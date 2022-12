Le cannabis soulage-t-il réellement la douleur — ou quelque chose d’autre se passe-t-il ?

La recherche suggère que le cannabis et le placebo procurent un soulagement similaire de la douleur, mais ce n’est peut-être pas tout.



Si vous avez essayé l’une des différentes formulations de cannabis médical (marijuana) dans l’espoir de soulager votre douleur chronique, vous êtes loin d’être le seul. Le traitement de la douleur est de loin la raison la plus courante invoquée par les millions d’Américains qui utilisent des produits contenant des cannabinoïdes, les principaux composants actifs de la marijuana.

Cependant, il existe de bonnes preuves qu’un placebo de cannabis – une substance conçue pour imiter la réalité en termes d’apparence, d’odeur, de goût et de sensation – procure un soulagement de la douleur très similaire à celui d’un produit à base de cannabis, selon une nouvelle revue dans Réseau JAMA ouvert. Mais pourquoi?

Sur quoi cette recherche s’est-elle penchée ?

Cette méta-analyse de 20 études contrôlées randomisées a examiné l’effet de l’attention positive des médias sur les attentes des patients en matière de soulagement de la douleur par les produits à base de cannabis. Les études ont porté sur un total de 1 459 personnes, dont la plupart souffraient de douleurs neuropathiques ou de sclérose en plaques.

Les traitements actifs utilisés dans ces études comprenaient deux cannabinoïdes principaux dans la marijuana, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ou le cannabidiol (CBD), et les médicaments sur ordonnance nabilone (Cesamet), dronabinol (Marinol, Syndros) et nabiximols (Sativex). Les produits – et les placebos – ont été administrés sous forme de pilule, de spray, d’huile, de fumée ou de vapeur. Les chercheurs ont découvert que les participants recevant un traitement actif et les participants recevant un placebo ont signalé des niveaux similaires de soulagement de la douleur.

Ted J. Kaptchuk, directeur du programme d’études sur les placebos et de la rencontre thérapeutique au Beth Israel Deaconess Medical Center, affilié à Harvard, affirme que les résultats de cette étude bien menée ne sont pas surprenants. “À l’exception des opioïdes, la plupart des analgésiques sont à peine meilleurs qu’un placebo”, dit-il.

En fait, dans les essais cliniques d’analgésiques courants tels que l’aspirine et l’ibuprofène, les placebos soulagent à peu près autant la douleur que les médicaments eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que les médicaments actifs n’ont pas d’effets physiologiques. Au contraire, les effets d’un placebo rivalisent ou imitent ces effets. Ils fonctionnent simplement à travers différentes voies neurobiologiques, explique Kaptchuk.

Comment un placebo affecte-t-il le cerveau ?

“Depuis la fin des années 1970, nous savons que si vous donnez un placebo à quelqu’un, différents neurotransmetteurs sont libérés dans le cerveau et des parties spécifiques du cerveau sont activées”, explique Kaptchuk. Ces neurotransmetteurs comprennent des endocannabinoïdes, qui sont structurellement similaires aux composés actifs du cannabis. Cependant, ce qui déclenche exactement la libération de ces produits chimiques reste un peu mystérieux.

Comme Kaptchuk et ses collègues l’ont écrit dans une revue de 2020 dans LaBMJ sur placebos dans la douleur chroniquela théorie classique pour expliquer l’effet placebo est l’attente : vous croyez que le traitement que vous recevez vous fera vous sentir mieux, et cela devient une prophétie auto-réalisatrice.

L’attention des médias suscite-t-elle des attentes à l’égard du cannabis médical ?

Selon les auteurs de la nouvelle méta-analyse, une grande attention médiatique positive a probablement contribué aux attentes et peut expliquer leurs résultats. Dans une analyse distincte de 136 articles d’actualité dans les médias traditionnels et les blogs, ils ont constaté que les études sur le cannabis recevaient plus d’attention médiatique que d’autres études publiées, quelle que soit l’ampleur de la réponse placebo ou l’effet thérapeutique du cannabis. Mais bien que le battage médiatique puisse être en jeu ici, il convient de rappeler que des médicaments non médiatisés comme l’ibuprofène suscitent également de fortes réponses placebo, dit Kaptchuk.

La réponse placebo peut également survenir lorsque les personnes reçoivent les soins et l’attention d’un professionnel de la santé dans le cadre du traitement, ce qui suscite des sentiments conscients et inconscients qu’elles vont se sentir mieux. Les traitements qui impliquent plus de rituels – comme recevoir une injection ou fumer – ont également tendance à augmenter l’effet placebo plus que simplement avaler une pilule.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi?

Si vous utilisez un produit à base de cannabis pour soulager la douleur ou envisagez d’en essayer un, que devriez-vous penser de ces résultats ? “Selon la stricte orthodoxie de la médecine moderne, un médecin dirait que les produits à base de cannabis ne fonctionnent pas – ils ne valent pas mieux qu’un placebo”, déclare Kaptchuk.

Mais c’est une énigme car un essai clinique n’est pas la vraie vie. La douleur chronique est notoirement difficile à traiter. Et plus un médicament est efficace pour traiter la douleur, plus la probabilité d’effets secondaires et d’autres conséquences indésirables, telles que la dépendance et la toxicomanie, est grande. “Si quelque chose aide à soulager votre douleur et ne cause pas de dommages importants, je dirais allez-y et utilisez-le”, dit-il. Mais consultez votre médecin et tenez compte de ces conseils sur la marijuana médicale au préalable.