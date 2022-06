Le candidat gouverneur du Nevada GOP paiera pour un recomptage à l’échelle de l’État

RENO, Nevada (AP) – Un candidat au poste de gouverneur du Nevada qui a perdu les élections primaires républicaines de ce mois-ci par un peu plus de 11 points de pourcentage, soit près de 26 000 voix, paiera pour un recomptage à l’échelle de l’État après s’être opposé au résultat et avoir fait de nombreuses affirmations non prouvées à propos de le processus électoral.

Le secrétaire d’État du Nevada a dit mercredi aux greffiers du comté de commencer à effectuer un recomptage cette semaine, au coût de 190 960 $ pour l’avocat de Reno, Joey Gilbert.

Gilbert a obtenu 26,7% des voix le 14 juin, derrière le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, qui a remporté 38,4% dans un champ primaire bondé pour la nomination du gouverneur républicain le 14 juin. Gilbert n’a pas cédé et paiera 190 960 $ pour le recomptage.

Gilbert, qui était présent devant le Capitole américain le 6 janvier, a contesté à plusieurs reprises les résultats des élections primaires, alléguant que les travailleurs n’avaient pas correctement vérifié les signatures ou surveillé les bulletins de vote, parmi de nombreuses autres affirmations.

L’équipe de Gilbert n’a fourni aucune preuve des affirmations et son équipe n’a pas répondu aux questions par courrier électronique de l’Associated Press mercredi. Les greffiers du comté et les fonctionnaires de tout l’État ont déclaré que l’élection s’était déroulée équitablement.

Mercredi, dans tout l’État, les responsables électoraux ont soumis des estimations du coût de chaque recomptage.

Dans le comté de Washoe, le deuxième plus grand comté de l’État, il en coûtera à Gilbert un peu plus de 84 000 $. Plusieurs autres candidats républicains locaux se sont joints à Gilbert pour demander un recomptage, mais ont finalement annulé leurs dépôts, a déclaré la porte-parole Bethany Drysdale.

Le comté de Washoe aura une équipe de travail de 12 heures jusqu’à ce que le recomptage soit terminé, a déclaré Drysdale. Un représentant de Dominion Voting Systems sera présent et il y aura également un conseil de certification.

Dans le comté rural de Nye, avec une population d’un peu plus de 50 000 habitants, il en coûtera 600 $ pour que deux membres du personnel viennent.

Les 17 comtés ont cinq jours pour terminer le recomptage.

“Nous nous y préparions tous”, a déclaré Sam Merlino, greffier du comté de Nye. “Nous avions tous le sentiment qu’il allait y avoir un concours électoral ou un recomptage.”

Au cours de sa campagne, Gilbert avait répété de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées à l’ancien président Donald Trump. Et dans une vidéo Facebook publiée sur sa page deux jours après les élections, Gilbert a exhorté ses partisans à soumettre des affidavits indiquant qu’ils avaient voté pour lui. Il a dit qu’il ne s’agissait pas de sa perte mais de l’intégrité électorale dans son ensemble, une question qui était au cœur de sa campagne.

“Je pense juste qu’en ce moment, sur la base de ce que j’ai vu, c’est un gâchis”, a déclaré Gilbert dans la vidéo. « Ces élections, la façon dont elles se sont déroulées, c’est comme du fromage suisse. Il y a trop de trous.

Pour les républicains, le rejet apparent des résultats par Gilbert reflète des défis croissants deux ans après que de nombreux membres du parti ont adopté des allégations réfutées de fraude électorale. Les chefs de parti veulent encourager le vote tout en faisant appel aux dizaines de milliers de personnes qui ont soutenu Gilbert et se méfient des élections.

Le lendemain des élections, le président du GOP de l’État, Michael McDonald – qui a rejeté les résultats des élections de 2020 – a réprimandé Gilbert et a déclaré qu’il était temps de s’unir derrière Lombardo dans un rare cas de critique de l’extrême droite au sein du parti de l’État.

« L’élection est terminée. Ça s’appelle. Joe Lombardo a gagné. Nous devons nous rassembler et nous unir », a-t-il déclaré, qualifiant la réaction de Gilbert d’« émotionnelle ».

Au cours des deux semaines qui ont suivi, Gilbert a parlé de déposer une plainte. Dans une vidéo Facebook Live publiée mardi, il a offert une récompense à quiconque pourrait fournir des preuves « irréfutables » pour prouver la corruption.

Lombard, qui est approuvé par Trump, affrontera le gouverneur du Nevada Steve Sisolak dans ce qui devrait être une course au sort.

“Chaque média légitime a appelé cette course pour le shérif Joe Lombardo, et il est clair que les habitants du Nevada ont parlé”, a déclaré la porte-parole de Lombardo, Elizabeth Ray, dans un communiqué la semaine après la primaire. “Comme l’a dit le shérif Lombardo, peu importe pour qui vous avez voté la semaine dernière, il est prêt à vous écouter, à travailler pour vous et à se battre pour vous en tant que candidat républicain.”

Bien qu’il ait contesté les résultats de sa propre course, Gilbert a félicité le candidat républicain au Sénat Adam Laxalt et le candidat républicain au secrétaire d’État Jim Marchant pour leurs victoires primaires républicaines au même scrutin. Laxalt a coprésidé la campagne de réélection de Trump au Nevada et a mené des contestations judiciaires infructueuses pour annuler les résultats des élections de 2020 de l’État sur la base de fausses allégations de fraude électorale. En février, Marchant a déclaré aux électeurs lors d’un forum des candidats que leur vote “n’a pas compté depuis des décennies”.

Lombardo a mené Gilbert dans les sondages à l’échelle de l’État menant à la primaire.

La semaine dernière, des dizaines d’électeurs en colère ont exhorté les commissaires de comté des comtés de Clark et Washoe à voter contre la certification des décomptes, décrivant leurs propres expériences aux urnes et répétant les théories du complot qui ont presque fait dérailler la certification au Nouveau-Mexique au début du mois.

La semaine dernière, deux commissaires de comté du comté d’Esmeralda ont procédé à un décompte manuel des 317 bulletins de vote après que la commission ait retardé la certification initiale d’un jour.

Toutes les commissions de comté ont certifié le vote avant la date limite de vendredi.

Le recomptage le plus célèbre de l’histoire moderne du Nevada a eu lieu en 1998 lorsque le sénateur Harry Reid a été réélu par 428 voix contre le représentant républicain John Ensign lors d’un recomptage qui a duré six semaines dans le comté de Washoe. Les résultats de la soirée électorale ont permis à Reid de gagner par 459 voix, mais un recomptage et une série de défis ont fait de Reid le vainqueur officiel par 428 voix.

___

L’écrivain AP Scott Sonner a contribué à ce rapport. Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter à https://twitter.com/gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press