète les États-Unis ne devrait pas surprendre. Les deux sont des pays du Nouveau Monde de la taille d’un continent aux prises avec des problèmes non résolus sur la race et l’héritage de l’esclavage. Ils partagent des similitudes culturelles, des rodéos aux blocs de vote évangéliques. Bolsonaro n’a fait aucune tentative pour cacher son admiration vocale pour – et son alliance avec – Trump.

L’Observatoire des violences politiques et électorales a enregistré 212 attaques à motivation politique, dont 21 meurtres, de juillet à septembre, en hausse de 110 % par rapport au trimestre précédent.

Les craintes d’une violence plus large de la droite ont été exacerbées la semaine dernière lorsqu’un ancien membre du Congrès soutenant Bolsonaro a tiré avec un fusil et lancé des grenades sur la police fédérale, blessant deux personnes, alors qu’ils cherchaient à le mettre en garde à vue pour avoir violé l’assignation à résidence.

Bolsonaro a dénoncé l’attaque contre la police, mais a également condamné l’affaire contre Roberto Jefferson, qui a été détenu en 2021 dans le cadre d’une répression judiciaire contre la désinformation. Le consensus parmi les analystes ici est que des affrontements isolés pourraient éclater le jour du scrutin ou après, et qu’une violence à plus grande échelle reste possible.

Lula, qui a été président du Brésil de 2003 à 2010, a remporté 48,4 % des voix contre 43,2 % pour Bolsonaro parmi un groupe de 11 candidats au premier tour de l’élection du 2 octobre. au deuxième et dernier tour dimanche pour déterminer un gagnant.

Sorti de prison et en tête des sondages, Lula s’approche d’un retour politique complet

La polarisation pourrait compliquer la gouvernance de la prochaine administration, quel que soit le candidat qui l’emportera – bien que ce serait probablement plus difficile pour Lula, étant donné le bloc de bolsonaristes radicaux au Sénat. Les sondages montrent que le fossé s’élargit : le taux de rejet des électeurs de Lula est passé de 16,2 % lorsqu’il a remporté la présidence en 2002 à 45 % aujourd’hui, selon la société de sondage Datafolha. Son adversaire conservateur en 2002, Jose Serra, avait un taux de rejet de 14,4 % ; Celui de Bolsonaro a 50 ans.

Les sondages qui sous-estimaient le soutien de Bolsonaro au premier tour montrent toujours Lula en tête lors du tour décisif dimanche. Mais son avance s’est considérablement réduite.

Lors d’un débat la semaine dernière, Bolsonaro a publié ce que les critiques ont qualifié d’attaque à caractère raciste, affirmant que la récente visite de Lula dans une favela à majorité noire montrait qu’il avait des liens étroits avec des “trafiquants de drogue”. Lula a particulièrement bien performé dans le nord-est brésilien, une partie du pays qui compte proportionnellement plus de personnes de couleur.

“Lula a gagné dans 9 des 10 États avec le taux d’analphabétisme le plus élevé”, a doublé Bolsonaro sur les réseaux sociaux. « Savez-vous quels États ? Dans notre Nord-Est.

Lula a déploré la semaine dernière le ton de la campagne lors d’une réunion avec des représentants catholiques.

“Ce pays a toujours été un pays heureux, qui aimait faire la fête, aimait le football, la danse, le carnaval”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais vu le Brésil pris d’une telle haine comme une partie de la société brésilienne en a aujourd’hui.”

Un partisan de Bolsonaro tire sur la police et lance des grenades à l’approche des élections

Le 16 octobre, une femme a interrompu un service religieux dans la ville de Jacareí, dans le sud-est du pays, lorsque le pasteur a mentionné Marielle Franco, la conseillère bisexuelle noire de Rio de Janeiro assassinée en 2018. « Vous, monsieur, ne parlerez pas de Marielle Franco à l’intérieur du maison de Dieu. [She was] un gauchiste… un homosexuel qui voulait l’idéologie du genre dans les écoles pour enfants », a déclaré la femme, selon le média brésilien O Globo.

Deux jours plus tôt, le révérend José Fernandes de Oliveira, célèbre ici comme chanteur religieux, avait annoncé qu’il quitterait les réseaux sociaux jusqu’après les élections. “Ils n’arrêtent pas de dire que je suis un mauvais prêtre, un communiste et un traître au Christ parce que j’enseigne la doctrine sociale chrétienne”, a écrit sur Facebook Fernandes de Oliveira, qui s’appelle Padre Zezinho. “Ce qui est triste, c’est que les délits viennent tous de catholiques radicaux qui ont préféré leur parti politique au catéchisme catholique.”

Cibele Amaral, une chrétienne évangélique de 51 ans à Brasilia, a déclaré avoir quitté son église ce mois-ci après que son chef ait mis en doute son soutien à Lula. “Elle est venue me voir avec un discours sur Lula apportant le communisme”, a déclaré Amaral. “Je lui ai dit que c’était absurde et … si elle continuait, je ne lui parlerais plus jamais.”

