Le candidat perdant à la présidentielle guatémaltèque dépose une plainte pour fraude électorale

Le parti de l’ancienne première dame Sandra Torres, qui a perdu cette semaine les élections présidentielles au Guatemala, a déposé une plainte vendredi pour fraude dans le décompte des votes.

Torres, une candidate devenue un exemple de l’establishment politique dans un pays fatigué de la corruption endémique, est restée silencieuse depuis sa défaite de dimanche.

Elle a refusé d’accepter les résultats annoncés par le Tribunal électoral suprême, qui a reconnu le progressiste Bernardo Arévalo, du parti Mouvement Semilla, comme vainqueur de l’une des élections les plus tumultueuses de l’histoire récente de la nation centraméricaine.

Carlos López, avocat du parti Unité nationale de l’espoir de Torres, a déposé une plainte au nom du parti, citant des irrégularités dans le décompte des votes et affirmant qu’il s’agissait d’une fraude.

Dans des commentaires aux journalistes, López a affirmé qu’il y avait eu des décomptes de votes en double qui remettaient en question le système de décompte des voix du pays. Il a également déclaré que les observateurs de son parti n’avaient pas reçu de copies des documents recensant les votes. Il n’a présenté aucune preuve initiale aux journalistes pour étayer ses affirmations, et il n’a pas non plus précisé si sa plainte judiciaire contenait des preuves.

La victoire d’Arévalo a ébranlé une grande partie de l’establishment politique du pays, et les précédentes tentatives visant à disqualifier sa candidature ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale quant à l’état de la démocratie au Guatemala.