Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio a reçu 3 menaces de mort avant de tuer, selon un conseiller

Le candidat présidentiel équatorien qui a été tué lors d’une attaque armée à la suite d’un rassemblement dans la capitale du pays avait reçu au moins trois menaces de mort avant la fusillade mortelle, a révélé son directeur de campagne.

Patricio Zuquilanda a déclaré à l’Associated Press que les menaces contre Fernando Villavicencio, un homme de 59 ans qui a déclaré mercredi lors de son dernier discours qu’il lutterait contre la corruption et emprisonneraient davantage de criminels, ont entraîné une détention après avoir été signalées aux autorités.

Villavicencio, un journaliste indépendant qui a enquêté sur la corruption dans les gouvernements précédents avant d’entrer en politique en tant que militant anti-corruption, a été vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux en train d’être conduit vers un camion en attente après le rassemblement à Quito avant que des coups de feu ne retentissent.

« Le peuple équatorien pleure et l’Equateur est mortellement blessé », a déclaré Zuquilanda. « La politique ne peut mener à la mort d’aucun membre de la société. »

LE CANDIDAT PRÉSIDENTIEL DE L’ÉQUATEUR FERNANDO VILLAVICENCIO ASSASSINÉ LORS D’UN ÉVÉNEMENT DE CAMPAGNE

Villavicencio a déjà été menacé par des affiliés du cartel mexicain de Sinaloa, l’un des nombreux groupes criminels organisés internationaux qui opèrent maintenant en Équateur, selon l’AP. Il a déclaré que sa campagne représentait une menace pour ces groupes.

« Ici, je montre mon visage. Je n’ai pas peur d’eux », a déclaré Villavicencio dans un communiqué avant sa mort, nommant le patron du crime détenu José Adolfo Macías par son alias, « Fito ».

L’actuel président équatorien, Guillermo Lasso, a déclaré que les assaillants avaient lancé une grenade dans la rue lors de leur fuite, mais qu’elle n’a jamais explosé et que la police l’a ensuite fait exploser avec une explosion contrôlée.

Le bureau du procureur général de l’Équateur a déclaré plus tard qu’un suspect dans la fusillade était décédé des suites de blessures subies lors d’un échange de tirs tandis que la police arrêtait six autres personnes.

Lasso a suggéré que l’assassinat de Villavicencio pourrait être lié au crime organisé et a promis de faire avancer les élections spéciales prévues pour le 20 août, tout en déclarant trois jours de deuil national et l’état d’urgence, rapporte l’AP.

« Vu la perte d’un démocrate et d’un combattant, les élections ne sont pas suspendues. Au contraire, elles doivent avoir lieu, et la démocratie doit être renforcée », a déclaré jeudi Lasso.

Un candidat qui se présentait contre Villavicencio, l’ancien vice-président Otto Sonnenholzner, a déclaré lors d’une conférence de presse que « nous mourons, noyés dans une mer de larmes, et nous ne méritons pas de vivre comme ça ».

L’AP rapporte que Villavicencio s’est prononcé contre la corruption sous le précédent gouvernement du président Rafael Correa entre 2007 et 2017, déposant des plaintes judiciaires contre lui et d’autres membres de haut rang de son gouvernement.

Villavicencio a été condamné à 18 mois de prison pour diffamation pour ses critiques de Correa et s’est enfui vers le territoire indigène en Équateur, recevant plus tard l’asile au Pérou voisin. Il était marié et laisse dans le deuil cinq enfants.

Sarah Rumpf-Whitten de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.