Tous les antagonismes ne viennent pas de la droite. Dans un incident largement rapporté cette semaine par les médias brésiliens, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux semble montrer un couple se moquant d’un restaurant de São Paulo par des convives scandant qu’ils étaient des “sbires de Bolsonaro”. La police de São Paulo a déclaré qu’un partisan de Lula avait poignardé à mort un ami de longue date ce mois-ci après que la victime avait qualifié les électeurs de Lula de “voleurs”. Dans d’autres attaques, des partisans de Bolsonaro ont été accusés d’avoir tué des partisans de Lula.

Malgré les avertissements juridiques et les décisions de justice visant à réduire les fausses informations autour de l’élection, le Brésil a connu une “explosion” de fausses nouvelles avant le premier tour de scrutin et après, selon l’Institut Igarape basé à Rio et ses partenaires. Les affirmations fausses ou non étayées, partagées sur les réseaux sociaux, incluent des allégations qui lient Lula au crime organisé et qui disent qu’il est « de mèche avec le diable ».

Bolsonaro contre Lula : un référendum sur la jeune démocratie brésilienne

Pour la première fois dans la campagne, l’institut a noté une production considérable de désinformation de la gauche, comme des images trafiquées d’une visite de Bolsonaro dans une loge maçonnique en 2014. Les photos montraient des affiches montées derrière Bolsonaro et des dirigeants maçonniques, dont un d’une figure païenne associée au satanisme.

Une analyse de la portée de ces messages a révélé que l’extrême droite était les consommateurs les plus voraces. Les chaînes YouTube d’extrême droite, par exemple, ont enregistré 99 millions de vues entre le 30 septembre et le 7 octobre, contre 28 millions de vues pour les chaînes de gauche au cours de la même période.

La division et la désinformation ont été des facteurs de l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro en 2018. Mais elles se sont aggravées, selon les observateurs, à mesure que la politique est devenue plus tribale. Augmenter la passion maintenant, le chemin de la réélection de Bolsonaro passe par Lula, qui suscite le même genre d’antipathie parmi de nombreux membres de la droite brésilienne qu’Hillary Clinton parmi les républicains aux États-Unis.

L’air est rempli d’allégations de fraude de la part d’une droite de plus en plus extrême qui prévient qu’elle verra autre chose que la victoire comme une élection volée. Du matin du premier tour au lendemain après-midi, le rapport Igarape a cité plus d’un million d’articles questionnant l’intégrité électorale sur Facebook, Twitter et YouTube brésiliens.

Après le premier tour, les partisans de Bolsonaro ont visé les sondeurs qui ont considérablement sous-estimé son décompte éventuel. Les alliés de Bolsonaro au Congrès poussent maintenant une législation qui érigerait en crime la publication d’un sondage jugé erroné au-delà de sa marge d’erreur.

La dernière ligne d’attaque de la droite : des affirmations non prouvées selon lesquelles les stations de radio du Brésil ont violé la loi brésilienne en accordant plus de temps d’antenne à Lula qu’à Bolsonaro – des motifs, suggérés par certains proches du président, pour reporter le vote de dimanche. Bolsonaro était prêt cette semaine à demander un report, a rapporté mercredi le média G1, mais a cédé après que des personnalités militaires et politiques clés aient refusé de soutenir son plan.

Néanmoins, des responsables de gauche ont déclaré qu’ils craignaient que Bolsonaro n’essaie encore de tirer parti de la réclamation – déjà examinée et rejetée par les autorités électorales – pour contester une victoire de Lula.

“Cela semble être un autre Ave Maria du camp de Bolsonaro pour semer la confusion et le désordre dans les derniers jours de l’élection”, a déclaré Robert Muggah, co-fondateur de l’Institut Igarape.

Le tribunal électoral du Brésil a conféré ce mois-ci à son chef, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, le pouvoir de supprimer les messages qui violent les règles de désinformation. Les partisans de Bolsonaro ont condamné cette décision dans le cadre d’une campagne organisée par un tribunal militant de parti pris contre le président.

Bolsonaro a rempli le bureau du procureur et la police de loyalistes, a qualifié le coronavirus de “petit rhume” et a encouragé le développement en Amazonie.

Comment Bolsonaro a-t-il remporté le sondage des lecteurs de la personnalité de l’année du magazine Time ? Merci Télégramme.

La droite qualifie Lula de gauchiste corrompu ; il a purgé plus de 19 mois de prison pour des accusations de corruption et de blanchiment d’argent qui ont ensuite été annulées. Les partisans voient ses deux mandats comme une période de programmes sociaux qui ont vu le taux de faim diminuer fortement.

En cas de victoire de Bolsonaro, une gauche affaiblie pourrait lutter contre de nouvelles mesures visant à éroder les principes et les institutions démocratiques. En cas de défaite, Bolsonaro pourrait conserver une influence significative au sein d’une opposition centrale, comme Trump l’a fait aux États-Unis.

Si Bolsonaro perdait, disent les observateurs, il pourrait jeter le doute sur les résultats, mettant en place un scénario à l’américaine dans lequel certains Brésiliens s’accrochent à la conviction que le nouveau président est illégitime. Bolsonaro a déjà prétendu à tort que des machines à voter électroniques fiables peuvent être facilement falsifiées.

“Mon sentiment est que, s’il perd, Bolsonaro propage le grand mensonge, quelque chose de similaire à ce que Trump a fait”, a déclaré Muggah. “On peut imaginer un événement de type insurrectionnel.”