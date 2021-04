Le dernier candidat éliminé du Masked Singer, Bobby Brown, a admis qu’il avait besoin de «pleurer plus» alors que l’émission «ouvrait ses émotions» après la mort de ses enfants.

Après avoir été voté la semaine dernière, La compétition Fox a célébré les meilleures et les plus puissantes performances de la saison dans l’émission spéciale de ce soir, The Maskie Awards.

Instagram

Le chanteur a tragiquement perdu sa fille, Bobbi Kristina, en 2015[/caption]

AP

L’année dernière, le fils de Bobby, Bobby Jr., est également décédé[/caption]

Hôte Nick Cannon a remis plusieurs prix ce soir, mais c’est le discours d’acceptation de Bobby qui s’est le plus démarqué.

Le chanteur My Prerogative – qui a joué pendant la saison 5 en tant que The Crab – a remporté les Maskie Awards pour le voyage masqué le plus puissant.

Au cours de son interview inédite dans les coulisses, Bobby, 52 ans, a expliqué à quel point la série avait eu un impact durable et profond sur lui.

«Je suis le roi de garder mes sentiments à l’intérieur, donc c’était une excellente façon de m’exprimer», a-t-il déclaré.

Le hitmaker a poursuivi: «J’ai appris grâce à ça si j’ai besoin de pleurer, je devrais simplement pleurer au lieu de le garder.

«Alors je soupçonne que je vais bientôt pleurer longtemps à cause de cette émission. Aller de l’avant. Ne reculez pas.

«Faites toujours des pas en avant. La vie est à vous, ne la gaspillez pas », a-t-il encouragé.

La semaine dernière, le rappeur et danseur est devenu ému sur scène après son élimination suite à la mort de son fils et fille décédés.

L’ex-mari de la légende de la musique Whitney Houston a déclaré: «Comme tout le monde le sait, j’ai perdu mes deux enfants.

«J’ai perdu ma fille, Bobbi Kristina, et j’ai perdu mon fils tout récemment, Bobby Jr. Ils faisaient partie de tout ce pour quoi je fais ça.

Renard

Le hitmaker My Prerogative a joué cette saison en tant que The Crab[/caption]

Renard

Bobby a reçu des critiques élogieuses pour ses impressionnants talents vocaux[/caption]

«Je fais ça pour mes enfants et j’ai juste senti qu’il était essentiel que je vienne ici et que je le fasse pour mes petits.

«Mon enfant de cinq ans, mon enfant de quatre ans, mon enfant de 11 ans… Leur faire voir que leur père est toujours en train de donner des coups de pied.»

Son fils, Bobby Brown Jr., a été malheureusement retrouvé mort à 28 ans le 18 novembre 2020.

Le rapport officiel, exclusivement obtenu par The Sun, a montré qu’il avait un antécédents de consommation d’alcool et de drogues et sa mort a été jugée accidentelle.

Pendant ce temps, la fille du chanteur Bobbi Kristina – qu’il a partagé avec Whitney – est décédée tragiquement à l’âge de 22 ans en 2015 lorsqu’elle a été retrouvée insensible dans un bain.

Getty – Contributeur

Whitney Houston et Bobby se sont mariés de 1992 à 2007[/caption]

AP: Presse associée

Bobbi Kristina et Whitney sont décédés tragiquement de la même manière[/caption]

Instagram

Le fils de Bobby, Bobby Brown Jr., avait également un mélange de « drogues dans son système », selon le rapport.[/caption]

Whitney est décédée en 2012 à l’âge de 48 ans d’une manière étrangement similaire à sa fille – sa cause de décès étant considérée comme une «noyade» après avoir également été retrouvée insensible dans une baignoire.

Après avoir passé des semaines dans le coma, elle a été déclarée morte dans un hospice et un mélange de substances a été trouvé dans son système.

Sa cause officielle de décès a été citée comme «cause sous-jacente» en raison de «l’immersion associée à une intoxication médicamenteuse».

À l’époque, les responsables ont publié une déclaration qui disait: «La mort n’était manifestement pas due à des causes naturelles.

« Mais le médecin légiste n’a pas été en mesure de déterminer si le décès était dû à des causes intentionnelles ou accidentelles et a donc classé le mode de décès comme indéterminé. »

Getty

Après son divorce d’avec Whitney, il a épousé la productrice de télévision Alicia Etheredge en 2012[/caption]

Getty

Bobby partage son fils Cassius, 11 ans, ainsi que ses filles Hendrix, 4 ans, et Bodhi, 5 ans, avec sa deuxième femme[/caption]





Bobby a également trois enfants plus jeunes, auxquels il a fait référence pendant son Le chanteur masqué ce soir.

Après avoir été marié à la superstar I Will Always Love You de 1992 à 2007, il a ensuite épousé la productrice de télévision Alicia Etheredge en 2012.

Il partage son fils Cassius, 11 ans, ainsi que ses filles Hendrix, 4 ans, et Bodhi, 5 ans, avec sa deuxième femme.