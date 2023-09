Le candidat PC du Manitoba, Kevin Klein, dit aux électeurs qu’elle n’a « aucun droit » de remettre en question son héritage autochtone

Kevin Klein, le candidat progressiste-conservateur du Manitoba candidat à sa réélection dans Kirkfield Park, a déclaré à une électrice qu’elle n’avait pas le droit de remettre en question son héritage autochtone lors d’une assemblée publique téléphonique tenue au début du mois d’août.

L’appelant a exprimé sa frustration face au refus du gouvernement conservateur de fouiller la décharge où la police pense que les restes de deux femmes des Premières Nations – Morgan Harris et Marcedes Myran – se trouvent, et a demandé à Klein pourquoi il pensait pouvoir « s’approprier l’identité autochtone sans rien faire ». pour les peuples autochtones du Manitoba.

«Je comprends votre frustration et votre colère, et vous avez droit à cela», a déclaré Klein dans un enregistrement de l’événement public fourni à CBC News par le NPD du Manitoba.

« Mais vous n’avez pas le droit de remettre en question mon héritage autochtone. Vous n’avez pas le droit de le faire. »

CBC a entendu cette partie de l’appel et a parlé à plusieurs personnes qui étaient en ligne. Ils ont vérifié que cela avait eu lieu et ce qui avait été dit.

CBC Nouvelles Manitoba2:38Mairie téléphonique de Kevin Klein Un extrait du député progressiste-conservateur du Manitoba, Kevin Klein, répondant à un électeur lors d’une assemblée publique téléphonique tenue le 1er août 2023. Le NPD du Manitoba a fourni l’audio. CBC News a parlé à plusieurs personnes lors de l’appel qui ont vérifié que l’appel avait eu lieu et ce qui avait été dit.

Klein a souligné qu’il n’avait pas utilisé son ascendance à des fins personnelles, disant à l’appelant qu’il s’agissait simplement d’un lien avec sa famille.

« Donc, si vous dites que j’essaie de diminuer l’identité des Métis, je suis désolé, vous avez absolument tort, et ce n’est pas parce que vous dites cela que c’est vrai », a déclaré Klein, un ancien conseiller municipal de Winnipeg qui est devenu député de Kirkfield Park lors d’une élection partielle en décembre 2022 et a été nommé ministre de l’Environnement le mois suivant.

Klein représente les progressistes-conservateurs, qui briguent un troisième mandat consécutif, dans la circonscription de Kirkfield Park à Winnipeg lors des prochaines élections du 3 octobre.

L’assemblée publique a eu lieu le 1er août, avant le début officiel de la campagne électorale et un jour après que CBC a publié une enquête dans laquelle le frère cadet de Klein et la Fédération des Métis du Manitoba contestaient sa prétention d’être Métis.

L’enquête de CBC sur l’identité culturelle de Klein n’a trouvé aucune preuve pour étayer ses allégations d’ascendance métisse du côté de sa mère, y compris des preuves généalogiques, certaines remontant à cinq générations.

Klein a déclaré à la mairie d’août que les reportages de CBC contenaient des informations incorrectes sur l’arbre généalogique et qu’il disposait de « l’ADN et des recherches familiales réelles ».

CBC a demandé à David Elmaleh, un avocat représentant Klein, ce que prouveraient les preuves ADN, mais il a refusé de répondre à cette question ou de fournir des documents.

REGARDER | Kevin Klein défend son affirmation selon laquelle il est Métis le 31 juillet :

Kevin Klein a défendu sa prétention d’être Métis après des mois de refus de répondre à des questions sur son héritage Le ministre de l’Environnement du Manitoba, Kevin Klein, a déclaré qu’il était un fier Canadien métis sur son site Web et sur sa biographie Twitter. Ces références ont depuis été supprimées. Klein a expliqué pourquoi lors d’une conférence de presse fin juillet.

Au cœur de l’identité autochtone se trouve un lien avec la communauté dont vous prétendez faire partie et avec la communauté qui vous accepte, selon un autre avocat.

Dans une entrevue avec CBC, l’avocat métis Jean Teillet — qui est l’arrière-petite-nièce de Louis Riel — a déclaré qu’une personne peut s’identifier, comme Klein l’a fait, « mais sans la reconnaissance ou l’acceptation ou peu importe comment vous voulez l’appeler de la part de la communauté que vous Vous en faites partie, vous n’avez rien. Vous n’avez que votre ego et vos propres petites revendications.

