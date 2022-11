Le candidat républicain au poste de gouverneur de l’Oregon, Drazan, concède

SALEM, Oregon (AP) – La candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Oregon, Christine Drazan, a reconnu vendredi qu’elle avait perdu la course face à la démocrate Tina Kotek.

Drazan a déclaré que les calculs montrent que, même avec les bulletins restant à compter, elle ne peut pas gagner. Elle a souligné que Kotek avait remporté moins de 50% des voix, la candidate non affiliée Betsy Johnson prenant une part.

“C’est un moment unique dans l’histoire de l’Oregon et une opportunité extraordinaire de leadership qui reconnaît la dynamique de cette course qui appelle à la modération et à l’inclusivité”, a déclaré Drazan dans un communiqué. “J’ai parlé avec Tina Kotek et j’espère le meilleur pour notre État alors qu’elle entre dans ce rôle.”

La secrétaire d’État Shemia Fagan a déclaré vendredi qu’il n’y avait eu aucun rapport de fraude électorale généralisée.

Drazan était un chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants de l’Oregon. Kotek était le président de la Chambre le plus ancien de l’Oregon. Johnson était un sénateur démocrate et a quitté le parti pour se présenter en tant que candidat non affilié qui a obtenu suffisamment de signatures d’électeurs pour figurer sur le bulletin de vote.

La gouverneure Kate Brown n’a pas pu se représenter à cause des limites de mandat. Elle a tweeté ses félicitations à Kotek jeudi, la qualifiant de “défenseuse des familles de travailleurs qui se battra pour que chaque Oregonien ait une chance d’avoir un avenir meilleur”.

Kotek rejoint Maura Healey du Massachusetts en tant que premiers gouverneurs élus ouvertement lesbiens aux États-Unis.

The Associated Press