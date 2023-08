Le candidat présidentiel guatémaltèque Bernardo Arévalos bondit avant le vote

Commentez cette histoire Commentaire

GUATEMALA CITY – Un outsider politique qui s’est engagé à lutter contre la corruption a pris la tête des sondages avant l’élection présidentielle de dimanche au Guatemala – un vote qui pourrait marquer un tournant pour une nation à la démocratie défaillante. La grande question dimanche n’était pas seulement de savoir si Bernardo Arévalo gagnerait. Il s’agissait de savoir s’il serait autorisé à gouverner s’il recueillait le plus de votes.

Les procureurs ont tenté en vain de suspendre son parti après qu’il ait terminé deuxième surprise du premier tour de scrutin le 25 juin. Des responsables américains et européens, ainsi que l’Organisation des États américains, ont pressé le gouvernement d’autoriser une course équitable. . L’avertissement du secrétaire d’État Antony J. Blinken le mois dernier selon lequel les tentatives d’interférer avec le résultat des élections au Guatemala « menacent la légitimité de son processus démocratique ».

Les implications du vote de dimanche vont bien au-delà de ce pays exportateur de café de 17 millions d’habitants, l’un des plus pauvres d’Amérique latine. Le Guatemala est une source majeure de migration irrégulière vers les États-Unis et un important pipeline pour la cocaïne colombienne à destination du marché américain. L’administration Biden a pris ses fonctions en s’engageant à lutter contre la corruption et à soutenir un état de droit plus fort en Amérique centrale, comme moyen de dissuader la migration. Mais au Guatemala, ainsi qu’au Nicaragua et au Salvador, les institutions démocratiques, y compris un pouvoir judiciaire indépendant, se sont érodées.

Un tribunal guatémaltèque tente de suspendre le parti anti-corruption avant le vote présidentiel

Assis devant un café dans la ville coloniale espagnole d’Antigua, Rubén Samayoa, 72 ans, se souvient avoir entendu des histoires sur le « printemps guatémaltèque », une période de régime démocratique qui a commencé en 1944 lorsque le père d’Arévalo, Juan José, est devenu président. Une décennie plus tard, son successeur, Jacobo Árbenz, a été évincé lors d’un coup d’État soutenu par les États-Unis qui a inauguré des décennies de régime militaire.

« C’est notre source et il nous a fallu 70 ans pour la récupérer », a déclaré Samayoa, un employé du secteur public à la retraite.

Les sondages d’opinion suggéraient qu’Arévalo était destiné à suivre les traces de son père. Une enquête pour le plus grand journal du Guatemala, Prensa Libre, a indiqué que l’ancien diplomate et membre du Congrès de 64 ans jouissait d’un avantage de 54 à 29 % sur sa rivale, Sandra Torres. (Les autres ont déclaré qu’ils voteraient en blanc ou annulés en signe de protestation).

Une victoire du parti « Semilla » (Seed) d’Arévalo marquerait un changement substantiel dans le pouvoir politique du Guatemala – d’une série de dirigeants principalement conservateurs à un social-démocrate. Cependant, Arévalo fait face à de nombreux obstacles : les procureurs tentent toujours de retirer le statut légal de son parti, alléguant des irrégularités dans son enregistrement en 2018. Son parti fait également l’objet d’une enquête pour des violations présumées du dépouillement des voix au premier tour. Rafael Curruchiche, un haut procureur, a déclaré à la chaîne de télévision Canal Antigua que des arrestations massives pourraient avoir lieu après la fin du vote.

« Beaucoup de gens au gouvernement et d’autres acteurs politiques sont très inquiets que les résultats ne soient pas allés dans leur sens » au premier tour, a déclaré Roberto Wagner, analyste politique indépendant. Ils sont prêts à faire « tout ce qu’il faut pour faire leur choix ».

Un journal anti-corruption ferme ses portes après l’emprisonnement du « héros de la liberté de la presse »

Depuis la fin d’une guerre civile de trois décennies en 1996, selon les analystes, le gouvernement guatémaltèque est dominé par un groupe d’élites politiques, militaires et économiques connues pour leur corruption. Ils sont devenus la cible d’une commission anti-corruption soutenue par l’ONU dont les enquêtes ont aidé à renverser le président Otto Pérez Molina en 2015. Mais ces dernières années, le gouvernement a riposté en refusant de prolonger le mandat de la commission et en cherchant à arrêter les procureurs anti-corruption. eux-mêmes. Les enquêtes sur la corruption se sont ralenties.

