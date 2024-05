Le candidat potentiel à la vice-présidence de Trump a induit les lecteurs en erreur sur la « réunion » de Macron – Paris — RT World News

Kristi Noem a affirmé avoir annulé une rencontre avec le président français en raison de ses propos soi-disant « pro-Hamas ».

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, n’a jamais été invitée à rencontrer le président français Emmanuel Macron, a déclaré son bureau, malgré ses affirmations selon lesquelles elle avait annulé une telle réunion en raison des propos anti-israéliens du dirigeant français.

« Lors de mon séjour à Paris, je devais rencontrer le président français Emmanuel Macron. » Noem a écrit dans son livre « Pas de retour en arrière ». « Cependant, la veille de notre rencontre, il a fait à la presse ce que je considère comme un commentaire très pro-Hamas et anti-israélien. J’ai donc décidé d’annuler.

La réunion devait apparemment avoir lieu en novembre dernier, alors qu’Israël bombardait Gaza suite à l’attaque surprise du Hamas contre l’État juif.

Un responsable du bureau de Macron a déclaré la semaine dernière à NBC News que Noem n’avait jamais été invité ni prévu à rencontrer le président français.

Invité à répondre vendredi, un porte-parole de Noem a déclaré à NBC que « Le Gouverneur a été invité à s’asseoir dans la loge du Président Macron pour le défilé de l’Armistice à l’Arc de Triomphe. »















« Suite à ses commentaires anti-israéliens, elle a choisi d’annuler » a déclaré le porte-parole, ajoutant que Macron « Je n’ai pas fini par y assister non plus. »

Plus tôt cette année, l’ancien président américain Donald Trump a nommé Noem comme candidat potentiel à la vice-présidence, ajoutant le Dakota du Nord à une liste de vice-présidents potentiels qui comprendrait désormais le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, la représentante de New York Elise Stefanik, le sénateur de l’Ohio JD Vance et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy.

Cependant, la sortie de « No Going Back » plus tôt ce mois-ci a plongé Noem dans une tempête de publicité négative. Une anecdote dans le livre sur la mort par balle d’un chiot de 14 mois en raison de problèmes de comportement a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux, mais Noem a redoublé d’efforts, insistant sur le fait que « Des décisions difficiles comme celle-ci surviennent tout le temps dans une ferme. »

Noem a également inclus une anecdote sur sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d’un voyage en Asie en 2014. Lorsque les journalistes ont souligné que cette rencontre n’avait jamais eu lieu, Noem a déclaré que le passage avait été inclus par erreur. Cependant, elle a refusé d’admettre qu’elle n’avait jamais rencontré Kim.

Alors que les experts conservateurs et libéraux affirment qu’il est désormais peu probable que Trump choisisse Noem comme candidat à la vice-présidence, l’ancien président a déclaré la semaine dernière que « Elle a eu quelques jours difficiles. Je dirai cela.