Le candidat milliardaire « à la Trump » à la présidentielle à Taiwan promet « 50 ans de paix » avec la Chine

Kaohsiung, Taiwan – Après avoir déclaré fin août son intention de se présenter à la présidentielle, Terry Gou, le milliardaire taïwanais fondateur de Foxconn que certains ont comparé à Donald Trump, est désormais officiellement inscrit comme candidat indépendant.

Gou a démissionné de son poste de membre du conseil d’administration de Foxconn début septembre, invoquant la nécessité de se concentrer sur les élections. Il a également annoncé Tammy Darshana Lai, une actrice-chanteuse et auteure bien connue, comme candidate à la vice-présidence.

La sélection de Lai, 60 ans, qui a récemment joué un candidat taïwanais à la présidence dans un drame Netflix qui a été reconnu pour avoir contribué à revigorer le mouvement #MeToo de l’île, a été une surprise. Mais presque tout ce que le magnat de 72 ans a fait cette année a été une surprise.

«M. Gou et Mme Lai font campagne pour contester les décisions désastreuses du parti au pouvoir, décisions qui ont accru, plutôt que réduit, les tensions avec la Chine, affaibli plutôt que renforcé l’économie de Taiwan et entraîné un isolement accru, et non une intégration plus grande, avec les nations du monde », a déclaré un porte-parole de la campagne Terry Gou pour la présidence.

L’élection présidentielle du 13 janvier 2024 est désormais une course à quatre. Malgré sa renommée dans le monde des affaires, le message de Gou visant à renforcer l’économie et à préparer le terrain pour « 50 ans de paix » avec l’ennemi juré de Taiwan, la République populaire de Chine (RPC), ne semble pas trouver un écho auprès de la majorité des électeurs taïwanais. Les sondages d’opinion à Taiwan sont très souvent erronés, mais presque tous les sondages le placent à la dernière place.

Certains l’ont comparé à l’ancien président Donald Trump. Il y a quelques similitudes. Comme l’ancien président américain, il a des propositions audacieuses qui paraissent irréalistes à certains électeurs, comme la promesse que, sous sa direction économique, Taiwan aura bientôt le PIB par habitant le plus élevé d’Asie.

D’autres idées de Gou sont controversées, comme celle d’appeler à une réduction, voire à l’arrêt total, des achats de systèmes d’armes américains ; et même fantaisistes, comme créer une armée de drones ou de robots pour défendre Taïwan contre la Chine.

Bien que tous deux soient milliardaires – la valeur nette de Gou en 2022 était de 6,8 milliards de dollars – tous deux ne sont entrés en politique que récemment, tous deux se présentent comme des conservateurs et tous deux sont souvent décrits comme des populistes. Cependant, au-delà de ces points plus importants, la comparaison s’effondre.

Gou (prononcé Gwo) n’est pas considéré comme un orateur public engageant. Les commentateurs des médias notent qu’il n’a pas la flamboyance et le charisme que beaucoup attribuent à Trump. La différence la plus notable entre les deux réside cependant dans leurs histoires très différentes.

Les parents de Gou, issus de la classe moyenne, ont fui la Chine pour Taïwan en 1947, et il est né juste à l’extérieur de la ville de Taipei en 1950. Il n’a pas fréquenté la version taïwanaise d’une université de l’Ivy League, ni n’a poursuivi ses études dans une école de commerce prestigieuse.

Au début de la vingtaine, il a passé deux ans dans l’armée de la République de Chine (Taiwan), accomplissant les conditions du service militaire obligatoire. Gou était stationné sur l’île de Kinmen, à environ 115 milles de l’île principale de Taiwan, mais à un peu moins de trois milles de la côte chinoise.

Après son service militaire, il a travaillé dans une compagnie maritime commerciale. Il a créé une petite entreprise de fabrication de matières plastiques au début des années 1970. Son entreprise, connue en anglais sous le nom de Foxconn, a eu sa première chance en 1980 lorsque la société de jeux Atari l’a sélectionnée pour fabriquer ses consoles de jeux vidéo à joystick.

