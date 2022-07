Le candidat millionnaire du Premier ministre prêt à mettre le gouvernement sur « pied de crise »

Rishi Sunak s’est engagé à maîtriser l’inflation au Royaume-Uni et à lutter contre l’immigration illégale

L’ancien chancelier britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il accorderait la priorité aux problèmes de la flambée des prix et de la migration illégale s’il était choisi dans la course à la direction du parti conservateur et devenait le prochain Premier ministre britannique, ajoutant qu’il prévoyait de mettre son gouvernement sur un “pied de crise” dès le premier jour.

Dans une interview accordée vendredi au Times, Sunak, un homme d’affaires multimillionnaire, a déclaré qu’il avait passé sa vie « Il faut être dur pour obtenir des résultats. Le récent scandale concernant les affaires fiscales de sa femme milliardaire ne l’a rendu que plus fort, a-t-il ajouté. “J’ai la résilience nécessaire pour faire face à des choses assez difficiles quand elles me sont lancées, et j’ai l’énergie et la lutte pour continuer parce que j’y crois vraiment.”

Commentant son parcours privilégié et le fait qu’il a fréquenté l’une des écoles privées les plus chères du pays, le Winchester College, Sunak – également diplômé d’Oxford et de Stanford – a déclaré que l’éducation avait contribué à changer sa vie et a juré “pour s’assurer que le plus grand nombre de personnes possible ait la possibilité de suivre une éducation transformatrice.”

Sunak a déclaré que sa priorité en tant que Premier ministre sera de contenir l’inflation, qui “a été constamment plus élevé que ce que les gens pensaient et a duré plus longtemps.”

“Donc, dès le premier jour de mon mandat, je vais nous mettre sur un pied de crise.”

L’ancien chancelier de l’Échiquier a souligné la différence entre son approche budgétaire et celle de sa concurrente, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui a promis 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts. Il a averti que cela pourrait conduire à l’enracinement de l’inflation, ce qui “être incroyablement dommageable pour des millions de personnes à travers le Royaume-Uni.”

Sunak a également promis d’augmenter les dépenses de défense à 2,5 % du PIB d’ici 2030, tandis que Truss s’est engagé à 3 %. “J’investirai tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité de notre pays,” il a dit.

Contenir l’immigration clandestine est un autre enjeu clé. Sunak dit qu’il poursuivra la politique controversée d’envoi de migrants illégaux au Rwanda, malgré les critiques généralisées et les revers juridiques. L’ancien chancelier croit aussi qu’il peut construire un plus “constructif» relation avec le président français Emmanuel Macron que le Premier ministre sortant Boris Johnson a gérée – et que cela aidera également la Grande-Bretagne à lutter contre la migration illégale.

Selon le dernier sondage YouGov, 31% des membres conservateurs prévoient de voter pour Sunak et 49% pour Truss. Pour gagner, Sunak doit influencer à ses côtés les électeurs indécis, les personnes qui ne prévoient pas de voter actuellement et une partie de l’électorat de Truss, ont noté les sondeurs. Le sondage a été mené les 20 et 21 juillet auprès de 730 membres du Parti conservateur.

Le gagnant sera annoncé le 5 septembre, après un vote par correspondance d’environ 150 000 membres du parti conservateur.