Métis des bois à plumes peintes

Klein a déclaré qu’il avait réalisé pour la première fois qu’il était Métis il y a environ dix ans grâce à un oncle décédé qui l’avait encouragé à obtenir une carte des Métis de Painted Feather Woodland.

Le Painted Feather Woodland Métis n’est pas reconnu par la Fédération des Métis du Manitoba ni par la Nation métisse de l’Ontario. Il s’agit d’une entreprise à but lucratif basée dans une résidence unifamiliale près de Bancroft, en Ontario, à environ 200 kilomètres au nord-est de Toronto.

Painted Feather n’a pas répondu aux questions et a dirigé CBC vers son site Web.

Selon son site Web, Painted Feather Woodland Métis rejette ce qu’il appelle les définitions « indûment restrictives et injustes » de qui est Métis et déclare que sa définition est « simple : toute personne ayant un ancêtre autochtone ».

L’avocat de Kevin Klein a fourni une image de sa carte de la tribu métisse Painted Feather Woodland dans le cadre de son avis de diffamation contre CBC. Le groupe a depuis supprimé le terme « tribu » de son nom. (Avis de diffamation)

Le site Web de l’entreprise répertorie les frais allant de 57 $ à 320 $, plus la taxe de vente provinciale, pour l’adhésion des adultes.

Le jour où l’enquête de CBC a été publiée, Klein a déclaré que les Métis de Painted Feather Woodland avaient affirmé avoir étudié sa généalogie, « et je n’avais aucune raison d’en douter ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un lien avec une communauté métisse spécifique, Klein a répondu qu’il n’avait pas fait beaucoup de recherches sur son héritage métis.

« Je n’ai pas encore fait le travail nécessaire. »

Klein a parlé de son héritage métis tout au long de sa carrière dans la vie publique, ce qui comprend son mandat de conseiller municipal et sa récente candidature à la mairie de Winnipeg.

Klein a publié cette photo sur son compte X (anciennement Twitter) le 2 août 2022, avec la légende : « Étant un fier Canadien métis, je voulais que mon premier @Folklorama arrête le pavillon métis, et c’était génial. De la bonne nourriture, des gens sympas, du bon artisanat et un super spectacle. Y compris les gagnants de @CanGotTalent de cette année. (KevinKleinwpg/X)

Il a décrit son héritage comme un lien avec sa défunte mère, qu’il a publiquement identifiée comme autochtone.

Bien que l’on ne sache pas clairement ce que les enregistrements ADN mentionnés par Klein lors de l’assemblée téléphonique sont censés prouver, Kim TallBear, professeur à l’Université de l’Alberta qui a écrit un livre explorant l’utilisation des tests ADN pour déterminer l’ascendance autochtone, a déclaré que les tests ADN peuvent cela ne prouve pas qu’une personne est Métis.

Il faudrait qu’il y ait d’autres preuves, mais cela ne signifierait pas automatiquement qu’une personne peut ou devrait être considérée comme Métis, a déclaré TallBear, un citoyen de Sisseton-Wahpeton Oyate dans le Dakota du Sud.

CBC a signifié un avis de diffamation

L’avocat de Klein a signifié à CBC News un avis de diffamation à la fin du mois d’août, alléguant que les reportages de CBC étaient « calculés pour « annuler » M. Klein, diminuer sa réputation au sein de sa communauté, des membres du gouvernement et du public, et visaient à dénigrer, blesser et saper M. Klein. »

L’avis exige la rétractation de ces histoires et des excuses sans équivoque. Il précise que des poursuites judiciaires seront engagées si les demandes ne sont pas suivies.

Dans un courriel ultérieur, l’avocat de Klein a expliqué pourquoi il ne répondait pas aux questions concernant la mairie.

« En raison de la mauvaise foi et du reportage irresponsable de CBC concernant M. Klein, et du refus de CBC de corriger l’article original du 31 juillet malgré plusieurs demandes, M. Klein ne fera aucun commentaire à votre organisation médiatique », a déclaré l’avocat David Elmaleh. dit dans un e-mail.