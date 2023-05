Le candidat se retire de la course présidentielle pour donner un coup de pouce au principal challenger d’Erdogan

ANKARA, Turquie (AP) – Un candidat à l’élection présidentielle turque a annoncé jeudi qu’il se retirait de la course, une décision qui devrait renforcer le principal challenger du président Recep Tayyip Erdogan.

Muharrem Ince, le chef du Parti de la patrie de centre-gauche, était l’un des quatre candidats à l’élection présidentielle du 14 mai.

Il avait fait l’objet de vives critiques pour avoir divisé les votes de l’Alliance nationale à six, qui s’est unie derrière la candidature du principal chef du parti d’opposition Kemal Kilicdaroglu, et pour avoir peut-être forcé la course présidentielle à un second tour.

« Je me retire de la course », a déclaré Ince aux journalistes. « Je fais ça pour mon pays. »

Ince avait recueilli environ 8% des voix lorsque sa candidature a été annoncée pour la première fois, mais sa cote de popularité a depuis chuté à environ 2%, selon des sondages d’opinion.

Ince, cependant, a déclaré que le Parti de la patrie, qu’il a formé en 2021, se présenterait toujours aux élections législatives, et il a appelé à voter pour le parti « de chaque foyer ».

L’ancien professeur de physique de 58 ans s’était déjà présenté contre Erdogan aux élections présidentielles de 2018 sous le ticket du principal parti d’opposition de Kilicdaroglu, le CHP. Il avait recueilli environ 30% des voix mais s’est ensuite séparé du parti.

The Associated Press