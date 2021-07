Le cannabis parmi les plantes cultivées les plus anciennes, cultivé pour la première fois il y a 12 000 ans en Chine : étude

Une équipe internationale de scientifiques a découvert dans une nouvelle étude que la plante de cannabis a été domestiquée pour la première fois dans le nord-ouest de la Chine il y a environ 12 000 ans. Les scientifiques ont analysé 110 génomes différents de marijuana provenant de plantes du monde entier pour retracer son origine.

« Cela confirme qu’il s’agit de l’une des plantes cultivées les plus anciennes », a déclaré Luca Fumagalli, l’un des auteurs de l’étude, au New Scientist. Selon Fumagalli, la plante était probablement utilisée comme plante à usages multiples même à cette époque, et ses utilisations pouvaient être alimentaires, fibres, huile ainsi qu’à des fins médicales et récréatives. La recherche a été publiée le 16 juillet dans Science Advances.

La recherche suggère également que la sélection de différentes souches, bien adaptées à la production de médicaments ou de fibres, n’a commencé qu’il y a environ 4000 ans.

Les scientifiques ont pris le référentiel génétique du groupe d’espèces végétales et l’ont classé en quatre groupes : les variétés de chanvre (cultivées pour la fibre), le cannabis cultivé de type drogue, les variétés basales et cultivées naturellement et le cannabis de type drogue sauvage. Le vaste référentiel a été créé en combinant 82 nouveaux génomes et 28 génomes déjà disponibles publiquement.

Les scientifiques affirment avoir découvert l’heure et le lieu de l’origine géographique de la plante ainsi que sa lignée génétique. Leurs recherches soutiennent également l’idée que le cannabis est une seule espèce et la proposition très controversée selon laquelle il s’agit d’un groupe de trois noms d’espèces – Cannabis sativa, Cannabis indica et Cannabis ruderalis. Selon les scientifiques, le Cannabis indica et le Cannabis ruderalis sont en fait du Cannabis sativa.

L’équipe de chercheurs a également révélé de nombreux changements que la plante a subis en raison de la reproduction sélective effectuée par les agriculteurs. Par exemple, si le cannabis est cultivé dans le but de produire des fibres, les agriculteurs préfèrent moins de ramifications et reproduisent donc les mutations qui se ramifient moins. Cette sélectivité donne lieu à de telles mutations, et les autres variants à ramification meurent. D’un autre côté, la culture pour sa consommation de drogues récréatives nécessite des mutations ramifiées qui ont plus de fleurs, et donc plus de contenu en drogues psychoactives.

La culture du cannabis est illégale en Inde, sauf lorsqu’elle est utilisée pour la production industrielle (principalement de la fibre de chanvre) ou pour la recherche scientifique.

