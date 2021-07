Le candidat POTY de Sony est maintenant en pré-commande

Sony Xperia 1 III, l’un des téléphones que j’ai pu voir contester la pression de Google pour la suprématie du POTY (téléphone de l’année) en 2021, commencera à être expédié sur 19 août, avec des précommandes en direct à partir du 1er juillet (aujourd’hui !). Le prix? Oh, rien de trop fou, juste 1299 $.

Pourquoi suis-je confiant dans le Xperia 1 III, demandez-vous ? Eh bien, le Xperia 1 II de l’année dernière était vraiment génial, le modèle de 2021 n’étant que meilleur. Il présente des spécifications très haut de gamme, telles que le premier écran OLED 4K HDR avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que… Attendez une coche, qui se soucie de ce qu’il a d’autre ? Cet affichage va écraser les âmes. Au cas où vous auriez besoin de plus de spécifications, le téléphone est également livré avec un processeur Snapdragon 888, une connectivité 5G, une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W, une résistance IP68, des haut-parleurs stéréo répertoriés à 40% plus forts que le modèle précédent, ainsi que bien d’autres.

Sony emballé dans un téléobjectif variable à l’arrière avec un capteur Dual PD (une première pour un smartphone), Eye AF en temps réel pour les humains et les animaux, une fonctionnalité Photography Pro mise à jour, de nouvelles fonctionnalités améliorées de Game Enhancer (nouvel égaliseur audio, microphone VC optimisé et fonction d’enregistrement à fréquence d’images élevée) et 360 Reality Audio.

Quant aux caméras arrière, le Xperia 1 III dispose de trois capteurs de 12 mégapixels (f/2.2, f/1.7, f/2.3) tous avec double PDAF et deux avec OIS. Chaque caméra a une distance focale différente, allant de 16 mm à 105 mm, grâce à cet objectif variable. Il peut passer de 70 mm à 105 mm, ce qui encore une fois est une première pour un smartphone. Enfin, il y a un capteur 3D iToF.

Sony ne nous a pas demandé de faire partie de la première série de critiques déjà publiées sur le Web, mais ne vous inquiétez pas, nous avons très poliment demandé à figurer sur la liste pour une unité et nous espérons en recevoir une assez tôt. Je pensais que tout le battage médiatique de Sony que j’ai poussé cette année nous aurait aidés à marquer une première unité. Je suppose que je dois monter encore plus haut mon bouton de charme.

En ramasser un ?