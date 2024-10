Le candidat républicain au poste de gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, intente une action en justice contre CNN pour diffamation

Mark Robinson poursuit CNN pour diffamation après avoir publié un article affirmant qu’il avait tenu des propos sexuels et racistes sur un forum de discussion pornographique, a annoncé mardi sa campagne.

Le procès en diffamation exige 50 millions de dollars de dommages et intérêts des accusés, parmi lesquels figure également Louis Love Money, un Caroline du Nord qui a réalisé un clip vidéo laissant entendre que Robinson avait acheté de la pornographie dans un clip intitulé «Le lieutenant-gouverneur me doit de l’argent» publié sur YouTube.

Le procès a été déposé mardi devant la Cour supérieure du comté de Wake, a indiqué la campagne. Il vise à corriger « le préjudice à la réputation qui a été causé à la réputation du lieutenant-gouverneur Robinson », a déclaré Jesse Binnall, associé du Binnall Law Group.

Binnall, qui se tenait devant le manoir du lieutenant-gouverneur avec Robinson mardi matin, a qualifié l’article de « travail journalistique visant à interférer avec une élection ».

« Je dis qu’un média de gauche va faire tout ce qu’il peut pour empêcher cet homme d’être gouverneur parce qu’il sait que cet homme a la capacité d’entrer en contact avec les électeurs d’une manière qui leur fait franchement peur », a déclaré Binnall. a continué.

Binnall affirme que CNN « soit sciemment, soit avec un mépris inconsidéré, a choisi de publier des sources non fondées, non vérifiées et douteuses avec peu ou pas de transparence dans une tentative clairement coordonnée d’attaquer une personnalité politique à quelques semaines d’une élection critique » dans un communiqué. communiqué de presse.

Robinson a déclaré que l’article était une attaque ciblée.

« C’est l’un des plus grands exemples d’ingérence politique dans l’histoire de cet État et très probablement dans l’histoire de cette nation », a déclaré Robinson.

Les allégations ont été publiées le 19 septembre dans un article de CNN selon lequel le média reliait Robinson, l’actuel lieutenant-gouverneur et candidat républicain au poste de gouverneur, à des commentaires faits en ligne avant son entrée en politique.

Les commentaires vont de l’utilisateur se qualifiant de « pervers », racontant avoir regardé dans la salle de douche d’une femme, regarder du porno transgenre, se qualifiant de « NAZI noir ! » et cautionner l’esclavage, entre autres choses.

Le directeur exécutif de la NAACP de Caroline du Nord, Da’Quan Love, a repoussé le premier lieutenant-gouverneur noir de Caroline du Nord.

« Indépendamment du dernier coup publicitaire du lieutenant-gouverneur visant à détourner l’attention des Caroliniens du Nord de ses déclarations haineuses, racistes et sectaires du passé, la position de la NAACP North Carolina State Conference reste la même : Mark Robinson n’est pas apte à occuper ce poste et devrait se retirer de la course. pour gouverneur.

Le procès indique que les informations utilisées par CNN pour connecter Robinson au compte n’étaient pas sécurisées.

« Il a choisi de publier tout en sachant ou en ignorant imprudemment que les données du lieutenant-gouverneur Robinson, y compris son nom, sa date de naissance, ses mots de passe et l’adresse e-mail prétendument associée au compte NudeAfrica, avaient été précédemment compromises par de multiples violations de données. N’importe qui aurait pu acheter et/ou utiliser les données du lieutenant-gouverneur Robinson pour créer des comptes partout sur Internet », indique le procès.

Binnall a déclaré qu’ils avaient demandé une rétractation de CNN et de voir les données qu’ils ont utilisées dans leurs reportages. Ils ont refusé, a-t-il déclaré.

De plus, le procès indique que NudeAfrica, le site sur lequel les commentaires ont été publiés, a supprimé les messages, « supprimant ainsi toute preuve susceptible de faire l’objet d’une enquête ». Depuis ce dépôt, l’intégralité du site Web a été supprimée et le propriétaire de NudeAfrica refuse de répondre aux appels téléphoniques, aux coups à sa porte ou aux lettres qui lui sont envoyées ou à son entreprise.

Robinson a nié les allégations depuis le début, publiant même une vidéo sur X pour rassurer les électeurs les allégations étaient fausses et selon lesquelles il restait dans la course, mais certains républicains lui demandent plus.

Le sénateur républicain américain Thom Tillis a exhorté Robinson à montrer des preuves aux électeurs dans un message X.

Qui est Mark Robinson : À la lumière d’allégations dramatiques, voici un examen plus approfondi de la candidature de Mark Robinson au poste de gouverneur de Caroline du Nord.

Le procès n’est que la première étape, a déclaré Binnall, ajoutant qu’ils pensaient qu’il y avait plusieurs autres « mauvais acteurs », mais refusant de les identifier.

Robinson a déclaré qu’il faisait toujours campagne et qu’il prévoyait de « gagner cette élection malgré cette attaque ».

En réponse à la question de savoir si le procès a nui aux finances de la campagne de Robinson, il a répondu non.

« Notre financement de campagne se porte toujours bien, mais nous avons choisi d’aller dans une direction différente », a déclaré Robinson. « Nous avons choisi de prendre la route, de sortir et de rencontrer les gens. »

La campagne électorale a été tout simplement semée d’embûches pour Robinson, car ses commentaires souvent incendiaires le mettent dans l’eau, mais ce procès intervient quelques jours seulement avant le début du vote anticipé et à seulement trois semaines du jour du scrutin.

