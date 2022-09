Le Cannabis Act fait l’objet d’un examen alors que l’industrie fait face à des obstacles

Près de quatre ans après la légalisation du cannabis au Canada, le gouvernement fédéral annoncera enfin ses plans jeudi pour une révision attendue depuis longtemps de la loi sur le cannabis du pays.

L’examen législatif devait avoir lieu il y a près de 12 mois, et les appels à la réforme résonnent d’un océan à l’autre.

Selon Santé Canada, « la révision législative doit étudier l’impact de la loi sur la santé publique. Elle doit notamment se pencher sur l’impact sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes en matière de cannabis.

Avec autant de fournisseurs de mauvaises herbes non agréés exploitant des vitrines à travers le pays ainsi qu’en ligne, certains chefs de file de l’industrie disent au gouvernement que la santé et le bien-être des consommateurs sont mis en danger.

Lorsque l’herbe a été légalisée à travers le Canada en octobre 2018, cela a déclenché une “ruée verte”, mais les craintes grandissent maintenant que certaines parties de l’industrie canadienne du cannabis puissent partir en fumée.

CTV National News s’est entretenu avec l’ancien PDG du géant du cannabis Canopy Growth, le président du Conseil canadien du cannabis et un expert en partenariats de marque qui travaille actuellement pour une entreprise qui connecte les consommateurs aux produits du marché noir.

Alors que presque tous ceux qui travaillent dans le jeu de la marijuana conviennent que des changements en profondeur sont nécessaires, trouver un consensus sur la façon d’aller de l’avant reste insaisissable.

Les plaintes de l’industrie vont des taxes exorbitantes, de la portée excessive du gouvernement et des restrictions publicitaires à la prolifération du marché noir.

Leafythings, un répertoire de cannabis en ligne, a récemment reçu le prix de la « meilleure technologie innovante » lors d’un gala national de l’industrie, bien que leur grande victoire ait fait tourner les têtes principalement parce que les produits qu’ils proposent en ligne proviennent à la fois de sociétés agréées et de détaillants non réglementés – ce que les législateurs soulignent toujours. comme illégal.

Nima Derak, directeur des partenariats de marque de l’entreprise, caractérise ceux qui travaillent sur le marché noir comme “des opérateurs indépendants qui cherchent à entrer sur le marché — la plupart de ces personnes veulent entrer sur le marché (légal) mais à cause des barrières financières du gouvernement, ils ‘ J’ai vraiment du mal à.

Dans les principales zones urbaines du pays, les propriétaires de magasins de pots réglementés tirent la sonnette d’alarme, affirmant que les gouvernements provinciaux distribuent trop de licences de vente au détail, ce qui fait que les rues de la ville sont saturées de magasins. Ne cherchez pas plus loin que Toronto, qui compte maintenant plus de magasins de mauvaises herbes que d’emplacements Tim Hortons.

“Beaucoup de ces entreprises familiales vont faire faillite, elles vont perdre leurs économies”, ajoute Derak, bien que de nombreux propriétaires de magasins de cannabis légaux et réglementés désignent le marché noir comme une grande partie du problème. .

George Smitherman, le président du Cannabis Council of Canada, estime que « les règles du jeu sont loin d’être égales. Il y a des devantures de magasins de détail illégales, il y a aussi de nombreux services de livraison illégaux qui sont également largement ignorés (par les autorités).

Un rapport commandé par le Conseil du cannabis du Canada note qu’en Ontario, chaque gramme d’herbe est taxé collectivement à plus de 27 % par les gouvernements provincial et fédéral. Une majoration supplémentaire de près de 19 pour cent est ensuite appliquée par le gouvernement de l’Ontario – c’est tout avant qu’un produit n’arrive sur le marché pour la vente. “Aucun autre secteur ne pourrait faire face à une ponction fiscale comme celle-là”, affirme Smitherman.

Pendant ce temps, le marché noir fonctionne sans payer un centime de taxes pour leurs produits. Smitherman pense que les autorités et les procureurs doivent trouver un moyen de mettre fin aux opérations illégales. “Il existe un important corps de réglementation, mais il n’y a pas assez de lois en vigueur pour arrêter les opérateurs illégaux évidents et personne ne fait rien à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Les cultivateurs et les producteurs de cannabis réglementés à grande échelle se retrouvent également avec une plus petite part du gâteau, avec des licenciements massifs et des parts en chute libre chez les grands acteurs de l’industrie canadienne comme Aurora Cannabis et Canopy Growth.

En 2019, les actions de Canopy Growth ont atteint près de 70 dollars, aujourd’hui, elles sont tombées à environ 4 dollars par action. La société a refusé notre demande d’interview, mais son ancien PDG, Bruce Linton, s’est entretenu avec CTV National News, notant que «le nombre réel de ventes de Canopy, en dollars de cannabis vendu, a diminué alors que le marché est en croissance. Donc, ils vendent en fait moins de revenus totaux.

Linton veut voir l’assouplissement des restrictions gouvernementales sur le marketing et la publicité afin que les producteurs et les producteurs réglementés puissent concurrencer le marché noir qui n’a aucune limitation sur leur emballage ou la puissance de leurs produits comestibles.

“Si vous voulez qu’un système légal, réglementé et sûr réussisse, il doit être capable de vendre des produits que vous pouvez identifier, associer et construire”, note Linton.

Derak et ses collègues de Leafythings pensent qu’il existe un moyen pour tout le monde de réussir. Il demande la mise en place d’un “système similaire aux normes alimentaires canadiennes, où les producteurs et les marques peuvent conserver des échantillons de leur produit et envoyer des échantillons à des laboratoires indépendants pour les tester et les distribuer directement aux entreprises réglementées”. Il affirme également que de nombreuses entreprises du marché noir seraient prêtes à payer des impôts si les réglementations gouvernementales «exagérées» étaient abandonnées.

Smitherman, qui était auparavant ministre de la Santé en Ontario, croit que Derak et d’autres « essaient de faire en sorte que le marché illégal fonctionne mieux pour eux-mêmes », et non pour l’industrie et les consommateurs dans leur ensemble.

“Notre objectif est les consommateurs d’âge légal, en leur donnant le droit de choisir où ils achètent et ce qu’ils achètent”, a riposté Derak, soulignant que l’industrie canadienne du cannabis “dans son ensemble est un marché de 6 milliards de dollars et nous négligeons la moitié de le marché. Il est temps d’apporter cet argent et de commencer à contribuer à la société canadienne.

Lorsque le cannabis a été légalisé pour la première fois au Canada, le gouvernement fédéral a transféré les responsabilités réglementaires à chaque gouvernement provincial, créant ainsi un système disparate, avec des lois et des règlements différents selon l’endroit où vous vous trouvez dans le pays.

Pour une industrie qui crache sous les yeux du monde entier, tous les regards se tourneront désormais vers l’examen de la Loi sur le cannabis par le gouvernement canadien. Dans un courriel adressé à CTV National News, Santé Canada déclare que « le gouvernement s’engage à mettre en place un processus crédible et fondé sur des données probantes pour l’examen législatif, qui évaluera les progrès réalisés vers la réalisation des objectifs de la Loi sur le cannabis ».

Alors que le gouvernement s’apprête à annoncer ses plans sur la manière dont il révisera la loi sur le cannabis, Aurora Cannabis a annoncé cette semaine une perte d’un peu plus de 600 millions de dollars au quatrième trimestre.