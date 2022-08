Le candidat peu connu Kelley avance dans la course au Sénat de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Buzz Kelley, un candidat républicain qui n’a pas déclaré avoir collecté d’argent, s’est qualifié pour les élections générales de novembre dans la course au Sénat américain de l’Alaska.

Kelley rejoint la sénatrice républicaine Lisa Murkowski, la républicaine Kelly Tshibaka et le démocrate Pat Chesbro pour passer de la primaire de la semaine dernière. Les quatre premiers votants de la primaire ouverte se qualifient pour les élections générales au cours desquelles le vote par classement sera utilisé.

Kelley n’a pas répondu aux e-mails ou à un message envoyé via son site Web par l’Associated Press. Mais il a récemment déclaré au Anchorage Daily News que son succès pourrait être dû à ses 12 pancartes de campagne, dont une qu’il a soudée sur le dessus de son véhicule. Lorsque l’ancien président Donald Trump a organisé un rassemblement à Anchorage en juillet avec la républicaine Sarah Palin et Tshibaka, qu’il a tous deux approuvés, Kelly a passé la journée à faire le tour du pâté de maisons dans ce véhicule, a rapporté le média. Palin est en cours d’exécution pour US House.

Alors que le slogan de Tshibaka est “Kelly pour l’Alaska”, Buzz Kelley a déclaré qu’il semblait “un peu exagéré” que les partisans de Tshibaka aient voté par erreur pour lui.

“Il est probablement possible que certaines de ces personnes aient eu l’intention de voter pour Kelly Tshibaka”, a-t-il déclaré au journal. “Mais il est également possible que des gens aient consulté mon site Web et se soient dit:” Hé, j’aime bien certains de ces trucs. Je pense que je vais colorier l’ovale de Buzz.

Sur son site Web, il dit qu’il est “probablement sûr de dire que je soutiens la plupart de la” doctrine Trump “.”

Dans une déclaration de candidat sur le site Web des élections de l’État, le mécanicien syndical à la retraite déclare que son slogan est “Dur à droite. C’est une déclaration politique. C’est une déclaration morale. C’est ma devise de campagne et c’est mon seul objectif si je suis élu au Sénat des États-Unis.

The Associated Press