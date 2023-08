Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio assassiné : ce que l’on sait

Fernando Villavicencio, un candidat à la présidentielle équatorienne qui s’est largement exprimé sur un message anti-corruption, a été assassiné moins de deux semaines avant les élections présidentielles du pays. Villavicencio, un candidat centriste du mouvement Build Ecuador, a été abattu après un rassemblement politique mercredi, un acte choquant dans un pays historiquement pacifique jusqu’à ces dernières années.

Son assassinat souligne une récente flambée de violence liée à la drogue en Équateur et a suscité un nouvel examen de la présence croissante des cartels dans la région. De plus, cela soulève des questions sur la façon dont le crime organisé – que le président équatorien Guillermo Lasso a accusé de la fusillade – a été encouragé à s’immiscer dans le processus démocratique, et s’il y aura un effet dissuasif sur la façon dont les politiciens s’affrontent à propos de la corruption. À la suite de cette attaque, les craintes des électeurs concernant la sécurité pourraient également les amener à se tourner vers des candidats qui ont fait de cette question un élément central de leur discours lors des prochaines élections du 20 août.

« Vous avez maintenant des groupes criminels organisés qui opèrent en toute impunité », a déclaré à Vox Will Freeman, expert en politique latino-américaine au Council on Foreign Relations (CFR). « Cela montre à quel point l’Équateur est sur la voie de devenir un État narco. »

Jusqu’à présent, six ressortissants étrangers ayant des liens avec des groupes criminels organisés ont été arrêtés en relation avec le meurtre, et un tireur présumé a été tué après avoir échangé des coups de feu avec la police. Villavicencio avait précédemment déclaré avoir fait l’objet de menaces de mort, notamment de la part du gang Los Choneros, affilié au cartel mexicain de Sinaloa.

Depuis le meurtre, Lasso a déclaré l’état d’urgence nationale et trois jours de deuil et s’est engagé à rendre des comptes pour l’assassinat. Les manifestants ont également défilé dans plusieurs villes pour condamner l’attaque.

Qui était Fernando Villavicencio ?

Villavicencio était un journaliste d’investigation de longue date, un dirigeant syndical et un critique sévère de l’ancien président Rafael Correa, qu’il a condamné à plusieurs reprises pour corruption dans son administration. De plus, il était auparavant membre de l’Assemblée nationale et avait centré sa campagne présidentielle sur la répression du trafic de drogue, qui a explosé en Équateur.

Au moment de son assassinat, Villavicencio gagnait du terrain mais votait au milieu de huit candidats, et était le plus vocal du groupe sur la relation entre la corruption au sein du gouvernement et la montée des cartels. Il avait auparavant menacé d’emprisonner les trafiquants de drogue et de renégocier les contrats pétroliers que le gouvernement avait signés pour réduire les avantages dont bénéficiaient les grandes entreprises.

« Ici, je montre mon visage. Je n’ai pas peur d’eux », avait déclaré Villavicencio à propos des menaces auxquelles il avait été confronté de la part de groupes criminels organisés.

Qu’est-ce que cela signifie pour les prochaines élections en Équateur ?

Lasso a déclaré que l’élection présidentielle du pays, prévue pour le 20 août, se poursuivra, avec des militaires supplémentaires déployés pour assurer la sécurité aux urnes. « Vu la perte d’un démocrate et d’un combattant, les élections ne sont pas suspendues ; au contraire, elles doivent avoir lieu et la démocratie doit être renforcée », a-t-il déclaré.

Ces élections ont lieu après que Lasso a dissous l’Assemblée nationale plus tôt cette année suite au début d’une procédure de destitution contre lui concernant des allégations de détournement de fonds. Cependant, Lasso ne se présente pas à la réélection et les deux meilleurs candidats pourraient devoir concourir à nouveau lors d’un second tour en octobre si personne n’obtient une proportion suffisante des voix.

