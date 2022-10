Le candidat trésorier de Kane, Chris Lauzen, promet 2 millions de dollars de revenus d’intérêts supplémentaires sans fournir de détails – Shaw Local

GENÈVE – Le républicain Chris Lauzen a promis aux électeurs que s’ils l’élisent trésorier du comté de Kane le mois prochain, il a un plan qui rapportera aux contribuables 2 millions de dollars supplémentaires en revenus d’intérêts par an.

Cependant, ce que ce plan implique exactement reste à voir. L’ancien président du conseil du comté de Kane a déclaré qu’il prévoyait de rendre publics les détails 11 jours avant les élections.

“Je dévoilerai mon plan en 8 points au moment opportun … d’ici la fin de la quatrième semaine complète d’octobre”, a déclaré Lauzen dans un e-mail. “Créez l’élan !”

Lauzen a mentionné son plan lors d’un forum de la Ligue des femmes électrices du comté de Central Kane avec son adversaire démocrate Jeffrey Pripusich le 28 septembre à la Bibliothèque publique de Genève.

Lauzen a refusé d’élaborer depuis lors. Dans un e-mail au Kane County Chronicle, il a déclaré qu’il retenait les détails de son plan de 2 millions de dollars afin que les médias ne permettent pas à Pripusich de dire : “Oh ouais, moi aussi !”

“Le montant des revenus d’intérêts actuellement gagnés est d’environ 1,5%”, a déclaré Lauzen lors du forum. « Je vous promets que je rapporterai aux contribuables du comté de Kane 2 millions de dollars supplémentaires en revenus d’intérêts par an. …. Jusqu’en avril de cette année, l’administration actuelle du comté gagnait un intérêt d’un demi-centime par an auprès des banquiers.

Lauzen a déclaré que le comté devrait gagner plus d’intérêts sur ses 250 millions de dollars de réserves.

Selon son site Web de campagne, www.lauzen.comil fait référence à ce montant comme étant ce qui était disponible lorsqu’il a quitté ses fonctions fin 2020.

’20 fois le retour’

Lauzen a déclaré que si les électeurs le choisissaient comme prochain trésorier du comté lors des élections générales du 8 novembre, ils investiraient 100 000 $ pour son salaire, et il s’est engagé à “rendre 20 fois par an sur cet investissement”.

“Ce n’est que la première et la plus simple étape pour savoir quoi faire dans notre situation actuelle. Encore plus important de savoir comment le faire et à qui demander de l’aide », a déclaré Lauzen lors du forum de la Ligue. “Nous devons ouvrir les livres et demander de l’aide extérieure.”

Lauzen a cité son travail en tant que comptable, ses 20 ans en tant que sénateur d’État et huit ans en tant qu’ancien président du conseil de comté pour cette expertise.

Pripusich a contesté l’affirmation de Lauzen selon laquelle il pourrait rapporter 2 millions de dollars de revenus supplémentaires par an.

Pripusich a évoqué une précédente proposition de Lauzen pour l’embauche d’un consultant externe à l’ancien trésorier, David Rickert, et à l’actuel trésorier nommé, Michael Kilbourne.

“Les deux messieurs ont catégoriquement rejeté la stratégie comme étant trop agressive et trop risquée et ne convenant pas au comté de Kane”, a déclaré Pripusich lors du forum.

Kilbourne n’a pas répondu à deux messages vocaux demandant des commentaires.

Mais Rickert a déclaré que Pripusich avait réaffirmé avec précision ses préoccupations lors du forum en ce qui concerne la déclaration de Lauzen concernant la demande d’aide extérieure et l’ouverture des livres.

Lauzen a déclaré que Rickert et Pripusich faisaient référence à une proposition vieille de près de deux ans et qui n’était plus pertinente.

“L’ancien trésorier et moi n’avons jamais parlé de mon engagement envers les contribuables de gagner pour eux 2 millions de dollars supplémentaires par an en revenus d’intérêts”, a déclaré Lauzen dans un courriel. «Donc, littéralement et malheureusement, il ne sait pas de quel plan il parle réellement, dans ce cas. (Ce à quoi il pourrait faire référence aurait deux ans et ne serait pas pertinent).

Restrictions du bureau du trésorier

Rickert, qui est actuellement le directeur financier du comté de Winnebago, a déclaré que les taux d’intérêt pour les fonds gouvernementaux dans l’Illinois étaient limités.

“Le bureau du trésorier n’a pas beaucoup de pouvoir discrétionnaire”, a déclaré Rickert. «Nous sommes spécifiquement limités par la loi de l’État et le comté de Kane a également une politique d’investissement. Le taux de rendement va être plus élevé (à l’avenir) parce que les taux d’intérêt sont en hausse. Peu importe qui est le trésorier.

Dans un e-mail, Lauzen a écrit que c’est Pripusich qui n’a pas de plan.

“Ce n’est pas parce qu’il (Pripusich) n’a pas l’intention de mieux faire les choses qu’il n’y a pas d’améliorations significatives qui devraient être apportées par une personne ayant une expérience éprouvée large, profonde et spécifique”, a déclaré Lauzen dans son e-mail.

Pripusich a déclaré qu’il avait l’intention de “s’asseoir avec les hauts responsables comptables du bureau du Trésor pour procéder à un examen approfondi de la politique et de la stratégie d’investissement”.

“Pour examiner ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, tout cela comme un moyen d’être proactif et réactif aux conditions du marché et aux taux d’intérêt”, a déclaré Pripusch.

Au forum de la Ligue, Lauzen a déclaré qu’il avait 27 ans d’expérience en tant que comptable, y compris le démarrage d’une entreprise de comptabilité qui fournissait des services à 200 petites entreprises par mois. Pripusich a déclaré qu’il avait 37 ans d’expérience dans la comptabilité d’entreprise du secteur privé, avec un accent sur les comptes débiteurs.

L’interview complète est disponible sur la page Facebook de la Ligue à www.youtube.com.