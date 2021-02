Les premiers résultats officiels indiquent une forte avance pour le socialiste Andres Arauz lors des élections générales de dimanche en Équateur. Lui, et celui qui remportera la deuxième place, sont prévus pour un deuxième tour de jeu en avril.

Le décompte préliminaire, publié par le Conseil électoral national équatorien lundi matin, montre Arauz en tête de la course avec plus de 30% des voix. Yaku Perez est derrière à deux chiffres avec un peu plus de 20%, presque à égalité avec Guillermo Lasso.

Un sondage de sortie non officiel réalisé par le sondeur Clima Social a donné à Arauz une marge de victoire encore plus grande, avec 36,2%, derrière les 21,7% de Lasso. À moins d’un changement radical dans le décompte, le successeur du président sortant Lenin Moreno sera désigné au deuxième tour le 11 avril.

Aussi sur rt.com La Bolivie rejoint les blocs régionaux d’Amérique latine qui s’opposent à l’emprise américaine sous le nouveau président socialiste

Arauz est le candidat approuvé par le prédécesseur de Moreno, Rafael Correa, et a été ministre de la connaissance et du talent humain pendant sa présidence. L’ancien président et certains de ses alliés ont été empêchés de se présenter aux élections en Équateur en raison de diverses condamnations pénales, que ses partisans considèrent comme des attaques «de droit» par le gouvernement de Moreno. Arauz était relativement inconnu en Équateur avant de devenir le candidat de gauche à la présidence.

Agé de 36 ans, qui pourrait devenir le plus jeune président de l’histoire de l’Équateur, il a promis d’arrêter l’austérité imposée par le FMI et imposée par Moreno, de relancer les programmes sociaux de l’époque Correa et de distribuer des chèques de relance directs aux Équatoriens les plus pauvres. Arauz appelé sa victoire au premier tour un « triomphe » sur Lasso, un banquier conservateur de 65 ans, qui fait sa troisième tentative pour prendre la direction du pays.

Au cours de sa campagne, Lasso a promis aux électeurs d’attirer les investissements internationaux en Équateur, de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’empêcher la dé-dollarisation de l’économie, une politique privilégiée par Arauz. L’une de ses suggestions les plus déroutantes était de faire tourner l’emblématique monument géant de la Vierge d’El Panecillo à Quito, de sorte qu’il puisse faire face à la fois au nord riche et au sud pauvre de la capitale.

La Vierge de Quito se trouve sur la colline d’El Panecillo. © Martina Katz / Global Look Press





Yaku Perez, un militant écologiste indigène et ancien préfet du sud de la province d’Azuay, est un nouveau venu sur la scène politique nationale, ayant pris de l’importance en 2019 lors de manifestations anti-austérité. Il est un auto-décrit « Gauche flexible » candidat et un adversaire du mouvement Correa. En 2017, il a même soutenu son rival actuel de deuxième place, Lasso, qui se présentait à la présidence contre Moreno.

Ironiquement, Moreno était un protégé de Correa en 2017 et devait gouverner en tant que gauchiste. Mais il a changé de vitesse après avoir pris le pouvoir et est devenu un fervent partisan des mesures d’austérité et d’autres politiques néolibérales.

Aussi sur rt.com La police équatorienne fait une descente dans une clinique de « médecines alternatives » qui a injecté 70000 doses de vaccin FAKE Covid-19

L’Équateur a organisé le premier tour de l’élection pendant une période difficile, lorsqu’une crise économique, un chômage à deux chiffres et une détérioration des conditions de vie ont été exacerbés par l’épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 15 000 morts.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!