Le candidat nationaliste blanc à la mairie obtenant la liste des électeurs de Hamilton est effrayant, disent les groupes anti-haine

Les candidats aux élections municipales ont le droit d’avoir accès aux noms et adresses des électeurs tels que définis par la loi ontarienne, ce qui soulève certaines inquiétudes en ce qui concerne un nationaliste blanc autoproclamé qui se présente à la mairie de Hamilton cet automne.

Paul Fromm, qui s’est présenté à plusieurs reprises à des mandats politiques à différents niveaux, fait partie des neuf candidats à la mairie cherche à remplacer Fred Eisenberger, qui a choisi de ne pas se représenter lors du scrutin municipal du 24 octobre.

La ville de Hamilton a confirmé à CBC que les candidats municipaux ont eu accès à la liste des électeurs à compter du 1er septembre.

Fromm a plaidé pour une immigration réservée aux Blancs et a marché avec les nazis.

Sa dernière tentative pour devenir maire de Hamilton – il s’est également présenté en 2018 – a suscité l’inquiétude du militant anti-haine Bernie Farber et d’autres.

Farber, président du Canadian Anti-Hate Network, a réagi au fait que Fromm obtienne les noms et adresses des électeurs en disant: “Ce qui peut être fait avec cela est un peu effrayant.”

Mais dans un e-mail à CBC Hamilton, Fromm a déclaré que toute inquiétude à propos de sa possession d’informations sur les électeurs n’était pas fondée, ajoutant que “les implications sont à la fois alarmistes et diffamatoires”.

“Je me suis présenté aux élections municipales, fédérales et provinciales, en Ontario et en Alberta [once], et ont eu accès aux listes électorales. Je ne les ai jamais utilisés autrement qu’à des fins électorales légitimes.

“J’espère que cette élection portera sur la liberté et la façon dont de nombreux politiciens ont abusé et restreint la nôtre pendant COVID.”

Il y a un niveau d’inquiétude parce que [Fromm] ne croit pas que tout le monde devrait être traité de la même manière… C’est la vraie vie, il y a de vraies conséquences. – Lyndon George, directeur exécutif, Hamilton Anti-Racism Resource Centre

Farber, cependant, a déclaré que la divulgation des adresses personnelles des personnes, à une époque où les informations peuvent être facilement partagées en ligne, met en danger les personnes qui travaillent dans le domaine public ou qui disent ou font des choses que “les racistes et les fanatiques n’aiment pas”.

“Si un méchant voulait savoir où vivaient les gentils, tout ce qu’il avait à faire était de se présenter aux élections”, a déclaré Farber à CBC Hamilton fin août, appelant Fromm “l’arrière-grand-père du mouvement néonazi dans ce pays. .”

Evan Balgord, directeur exécutif du Canadian Anti-Hate Network, a déclaré que même si Farber et son organisation n’allèguent pas que Fromm a fait ou fera quoi que ce soit d’illégal avec les données, l’essentiel est qu’ils ne lui font pas confiance.

“Vous ne pouvez pas faire confiance à un mot d’un nazi et il est ouvert depuis des décennies”, a déclaré Balgord.

Farber, ancien directeur général du Congrès juif canadien, a été la cible de nombreuses menaces et d’un complot néonazi contre sa vie en 1994. (À cette époque, dit Farber, le Heritage Front était prévoit de venir sur son lieu de travail – il pense que c’est parce qu’ils ne savaient pas où il habitait.)

Le centre anti-racisme exprime également son inquiétude

Dans une déclaration à CBC, l’organisation locale Hamilton Anti-Racism Resource Centre (HARRC) a déclaré qu’elle partageait les préoccupations de Farber.

“En tant qu’organisation qui offre des services de soutien aux personnes confrontées au racisme et à la haine à Hamilton, permettre à Paul Fromm… d’accéder à la liste électorale est une réelle préoccupation à Hamilton”, a déclaré Lyndon George, directeur exécutif du HARRC.

