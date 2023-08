Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio assassiné lors d’un événement de campagne: rapport

Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio a été tué lors d’une attaque armée lors d’un rassemblement électoral dans la capitale, selon le président du pays Guillermo Lasso et les médias locaux.

Lasso a confirmé mercredi le meurtre de Villavicencio sur les réseaux sociaux.

« Outragé et choqué par l’assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio. Ma solidarité et mes condoléances à sa femme et ses filles », a déclaré Lasso dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le président a poursuivi, jurant que le crime ne resterait pas impuni.

« Pour sa mémoire et son combat, je vous assure que ce crime ne restera pas impuni », a ajouté Lasso. « Le crime organisé est allé très loin, mais tout le poids de la loi retombera sur eux. »

Les médias locaux ont rapporté que Villavicencio, un ancien législateur qui avait sondé à 7,5% d’intention de vote, avait été abattu lors d’un événement de campagne à Quito.

Les vidéos des médias sociaux de la campagne montrent que Villavicencio est sorti et conduit à une voiture en attente avant que des coups de feu ne soient entendus à plusieurs reprises.

Le président a juré qu’il accueillerait les hauts responsables de la sécurité lors d’une réunion urgente après la fusillade.

Reuters a contribué à ce rapport.