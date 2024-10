Le candidat Slop – L’Atlantique

Produit par ElevenLabs et News Over Audio (NOA) à l’aide d’une narration IA.

Pour moi, c’est la lueur ambrée de la machine à frire qui éclaire doucement le 45e président épuisé des États-Unis d’Amérique. L’éclat de l’appareil chauffant les pommes de terre projette une ombre sur le côté gauche du visage de Donald Trump alors qu’il travaille dans un McDonald’s du comté de Bucks, en Pennsylvanie. Cet homme, qui détenait les codes nucléaires il y a seulement 1 369 jours, porte désormais un tablier et distribue de la restauration rapide.

Les images de la cascade McDonald’s de Trump – dans laquelle il a secoué la friteuse et distribué des hamburgers par la fenêtre hier – sont étranges. Il y a Trump, le visage déformé par une apparence de profonde concentration, qui lève un panier à frites vers le ciel ; Trump est suspendu aux deux tiers de la porte d’un drive-in, agitant la main comme un personnage de Norman Rockwell assiégé ; Trump, bouche bée, semblant crier au milieu d’un parking de restauration rapide. Les ombres de la cuisine McDonald’s, l’interaction entre l’éclat de l’acier inoxydable et la diffusion des lumières qui réchauffent les nuggets, donnent au très réel photos une esthétique distincte de Midjourney. Ces images m’ont immédiatement rappelé les images virales et brillantes générées par l’IA de Trump arrêté et jeté en prison qui ont commencé à circuler au printemps 2023.

C’est peut-être parce que mes flux ont été simultanément obstrués par des déchets de la saison électorale et des déchets générés par l’IA, mais la séance photo de McDonald’s m’a semblé un moment de synthèse étrange, où la réalité et la fiction technologique semblaient en quelque sorte mélangées par l’accélérateur de particules culturel d’Internet. . Trump proposant des éléments du Dollar Menu n’est pas de l’IA, mais c’est quand même bâclé dans tous les sens qui comptent : une représentation mise en scène à la hâte d’un fantasme assez stupide, bien que divertissant, destiné à ravir, à troller et, plus important encore, à souligner une fausse impression. du candidat.

Ceci est éclairant, dans la mesure où cela démontre que la principale production de Trump est toujours une sorte de pente. Slop, en ce qui concerne l’IA, est vaguement défini comme des blocs de texte, de vidéo ou d’images bon marché et spammés, rapidement générés par des programmes informatiques pour une distribution massive. Mais les déchets non synthétiques sont également partout. Qu’est-ce qu’un rassemblement de Trump, sinon une lecture téléprompteur d’un discours tronqué, entrecoupé d’inexplicables Lorem Ipsum à propos d’Hannibal Lecter et des éoliennes créées par le modèle de langage inconnaissable dans la propre tête de Trump ? Que sont les tweets de Trump et les shitposts de Truth Social, sinon des bouchées de cochonneries, lancées dans l’éther d’Internet pour que le reste d’entre nous puisse réagir ? Et que produit la campagne Trump, sinon une propagande fantastique destinée à évoquer une fausse image de l’Amérique de Joe Biden comme un endroit sombre et dangereux au bord de la destruction, assiégé par les immigrants et ne pouvant être sauvé que par un homme héroïque ? (Par exemple, plus tôt dans la journée, Trump posté une image générée par l’IA de lui-même en tant que joueur de ligne des Steelers de Pittsburgh.) La séance photo de McDonald’s était à peine réelle : le restaurant était fermé au public pendant la visite de Trump. Il a ignoré une question sur le salaire minimum. Seuls les clients présélectionnés étaient autorisés à accéder au service au volant, et ces clients n’étaient pas en mesure de passer des commandes : ils prenaient simplement peu importe Trump leur a remis. Comme tout bon truc d’IA, l’opération illustre un fantasme : dans ce cas, Trump, un homme qui a longtemps vécu dans un penthouse doré, est un homme de la classe ouvrière.

En août, j’ai écrit que le slop de l’IA est désormais l’esthétique de l’extrême droite et de la coalition MAGA, en partie parce qu’il permet aux hyper-partisans d’illustrer l’univers fictif qu’ils colportent et dans lequel ils vivent depuis plus d’une décennie. Mais le monde MAGA a toujours fait du trafic de déchets. De vieux mèmes représentaient « Dieu Empereur » Trump. Des artistes de droite, dont Ben Garrison et Jon McNaughton, ont longtemps illustré Trump sous un jour absurde – imposant et hypermasculin ou tenant une lanterne sur un bateau, comme George Washington traversant le Delaware. C’était du proto-slop, pour un temps plus simple et plus analogique.

Pente n’est pas nécessairement un commentaire sur la qualité mais plutôt sur la façon dont il est censé être consommé : de manière éphémère et avec peu ou pas de réflexion au-delà de la réponse initiale du système limbique. La principale caractéristique des slops est qu’ils sont disponibles en quantité inépuisable. Il est donc logique que les campagnes – et pas seulement celles de Trump – aient tendance à en faire le trafic. Les campagnes ne sont rien d’autre que des fermes de contenu agressives et souvent désespérées, espérant attirer l’attention. Au service de cette mission, ils meme, flattent, envoient des courriers électroniques et envoient des SMS, souvent de manière louable. Un peu comme la restauration rapide que Trump colportait, la slop est parfois délicieuse, mais elle n’est jamais riche en nutriments.

Le slop de l’IA a encombré Internet avec des éphémères synthétiques, mais il a également donné un nom à l’eau attentionnelle créée par l’homme qui nous entoure – le slop qui existe dans la vraie vie, dans l’espace de viande. Trump était vraiment dans ce McDonald’s du comté de Buck, se dévalorisant pour les votes des États swing de la même manière que les candidats l’ont fait depuis des générations (voir : Rick Perry manger un chien de maïs en 2011). La campagne présidentielle a longtemps offert un portrait irréel de la vie américaine – elle est simplement rendue plus particulière par la présence de Trump.

Si l’intelligence artificielle peut nous apprendre quelque chose sur un homme comme Trump, il semble que le contraire soit également vrai. Avant l’arrêt de restauration rapide du candidat, divers médias, fans et même vendeurs de T-shirts ont utilisé des outils d’IA générative pour simuler à quoi pourrait ressembler la visite. Les photos ne sont pas très loin (certaines d’entre elles placent avec précision Trump dans un tablier), mais toutes semblent faire trop d’efforts. Dans certains cas, les vêtements de Trump sont trop criards ; dans d’autres, il transporte une quantité comique de nourriture. Aucun ne rend compte de la banalité gênante de l’arrêt de campagne du candidat. À sa manière, Trump nous a montré toutes les limites de l’intelligence artificielle. Les ordinateurs, du moins pour l’instant, ne peuvent pas vraiment capturer la surréalité écrasante et l’absurdité exaspérante de la politique électorale moderne.