Le candidat le mieux payé de Bigg Boss 17 facturerait Rs 12 lakh par semaine et aurait donné deux films Rs 100 crore

Le candidat le mieux payé de l’émission Bigg Boss 17 de Salman Khan facturerait Rs 12 lakh par semaine.

Salman Khan est de retour pour animer la nouvelle saison de Bigg Boss. Le 15 octobre, l’animateur accueillait 17 nouveaux candidats pour la saison 17 et annonçait le début de l’émission de téléréalité. Cette fois, un certain nombre de couples de célébrités sont entrés dans la série, ainsi que quelques YouTubers.

Le thème de Bigg Boss 17 est dil, dimaag aur dum. La candidate la mieux payée de l’émission prendrait la somme énorme de Rs 12 lakh par semaine et elle n’est autre qu’Ankita Lokhande.

Ankita Lokhande est une actrice populaire qui a fait sa marque non seulement dans l’industrie de la télévision mais aussi dans l’industrie cinématographique. L’actrice est un nom populaire et serait la candidate la mieux payée de l’émission, qui serait payée Rs 12 lakh par semaine. L’actrice participe à l’émission avec son mari Vicky Jain, homme d’affaires. Le couple a fait une belle entrée dans la série et Salman Khan a également été vu en train de leur tirer la jambe et de leur faire prononcer des vœux avant d’entrer dans la maison.

Ankita Lokhande est devenue célèbre avec sa populaire émission de télévision Pavitra Rishta. La série télévisée mettait également en vedette le regretté acteur Sushant Singh Rajput et les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre dans la série. Cependant, plus tard, les deux se sont séparés car Sushant voulait se concentrer sur sa carrière et Ankita voulait s’installer.

Ankita Lokhande a également 2 films de Rs 100 crore à son nom. Après deux ans d’absence d’acteur et sa séparation d’avec Sushant Singh Rajput, l’actrice a fait ses grands débuts à Bollywood aux côtés de Kangana Ranaut dans Manikarnika. Le film a été un énorme succès et a récolté Rs 142 crore dans le monde. L’actrice a ensuite joué dans Baaghi 3 avec Tiger Shroff, Shraddha Kapoor et Riteish Deshmukh. Le film a également été un succès et a collecté Rs 137 crore dans le monde. Après Ankita Lokhande, Munawar Faruqui est le deuxième candidat le mieux payé de Bigg Boss 17, qui serait payé entre 7 et 8 lakhs de roupies par semaine.

À propos de Bigg Boss 17

Bigg Boss 17 a un tout nouveau thème de dil, dimaag aur dum et Salman Khan a révélé dans l’une des promos que le jeu ne serait pas le même pour tout le monde. L’émission sera diffusée sur Jio Cinema et Colors TV du lundi au vendredi et les 17 concurrents se battront pour survivre dans la maison et remporter le trophée.