George a déclaré que l’histoire de Fromm de ne pas reconnaître à quel point ses opinions sont blessantes pour de nombreux membres de la communauté signifie qu’il est difficile de lui faire confiance avec quelque chose qui peut rendre les résidents vulnérables, comme avoir leurs informations personnelles.

“Fromm a fait de la haine son travail de vie… Des déclarations antisémites aux déclarations anti-immigrés, il a une longue et bien connue liste de haine associée à son nom. Lui permettre d’accéder à une liste électorale qui comprend les adresses et les noms des résidents est quelque chose que nous ne soutenons clairement pas… Il y a un niveau d’inquiétude parce qu’il ne croit pas que tout le monde devrait être traité de la même manière… Ses paroles ont souvent été les choses vers lesquelles les individus se tournent pour valider leur sentiment de haine. conséquences réelles.”

L’histoire de Fromm avec des organisations d’extrême droite

Fromm, qui a déménagé à Hamilton depuis Mississauga en 2018, a un longue histoire avec des groupes et des causes suprémacistes blancs. Il dirige plusieurs organisations d’extrême droite, notamment :

L’Association canadienne pour la liberté d’expression, qui a fait campagne en faveur des négationnistes.

Citizens for Foreign Aid Reform, qui s’oppose à l’aide étrangère.

Le Canada First Immigration Reform Committee, qui s’oppose à l’immigration, en particulier des personnes qui ne sont pas d’ascendance européenne.

Fromm a été congédié de son poste d’enseignant au conseil scolaire de la région de Peel en 1993 en raison de ses activités politiques.

Dans retirer sa licence d’enseignement en 2007, l’ Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a cité la participation de Fromm à une célébration d’anniversaire d’ Adolf Hitler en 1991 et son partage d’une scène avec le chef du Ku Klux Klan David Duke en 1994 parmi les raisons.

Hamilton pourrait avoir un meilleur système, dit Farber

Farber a déclaré qu’il s’était retiré de la liste électorale pour protéger sa famille des menaces potentielles de tout candidat ou parti.

Il a déclaré que le Réseau canadien anti-haine avait clairement fait part de ses préoccupations au niveau fédéral. L’organisation a également contesté les candidats et les partis à divers niveaux, comme le Parti populaire du Canada, et son accès aux renseignements sur les électeurs.

Farber a également suggéré que la candidature répétée de Fromm à Hamilton aurait pu motiver la ville à proposer un système alternatif pour divulguer les informations des électeurs.

“Hamilton pourrait diriger et proposer une idée ingénieuse pour garder les informations personnelles”, a-t-il déclaré, peu de temps avant que la liste ne soit mise à la disposition des candidats.

La ville de Hamilton a confirmé qu’en vertu de la Loi sur les élections municipales de l’Ontario, elle doit fournir des renseignements sur les électeurs à toute personne certifiée comme candidate.

Les candidats doivent prêter serment en promettant d’utiliser le paquet à des fins électorales uniquement et de ne pas le publier en ligne ou de le vendre, a expliqué Aine Leadbetter, responsable des élections, impression et courrier.

Application de la loi se fait devant les tribunaux.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Fromm devrait avoir accès aux noms et adresses des électeurs à Hamilton, compte tenu de ses liens et de ses activités avec l’extrême droite, la responsable des communications de la ville, Michelle Shantz, a déclaré que “tous les candidats certifiés ont le droit, en vertu de la loi sur les élections municipales (MEA), de demander et recevoir une copie de la liste électorale.”

La question de donner des listes électorales à des candidats au passé controversé a été soulevée ces dernières années à Calgary lorsque des inquiétudes ont fait surface au sujet du candidat à la mairie Kevin J. Johnston, qui faisait face à des accusations d’agression et de crimes haineux en Ontario et en Colombie-Britannique.

CBC News a rapporté en 2021 qu’à la suite d’allégations entourant Johnston, la ville de Calgary travaillait avec son équipe juridique concernant une législation exigeant qu’une liste d’électeurs soit fournie aux candidats à la mairie.