Plus de 30 procureurs et juges, ainsi que deux procureurs généraux, ont fui le pays. José Rubén Zamora, éditeur d’El Periódico, un journal qui a dénoncé la corruption, a été emprisonné l’année dernière pour ce que les groupes internationaux de défense de la liberté de la presse ont qualifié de fausses accusations.

L’administration Biden a été déchirée entre son programme pro-démocratie et les négociations avec des dirigeants comme le président Alejandro Giammattei pour limiter la migration, selon les analystes. Washington a imposé des sanctions à des dizaines de dirigeants d’entreprises et de responsables guatémaltèques, dont la procureure générale, María Consuelo Porras, pour corruption présumée ou pour atteinte aux processus démocratiques.

« Nous avons vu beaucoup de pratiques autoritaires et antidémocratiques au Guatemala » ces dernières années, a déclaré Ana María Méndez Dardón, directrice pour l’Amérique centrale au Bureau de Washington pour l’Amérique latine. L’élection de dimanche, a-t-elle dit, pourrait « restaurer la démocratie ou continuer à renforcer ces pratiques antidémocratiques ».

Comment l’apathie américaine a aidé à tuer une commission anti-corruption pionnière au Guatemala

Les répercussions de ce recul démocratique se font sentir bien au-delà des frontières du Guatemala. La corruption absorbe une part importante du budget fédéral du pays – 20 %, selon une étude de 2015. Cela se traduit par moins d’argent pour l’éducation, la santé ou d’autres services dans les zones pauvres. « Si l’État ne fournit rien, vous allez voir des citoyens quitter le pays », a déclaré Pamela Ruiz, analyste pour l’Amérique centrale à l’International Crisis Group.

Au cours de l’exercice 2022, la US Border Patrol a signalé plus de 228 000 détentions de Guatémaltèques à la frontière sud-ouest des États-Unis. De nombreux Guatémaltèques émigrent aux États-Unis pour essayer d’aider leurs familles à la maison. La banque centrale du pays prévoit que 19,39 milliards de dollars seront renvoyés cette année, ce qui représente près d’un cinquième du PIB du pays.

La course à la présidentielle a été entachée de nombreuses controverses, les autorités électorales ayant éliminé plusieurs candidats pour des détails techniques avant le premier tour. Giammattei, qui est constitutionnellement interdit de briguer un second mandat, s’est engagé à respecter les résultats des élections et à remettre le pouvoir comme prévu le 14 janvier.

Malgré sa popularité, Arévalo n’aura peut-être pas du mal à faire passer ses réformes s’il remporte la présidence. Semilla aura une minorité au congrès – seulement 23 sièges sur 160.

Alors que la campagne électorale se déroulait dans les zones rurales luxuriantes du Guatemala, où l’on cultive de tout, du brocoli au café primé, on avait parfois l’impression qu’il n’y avait qu’un seul parti dans la campagne. Torres et son Parti de l’unité nationale ont une base rurale formidable et une structure solide qui a catapulté le parti dans le second tour lors de trois des quatre dernières élections présidentielles.

Álvaro Colom, le mari de Torres à l’époque, a remporté la présidence en 2007. Torres – qui s’est présentée dans le passé en tant que socialiste et social-démocrate, avant de virer à droite – a perdu les courses présidentielles en 2015 et 2019. Elle est toujours bien connue pour avoir supervisé la réduction de la pauvreté et d’autres programmes sociaux lorsqu’elle était première dame.

Le parti a « une excellente organisation et structure à travers le pays, et cela doit en grande partie revenir à Sandra Torres », a déclaré Oscar Morales, une conductrice de 42 ans, lors d’un rassemblement pour son parti à Guatemala City, la capitale. « Je pense qu’elle apportera cette commande au Guatemala. »

Semilla a mis l’accent sur des rassemblements plus intimes plutôt que sur des rassemblements traditionnels. À Guatemala City, les affiches d’Arévalo étaient principalement faites à la main.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Semilla dans la province de Suchitepequez, dans le sud-ouest du pays, Sucely Hernández, une étudiante de 20 ans, a déclaré : « C’est la première fois que je vote, mais je sens vraiment que nous sommes sur le point de changer réellement Guatemala. Cette génération ne demande pas grand-chose, nous voulons juste des emplois, pas des miracles.