Le candidat républicain pivote vers le crime dans la course au gouverneur du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – La candidate républicaine au poste de gouverneur du Kansas passe de l’éducation au crime au cours des dernières semaines de la campagne, dépeignant la titulaire démocrate comme anti-police parce qu’elle a créé une commission sur la police et la justice raciale en réponse aux protestations de l’État après la mort de George Floyd en 2020.

Le challenger du GOP Derek Schmidt, procureur général de l’État pour trois mandats, a lancé jeudi une nouvelle publicité télévisée contre la gouverneure démocrate Laura Kelly après avoir suggéré lors d’un débat mercredi qu’elle avait largement ignoré le crime en tant que problème. Dans ce qui devrait être une course serrée, Schmidt adopte une tactique utilisée par les républicains à travers les États-Unis, et sa nouvelle publicité présente une vidéo de violence lors des manifestations à New York qui ont suivi le meurtre de Floyd par la police à Minneapolis.

Schmidt a déclaré mercredi que fournir un soutien indéfectible aux agents des forces de l’ordre et aux procureurs est la chose la plus importante qu’un gouverneur puisse faire pour lutter contre la criminalité.

Kelly a fait valoir au cours du débat que son soutien à l’application de la loi se manifeste par les dépenses de l’État à cet égard. Depuis qu’elle a pris ses fonctions, les dépenses pour le système pénitentiaire et la Kansas Highway Patrol ont augmenté de près de 33%, bien que le financement du Kansas Bureau of Investigation, sous le contrôle de Schmidt, soit resté stable.

Le KBI a récemment signalé une légère diminution des crimes violents au Kansas en 2021 par rapport à 2020, mais a déclaré qu’il restait supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Cela correspond quelque peu aux estimations du FBI selon lesquelles les taux de criminalité n’ont pas augmenté de manière substantielle l’année dernière, mais sont restés supérieurs aux niveaux de la pandémie d’avant le coronavirus.

La publicité de Schmidt critique Kelly pour sa Commission sur l’équité raciale et la justice, qu’elle a formée en juin 2020. La commission a émis de nombreuses recommandations en 2020 et 2021, mais ni ses membres ni Kelly n’ont poussé l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à les promulguer.

L’annonce de Schmidt indique que la commission a fait pression pour des «lois anti-police» et a déclaré que Kelly avait qualifié la police de raciste en faisant référence au racisme systémique lorsqu’elle a créé la commission.

Les recommandations de la commission comprenaient la garantie d’une solide formation anti-partialité, l’interdiction aux agents licenciés de travailler à nouveau dans les forces de l’ordre et la révision des politiques locales sur le recours à la force.

La campagne de Schmidt a spécifiquement contesté une recommandation selon laquelle les écoles recherchent des programmes à utiliser «avec ou à la place» des agents de sécurité scolaire pour résoudre les conflits et la violence des élèves. Sa campagne s’est ensuite interrogée sur la manière dont les nouveaux programmes traiteraient le racisme et son influence dans l’histoire des États-Unis et sur la société.

L’annonce de Schmidt remet en question l’engagement de Kelly envers les dépenses d’application de la loi en la critiquant sur deux mouvements budgétaires.

En juin 2020, alors que l’État s’attend à une baisse drastique des revenus au début de la pandémie de coronavirus, Kelly a réduit de 5 millions de dollars le budget des subventions aux écoles pour les aider à améliorer la sécurité des bâtiments. Le département d’État de l’Éducation a déclaré jeudi que l’argent était restitué pour l’année scolaire 2022-2023, ainsi qu’une nouvelle autorité pour les écoles d’utiliser les fonds pour embaucher des agents de sécurité scolaire.

En avril 2021, Kelly a opposé son veto à un élément de politique du budget de la Highway Patrol qui aurait obligé sa police du Capitole à recevoir un salaire égal à celui des autres soldats. Kelly a déclaré dans son message de veto que les législateurs auraient dû honorer une demande de la patrouille pour être autorisés à gérer le problème en interne.

