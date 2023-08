Le cannabis Tilray achète des marques de Molson Coors et Anheuser Busch

Marques Tilray étend sa présence dans les boissons alcoolisées et au cannabis, en rachetant des marques de Molson-Coors et Anheuser-Busch car les restrictions légales entravent l’industrie de la marijuana.

La principale société de cannabis a annoncé vendredi qu’elle acquerra les 57,5 ​​% restants du fabricant de boissons infusées au cannabis Truss Beverage de Molson Coors Canada. Le prix de la transaction n’a pas été communiqué.

Cette décision intervient dans le cadre d’une poussée plus large de Tilray pour se diversifier à partir de produits à base de cannabis plus traditionnels. Tilray a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il allait acquérir huit marques de bière et de boissons d’Anheuser-Busch pour 85 millions de dollars. C’était la dernière d’une série d’acquisitions de bières artisanales qui ont fait de Tilray l’une des plus grandes forces de l’espace aux États-Unis.

Tilray est l’une des plus grandes sociétés de cannabis au monde avec une capitalisation boursière de 1,79 milliard de dollars. L’entreprise est également spécialisée dans les boissons et les produits de bien-être et est devenue la 5e plus grande entreprise de bière artisanale aux États-Unis.

L’acquisition de Truss fait partie d’une « stratégie de diversification » plus vaste en cours chez Tilray. Alors que la croissance de l’industrie nord-américaine du cannabis stagne, les entreprises axées sur les mauvaises herbes visent à élargir leurs portefeuilles.

Les boissons au THC et la bière artisanale font partie des secteurs des boissons à croissance rapide qui ont suscité l’intérêt des dirigeants du cannabis.

Tilray a déclaré que l’accord d’achat du reste de Truss en faisait le chef de file des boissons au cannabis destinées aux adultes au Canada, avec une part de marché combinée d’environ 36 %.

Tilray a déclaré dans un communiqué de presse que les boissons au cannabis « présentent une opportunité significative » pour atteindre les consommateurs d’âge légal qui n’ont pas encore exploré le cannabis. Il s’attend également à ce que les « changements réglementaires » alimentent une croissance substantielle du marché.

Blair MacNeil, le président de Tilray Canada, a déclaré que l’acquisition « diversifiera davantage nos offres de produits tout en élargissant notre portée auprès des consommateurs ».