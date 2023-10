Le candidat présidentiel argentin veut abolir la banque centrale

L’un des principaux candidats à la présidentielle argentine a en tête des changements radicaux pour l’économie nationale.

Javier Milei a choqué le pays d’Amérique du Sud – et le monde – après avoir recueilli le plus grand nombre de voix parmi tous les candidats à l’élection présidentielle primaire. Son programme comprend le remplacement de la monnaie nationale du peso argentin par le dollar américain et la suppression de la banque centrale du pays.

Le prochain grand test du candidat libertaire d’extrême droite aura lieu plus tard ce mois-ci avec les élections générales, même s’il pourrait y avoir un second tour en novembre. Mais la popularité inattendue de Milei a déjà mis en alerte la communauté argentine chargée de la politique budgétaire et a eu des répercussions sur l’économie.

« Les gens recherchent une autre alternative », a déclaré Alejandro Werner, directeur du Georgetown Americas Institute et co-auteur de « L’Argentine au Fonds », un livre sur l’économie du pays. « L’Argentine est une économie qui, dans le meilleur des cas, a stagné au cours des deux dernières décennies. »

Milei, 52 ans, est député à la chambre basse du pays depuis 2021. Il s’est fait connaître grâce à des politiques époustouflantes et à un appel anti-establishment qui lui ont valu des comparaisons avec l’ancien président américain Donald Trump et l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Son ascension intervient alors que l’Argentine, troisième économie d’Amérique latine, a vu une crise économique de longue durée s’aggraver ces dernières années.

Le pays est aux prises avec des dettes, tout en faisant également face aux chocs inattendus liés à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. L’inflation, longtemps un problème pour l’Argentine, devrait grimper de plus de 140 % cette année. Et le pays pourrait connaître sa sixième récession au cours de la dernière décennie.

Les dernières années ont été « très difficiles », a déclaré Fernando Morra, ancien vice-ministre argentin de l’économie et directeur du groupe de réflexion sur les politiques publiques Suramericana Visión. « Nous sommes confrontés à une situation très compliquée. »