Le candidat leader du Royaume-Uni dénonce le “mudslinging” alors que la course devient méchante

Un candidat de premier plan pour remplacer le Premier ministre britannique Boris Johnson a accusé les opposants de « dénigrement » alors que la course à la direction du Parti conservateur a mis fin à une première semaine meurtrière vendredi avec cinq candidats restants

Penny Mordaunt, ministre subalterne du gouvernement et réserviste de la Royal Navy peu connue du grand public, est devenue la favorite des bookmakers pour devenir le prochain Premier ministre britannique. L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak reste le favori officiel, avec le plus grand soutien des législateurs conservateurs lors du vote jusqu’à présent.

Le vote des législateurs conservateurs doit se poursuivre la semaine prochaine jusqu’à ce qu’il y ait deux candidats, qui feront face à un second tour parmi tous les membres du parti conservateur. Le gagnant de la course du parti doit être annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement premier ministre.

Mordaunt est deuxième, tandis que la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss occupe la troisième place et cherche à devenir la candidate à l’unité pour ceux de l’aile droite du parti qui craignent que Sunak ne s’engage à réduire les impôts.

Le concours tourne mal.

Jacob Rees-Mogg, un ministre du Cabinet qui soutient Truss, a qualifié Sunak de “socialiste” en raison des milliards qu’il a dépensés pour maintenir l’économie à flot pendant la pandémie de coronavirus. Un autre partisan de Truss, l’ancien négociateur du Brexit David Frost, a affirmé que Mordaunt “ne maîtrisait pas les détails” lorsqu’elle travaillait dans son département et devait être mutée à un autre poste.

Mordaunt a exhorté le parti à organiser « un concours positif ».

“Je ne veux pas de calomnies”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les opposants “essayaient de m’empêcher d’entrer dans les deux derniers”, quand un gagnant sera décidé par les membres du Parti conservateur.

Depuis que Johnson a démissionné de son poste de chef du parti le 7 juillet après des mois de scandales éthiques, un champ de 11 candidats pour le remplacer a été réduit à cinq.

Sunak, dont la démission en tant que ministre des Finances la semaine dernière a contribué à renverser Johnson, se présente comme un ministre expérimenté qui peut guider le pays à travers les turbulences économiques causées par la pandémie et la guerre en Ukraine. Mais il fait face aux attaques des alliés de Johnson qui le considèrent comme un transfuge.

Truss vante son expérience internationale, en tant que haut diplomate britannique et ancienne secrétaire au commerce, et s’engage à adopter une ligne dure avec l’Union européenne dans les querelles commerciales post-Brexit.

Les principaux arguments de vente de Mordaunt sont un air de normalité et une distance par rapport à l’administration Johnson ternie par les scandales. Elle n’a pas servi dans le cabinet de Johnson.

Également dans la course, l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, une étoile montante de la droite libertaire du parti, et le député centriste d’arrière-ban Tom Tugendhat. Les deux sont sous pression pour abandonner et apporter leur soutien à l’un des trois favoris, mais disent qu’ils se battront et essaieront de gagner du soutien grâce aux débats télévisés des candidats au cours du week-end.

Johnson a remporté aux conservateurs une majorité parlementaire dominante en 2019, mais a été assailli d’accusations selon lesquelles il était trop proche des donateurs du parti, qu’il protégeait les partisans contre les allégations d’intimidation et de corruption et qu’il avait induit le Parlement en erreur au sujet des partis du bureau du gouvernement qui ont rompu le verrouillage de COVID-19 règles.

Il reste en fonction jusqu’à ce que son remplaçant soit choisi.

Malgré les affrontements entre les candidats conservateurs, ils s’entendent sur la plupart des sujets. Aucun des candidats ne recherche des liens plus étroits avec l’UE, et aucun n’a renoncé aux politiques les plus controversées de Johnson : une législation visant à déchirer certaines parties de l’accord britannique sur le Brexit avec le bloc, et un plan visant à envoyer des demandeurs d’asile arrivant en Grande-Bretagne au Rwanda qui est contestée devant les tribunaux.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que les questions les plus importantes pour les conservateurs – avant tout le Brexit – ne reflétaient pas les priorités du pays dans son ensemble. Cela pourrait être un problème pour le parti lors des prochaines élections nationales, prévues d’ici 2024.

“Il y a toujours un décalage potentiel entre ce qu’un parti veut – parce qu’un parti est beaucoup plus idéologique – et ce que veulent les électeurs”, a déclaré Bale. “(Le Parti conservateur) a élevé le Brexit à des niveaux sacrés, et je pense que cela les aveugle parfois sur les réalités économiques auxquelles ce pays est confronté.”

