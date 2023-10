LITTLE ROCK, Ark. (AP) — Asa Hutchinson a déclaré samedi que le directeur de campagne chargé de sa candidature à l’investiture présidentielle républicaine partait, mais l’ancien gouverneur de l’Arkansas a déclaré qu’il n’abandonnerait pas la course surpeuplée.

Hutchinson a confirmé que Rob Burgess partirait le 31 octobre et le candidat a déclaré qu’il prévoyait d’autres changements dans sa campagne. Hutchinson, qui s’est présenté à la course de 2024 en avril, a eu du mal à s’imposer en tant que candidat anti-Donald Trump. Il n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième débat du parti et il semble peu probable qu’il participe au troisième, le 8 novembre, où les participants doivent répondre aux exigences les plus strictes à ce jour.

“De toute évidence, je travaille dur pour gagner des voix et augmenter mes pourcentages de vote, en particulier dans les premiers États”, a déclaré Hutchinson à l’Associated Press. “Il n’est pas rare qu’une campagne connaisse un ajustement à mi-parcours et c’est ce que vous verrez ici avec le départ de Rob et avec les réajustements que nous procéderons au sein de l’équipe de campagne.”

Le départ de Burgess a été rapporté pour la première fois par CNN. Burgess n’a pas confirmé le rapport mais a déclaré dans un message texte à l’AP d’adresser toutes les demandes à Hutchinson. Hutchinson a déclaré qu’il annoncerait un nouveau directeur de campagne plus tard.

Hutchinson était l’un des rares candidats républicains disposés à affronter directement Trump et il avait appelé l’ancien président à se retirer de la course après que Trump ait été inculpé en mars par un grand jury à New York. Avant que Hutchinson n’entre dans la course, il a déclaré que la dernière candidature de Trump à la Maison Blanche était le « pire scénario » pour le Parti républicain.

Le départ de Burgess intervient après que d’autres candidats ont suspendu leurs campagnes, notamment l’ancien représentant du Texas Will Hurd et le maire de Miami Francis Suarez, ainsi que l’homme d’affaires Perry Johnson. L’animateur de radio conservateur Larry Elder a déclaré jeudi qu’il mettait fin à sa campagne.

Hutchinson a reconnu qu’il faisait face à une bataille difficile pour l’investiture, mais a déclaré qu’il restait optimiste quant à ses chances.

“La direction de notre primaire va devoir changer à travers les électeurs réévaluant qui sera le chef de notre parti et le candidat”, a déclaré Hutchinson. «À l’heure actuelle, Trump occupe la première place. J’ai toujours pensé que cela allait changer, et je partage toujours ce point de vue.

La rédactrice d’Associated Press, Michelle Price, à Las Vegas, a contribué à ce rapport.

Andrew Demillo, Associated Press