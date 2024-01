Le cannabis éclaire le circuit de la faim du cerveau

De nouvelles recherches révèlent que le cannabis active certaines cellules cérébrales pour stimuler l’appétit, ouvrant ainsi la voie à des traitements potentiels pour les troubles liés à l’appétit.

S’il est bien connu que le cannabis peut provoquer des fringales, des chercheurs ont révélé un mécanisme dans le cerveau qui favorise l’appétit dans une série d’études sur les animaux menées à l’Université de l’État de Washington.

La découverte, détaillée dans le journal recherches antérieures sur le cannabis et l’appétit du laboratoire de Davis, qui a été parmi les premiers à utiliser de la matière végétale de cannabis entière vaporisée dans des études sur des animaux au lieu du THC injecté, dans le but de mieux imiter la façon dont le cannabis est utilisé par les humains. Dans des travaux précédents, les chercheurs ont identifié des changements génétiques dans l’hypothalamus en réponse au cannabis. Dans cette étude, Davis et ses collègues se sont donc concentrés sur ce domaine.

La recherche actuelle a reçu le soutien du programme de recherche sur l’abus d’alcool et de drogues, de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme et du ministère américain de l’Agriculture, ainsi que des fonds fournis par la mesure d’initiative n° 171 de l’État de Washington.