Une poignée de candidats ont suspendu leur campagne après l’attaque, contrairement à d’autres candidats en tête des sondages, notamment la partisane de Correa et candidate du parti socialiste Luisa Gonzalez et l’ancien vice-président Otto Sonnenholzner – un candidat conservateur – qui ne l’ont pas fait. La fusillade a peut-être également accru l’attention des électeurs sur la sécurité, une question sur laquelle un autre candidat conservateur, Jan Topic, s’est penché en mettant l’accent sur une approche similaire à celle du dirigeant autoritaire d’El Salvador, Nayib Bukele, qui a institué des arrestations massives et une répression intransigeante contre la criminalité à aux dépens des libertés civiles.

«Le discours dur de Topic pourrait recueillir un certain soutien, étant donné que les gens ont peur. Mais ses propositions sur la criminalité sont en fait assez différentes et moins orientées vers la résolution des causes profondes que celles de Villavicencio », déclare Freeman.

Qu’y a-t-il derrière les préoccupations croissantes concernant la violence liée à la drogue et les cartels dans la région ?

Le meurtre de Villavicencio a stupéfié le pays et pourrait inciter à faire face à l’escalade de la violence liée à la drogue en Équateur et en Amérique latine plus largement. Entre 2020 et 2022, le taux d’homicides en Équateur a doublé. Et les coups de feu et les attentats à la bombe sont devenus plus fréquents dans plusieurs grandes villes.

Villavicencio est l’une des personnalités équatoriennes les plus en vue à avoir été la cible de violences mortelles, bien que sa mort fasse suite à celle d’une autre fusillade en juillet qui a tué le maire de Manta, Agustin Intriago, et d’une fusillade en février qui a visé un candidat à la mairie de Puerto Lopez. Leur mort souligne à quel point une telle violence est devenue courante en Équateur, qui est devenu le dernier champ de bataille des cartels de la drogue concurrents du Mexique et de l’Albanie.

« Cela montre que la violence dans le pays augmente », a déclaré la pharmacienne Leidy Aguirre, 28 ans, à l’Associated Press. « Les politiciens sont censés avoir plus de sécurité que les citoyens et cela montre que même eux ne sont pas en sécurité. »

L’Équateur est situé entre la Colombie et le Pérou, deux grands producteurs de cocaïne, ce qui en fait une plaque tournante de choix pour les cartels cherchant à transporter la drogue.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les cartels ont maintenant une plus grande présence dans le pays qu’auparavant, a précédemment écrit Freeman pour le CFR. Un accord de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) a ouvert la concurrence en ce qui concerne le contrôle des routes de transport de cocaïne en Équateur. En conséquence, plusieurs cartels du Mexique et d’Albanie se sont installés dans la région dans le but d’en sécuriser l’accès.

Les politiques mises en œuvre par le gouvernement équatorien ont également joué un rôle. Dans un effort pour être plus indépendant des États-Unis, l’Équateur a rompu ses liens avec l’Agence américaine de lutte contre la drogue, ce qui a entraîné une diminution des activités policières le long de ses côtes. Cette décision a permis aux trafiquants de drogue d’opérer plus facilement dans le pays, où ils ont dû faire face à moins de sécurité. Des groupes criminels ont également trouvé des alliés au sein du gouvernement, ce qui leur a permis de s’imposer sans crainte de reproches.

« L’argent de la drogue pourrait infiltrer la police, l’armée, le système judiciaire et les hommes d’affaires », déclare Carlos de la Torre, directeur du Centre d’études latino-américaines de l’Université de Floride.

L’Équateur n’est pas non plus le seul endroit confronté à ce défi : plusieurs pays d’Amérique latine et d’Amérique centrale, dont la Colombie et le Costa Rica, ont également connu une forte augmentation de certains crimes, différents cartels ayant cherché à affirmer leur domination dans ces domaines au cours des deux dernières années. La mort de Villavicencio braque les projecteurs sur ce problème et presse le gouvernement équatorien – et ceux d’autres pays – de travailler à la fois au renforcement de leurs politiques de sécurité et à l’éradication de la corruption.