Élections Calgary a finalement décidé de tenir les élections municipales d’octobre 2021 sans liste électorale, selon le Calgary Herald . À l’époque, le Réseau canadien anti-haine avait déclaré que Calgary ne donnerait pas aux candidats municipaux les noms et adresses des électeurs, “ la question des listes électorales est un problème pancanadien .”

George, de HARRC, a déclaré que Calgary avait pris une “décision audacieuse” sur la question et a exhorté les décideurs de Hamilton à faire de même.

“Se dresser contre la haine demande du leadership à tous les niveaux de gouvernement. La question est de savoir si nos élus municipaux actuels et futurs prendront des mesures pour empêcher les néonazis connus comme Paul Fromm d’accéder à la liste électorale ?” Il a demandé.

Le politologue Peter Graefe a déclaré à CBC Hamilton que la liste peut être bénéfique pour les candidats qui sont en mesure de puiser dans les informations des électeurs des élections passées et d’être stratégiques dans leur planification de campagne.

“Avec à la fois le nom et l’adresse, les campagnes peuvent être plus sûres d’aligner les données collectées lors des campagnes précédentes (y compris les campagnes à d’autres niveaux de gouvernement) avec la liste électorale de la campagne en cours”, a-t-il déclaré.

Fromm court contre Bob Bratina, Andrea Horwath, Keanin Loomis, Ejaz Butt, Jim Davis, Solomon Ikhuiwu, Michael Pattison et Hermiz Ishaya.

Bien que le Réseau canadien anti-haine n’ait soulevé aucun problème spécifique avec un autre candidat à Hamilton, il a déclaré à CBC qu’il ne pensait pas que “personne devrait recevoir des listes électorales, compte tenu des problèmes de confidentialité et de sécurité”.

“Prendre position contre la haine dans les urnes”

Howard Eisenberg, président de la Fédération juive de Hamilton, a soulevé ses propres inquiétudes quant à savoir qui peut obtenir des listes électorales.

“Il est troublant que des informations personnelles du registre des électeurs puissent se retrouver entre les mains de nationalistes blancs autoproclamés”, a écrit Eisenberg dans un communiqué. “C’est quelque chose qui concernerait non seulement la communauté juive mais aussi les autres minorités.

“Les Hamiltoniens devraient prendre position contre la haine dans les urnes et envoyer un message clair et sans équivoque qu’il n’y a pas de place pour la haine à l’hôtel de ville.”

Le rabbin David Mivasair, basé à Hamilton, voit les choses différemment. Mivasair est un activiste politique de Independent Jewish Voices, qui a dénoncé le traitement réservé aux Palestiniens par Israël et soutenu le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions.

Je suppose que si quelqu’un veut me trouver ou trouver d’autres militants de la communauté, il le peut. – Le rabbin de Hamilton David Mivasair

Il a dit que bien qu’il soit désagréable de penser que Fromm obtienne l’adresse de tout le monde, cela ne change pas grand-chose. Mivasair a déclaré que de nombreuses informations personnelles peuvent être facilement trouvées en ligne et que les candidats achètent souvent des informations sur les électeurs contenant ces détails.

“Je ne suis pas particulièrement préoccupé par le fait qu’un raciste ait accès à des informations accessibles au public”, a-t-il déclaré. “Je suppose que si quelqu’un veut me trouver ou trouver d’autres militants communautaires, il le peut. Il n’est pas difficile de trouver pratiquement n’importe qui. N’importe quel journaliste, n’importe quel militant politique, n’importe quel rabbin.

“Je ne dis pas que Paul Fromm est une personne OK ou je ne m’inquiète pas pour lui. Mais … cette information [from the voters list] n’indique pas l’origine ethnique ou l’orientation politique d’une personne. Il ne pourra pas parcourir ces informations pour savoir qui sont les gauchistes ou qui sont les personnes racialisées.

“S’il veut faire doxer Rabbi Mivasair, il peut [already] fais ça.”