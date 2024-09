Le cannabis est lié aux yeux exorbités dans la maladie de Basedow

LIGNE SUPÉRIEURE :

Parmi les patients atteints d’hyperthyroïdie auto-immune, ceux qui consomment du cannabis sont 1,9 fois plus susceptibles de développer une hyperthyroïdie auto-immune. exophtalmie — les yeux qui semblent exorbités du visage — dans l’année suivant le diagnostic, que ceux qui n’utilisent pas le médicament. Cependant, le risque supplémentaire peut diminuer avec le temps.

MÉTHODOLOGIE:

Les chercheurs ont analysé les données de TriNetX, une plateforme de dossiers de santé électroniques, pour plus de 36 000 patients atteints d’hyperthyroïdie auto-immune entre 2003 et 2023.

L’ensemble de données comprenait des consommateurs de cannabis (n = 783), des consommateurs de nicotine (n = 17 310) et des individus témoins (n ​​= 18 093) qui n’utilisaient aucune de ces substances.

Les principaux critères de jugement comprenaient les présentations d’une maladie oculaire thyroïdienne (TED) et l’utilisation de traitements pour cette maladie, tels que le téprotumumab, les stéroïdes, la réparation de la rétraction des paupières, la tarsorraphie, la chirurgie du strabisme ou la décompression orbitaire.

Les enquêteurs ont utilisé l’appariement de propension pour contrôler des caractéristiques telles que l’âge, le sexe, la race et une thyroïdectomie ou une radioablation antérieure.

EMPORTER:

L’incidence de l’exophtalmie à 1 an était de 4,1 % chez les consommateurs de nicotine, de 4,1 % chez les consommateurs de cannabis et de 2,2 % chez les témoins.

Les consommateurs de cannabis étaient 1,9 fois plus susceptibles que les témoins de développer une exophtalmie en un an (P. = 0,03).

À 2 ans, les chercheurs ont identifié une tendance vers plus de TED chez les consommateurs de cannabis que chez les témoins, mais la différence n’était plus statistiquement significative.

Les consommateurs de cannabis étaient environ 2,5 fois plus susceptibles que les témoins de se voir prescrire des stéroïdes tout au long de la période de suivi de deux ans.

EN PRATIQUE:

« Ces résultats suggèrent que la consommation de cannabis peut être associée à une progression plus précoce ou à une gravité accrue à court terme des symptômes de TED », ont écrit les auteurs de l’étude. Les mécanismes pourraient être similaires à ceux du tabagisme et pourraient inclure une inflammation et une congestion vasculaire, ont-ils ajouté.

SOURCE:

L’étude a été menée par Amanda M. Zong et Anne Barmettler, MD, de l’Albert Einstein College of Medicine de New York. Il a été publié en ligne le 28 août 2024, à Chirurgie ophtalmique plastique et reconstructive.

LIMITES:

Le nombre de consommateurs de cannabis était relativement faible et comprenait uniquement des patients ayant reçu un diagnostic de trouble lié à la consommation de cannabis avant le diagnostic d’hyperthyroïdie auto-immune, ont noté les chercheurs. TED ne dispose pas d’un code spécifique de Classification internationale des maladies – 10, ce qui nécessite l’utilisation de mesures indirectes. « De plus, le mode d’administration, la durée et la fréquence de consommation de cannabis et de nicotine n’étaient pas disponibles dans l’ensemble de données utilisé, limitant l’analyse du degré d’association et du risque modifiable », ont-ils écrit.

DIVULGATIONS :

Les chercheurs n’ont révélé aucune relation financière pertinente.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA, dans le cadre du processus. Des éditeurs humains ont examiné ce contenu avant sa publication.