Son succès ne peut cependant pas être attribué à la simple chance. Il est célèbre pour son sens commercial et son sens des affaires. Foxconn est finalement devenu le plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde, au service de nombreuses marques mondiales, notamment le géant américain de l’électronique Apple. Foxconn est le plus grand exportateur de Chine et l’un des plus grands employeurs privés au monde.

Le milliardaire a longtemps été un quarterback de fauteuil dans la politique taïwanaise. En 2012, il a soutenu le candidat présidentiel du Kuomintang (KMT), qui a remporté sa réélection. Le KMT, officiellement connu en anglais sous le nom de Parti nationaliste chinois (prononcé en chinois « Guo-Min-Dahng »), est souvent qualifié de « favorable à la Chine », bien que le parti rejette cette idée et affirme qu’il est plutôt « pro-Chine ». paix. » Mais jusqu’en 2016, son implication directe dans la politique était minime.

En 2019, il a déclaré que la déesse de la mer Mazu, une divinité populaire à Taiwan et dans certaines parties de la Chine côtière, lui avait demandé dans un rêve de participer à la course aux primaires présidentielles du KMT, qu’il avait perdue. En 2020, l’éventuelle candidate du KMT a également perdu dans une victoire écrasante face à Tsai Ing-wen, du Parti démocrate progressiste (DPP), la première femme présidente de l’île, qui a facilement remporté un second mandat. Elle devra démissionner l’année prochaine.

Taiwan n’est pas une démocratie depuis longtemps. La première transition pacifique du pouvoir a eu lieu en 2000. Depuis lors, les électeurs taïwanais ont alterné entre le DPP et le KMT, donnant huit ans à chaque gouvernement. En 2024, cependant, il semble que le DPP soit sur la bonne voie pour des administrations consécutives.

Gou avait promis de soutenir toute personne désignée par le KMT pour la course de 2024, mais a fait marche arrière après avoir perdu la nomination. Au vu des résultats des sondages, la décision de Gou de se présenter à la présidence a laissé de nombreuses personnes perplexes à Taiwan. Certains pensent qu’il pense pouvoir organiser un rassemblement de dernière minute d’électeurs non-DPP en tant que « candidat du consensus ».

La commentatrice politique taïwanaise Courtney Donovan Smith, chroniqueuse au Taiwan News, l’un des principaux journaux anglophones de l’île, a déclaré à Fox News Digital : « Il dit qu’il finira par gagner ce qu’il appelle des « électeurs cachés », c’est-à-dire des gens qui ne le font pas. Je ne répondrai pas aux questions du sondage.

Les résultats des sondages publiés par Smith et le Taiwan News montrent qu’au moins 13 % des électeurs potentiels n’ont pas encore pris leur décision. Mais ce n’est pas un nombre énorme, et comme Smith l’a déclaré à Fox News Digital, « Ces ‘indécis’ pourraient tous théoriquement voter pour Terry Gou à la dernière seconde, ce qui ne signifierait toujours pas une victoire sûre pour lui. Mais ils pourraient aussi finir par voter pour Terry Gou. choisir le favori, l’un des autres ou choisir de ne pas voter du tout. »

Il a bâti sa fortune dans la Chine communiste, qui intensifie presque quotidiennement les actions militaires hostiles contre Taiwan. Ses partisans affirment que son expérience avec la RPC fait de Gou la personne idéale pour ramener le calme dans les relations sino-taiwanaises. Ses détracteurs le jugent « déconnecté » et trop proche des intérêts commerciaux égoïstes liés à Pékin.

Le KMT a qualifié de « regrettable » l’entrée de Gou en tant que candidat indépendant, car les électeurs de Gou à Taiwan sont plus susceptibles d’être éloignés du KMT que du Parti du peuple de Taiwan (TPP), plus récemment formé.

Comme l’ancien président Trump l’a démontré en 2016, rien n’est impossible. Mais avec l’opposition taïwanaise désormais divisée en trois camps – à l’exception d’un ticket d’unité de dernière seconde de plus en plus improbable – le successeur désigné de la présidente Tsai, l’actuel vice-président William Lai du DPP au pouvoir, semble prêt à remporter une victoire presque certaine.