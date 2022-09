Le cannabis ne vous démotive pas : étude

Les consommateurs de cannabis ou « stoners » sont souvent associés à des caractéristiques de paresse et de manque de motivation, en particulier dans les médias grand public. Pensez à Jesse Pinkman de Breaking Bad ou “The Dude” dans The Big Lebowski.

Mais une nouvelle étude suggère que ce stéréotype n’a aucun fondement scientifique et que les consommateurs de cannabis sont tout aussi motivés que les autres.

Publié dans l’International Journal of Neuropsychopharmacology le 24 août, des chercheurs de l’University College London, de l’Université de Cambridge et du King’s College London ont découvert que le cannabis avait un lien limité ou faible avec les sentiments d’apathie ou l’absence de plaisir.

“Il y a eu beaucoup de craintes que la consommation de cannabis à l’adolescence puisse conduire à des résultats pires que la consommation de cannabis à l’âge adulte”, a déclaré le Dr Will Lawn, l’un des co-auteurs de l’étude, dans un communiqué.

“Mais notre étude… suggère que les adolescents ne sont pas plus vulnérables que les adultes aux effets nocifs du cannabis sur la motivation, l’expérience du plaisir ou la réponse du cerveau à la récompense.”

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cannabis est la troisième substance psychoactive la plus consommée dans le monde, après l’alcool et la nicotine.

Selon l’OMS, en 2013, environ 181,8 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans dans le monde ont consommé du cannabis à des fins non médicales, les taux de consommation de cannabis les plus élevés étant signalés chez les adolescents et les jeunes adultes.

Les chercheurs ont voulu déterminer si le cannabis avait un impact sur le niveau d’apathie, l’anhédonie (perte d’intérêt ou de plaisir des récompenses) des utilisateurs et s’il les rendait plus paresseux pour obtenir une récompense.

L’équipe a comparé 274 consommateurs de cannabis adultes et adolescents qui en avaient consommé au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois, avec des non-consommateurs du même âge et du même sexe.

Tous les participants ont reçu des questionnaires qui mesuraient leur degré d’apathie ainsi que leur enthousiasme à terminer leur travail.

L’étude a révélé que les consommateurs de cannabis semblaient mieux en mesure de s’amuser que les non-consommateurs, se classant légèrement plus bas pour l’anhédonie. Il n’y avait pas de différence entre les niveaux d’apathie des deux groupes.

Il a également été révélé que la fréquence de consommation de cannabis n’avait aucun impact sur l’apathie ou l’anhédonie.

“Nous avons été surpris de voir qu’il y avait vraiment très peu de différence entre les consommateurs de cannabis et les non-consommateurs en matière de manque de motivation ou de manque de plaisir, même parmi ceux qui consommaient du cannabis au quotidien”, a déclaré Martine Skumlien, l’une des co-responsables de l’étude. -les auteurs ont déclaré dans un communiqué.

“Ceci est contraire à la représentation stéréotypée que nous voyons à la télévision et dans les films.”

Les chercheurs ont également examiné l’impact potentiel de la drogue sur le niveau d’effort physique des utilisateurs pour une tâche. Il a été constaté que dans tous les groupes d’âge, les utilisateurs et les non-utilisateurs affichaient le même niveau d’effort pour obtenir une récompense.

“Nous sommes tellement habitués à voir des ‘lazy stoners’ sur nos écrans que nous ne nous arrêtons pas pour demander s’ils sont une représentation exacte des consommateurs de cannabis”, a ajouté Skumlien.

“Notre travail implique qu’il s’agit en soi d’un stéréotype paresseux et que les personnes qui consomment du cannabis ne sont pas plus susceptibles de manquer de motivation ou d’être plus paresseuses que les personnes qui n’en consomment pas.”

D’autres études seront nécessaires pour exclure complètement la possibilité d’impacts négatifs sur le cerveau des utilisateurs, ont déclaré les chercheurs.