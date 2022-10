Le candidat espère briser la séquence de défaites du GOP en Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Dans leur quête pour reconquérir un bureau à l’échelle de l’État dans le bleu profond de la Californie, les républicains ont jeté leur dévolu – et leur argent – ​​sur le candidat contrôleur Lanhee Chen.

La course attire généralement peu d’attention par rapport à d’autres bureaux à l’échelle de l’État, mais cette année, sans titulaire en lice, les contributions à Chen et à la candidate démocrate Malia Cohen ont largement dépassé le dernier cycle électoral.

Chen, un ancien conseiller politique de la campagne présidentielle de Mitt Romney, s’est façonné en tant que gestionnaire indépendant qui peut mettre de l’ordre dans les finances de l’État. Cohen, qui siège à un conseil fiscal d’État, affirme que son rôle passé à la tête du comité du budget et des finances du conseil de surveillance de San Francisco la rend particulièrement qualifiée pour le poste.

Chen a défié la voie des récents candidats républicains dans cet État fortement démocrate. Il a collecté plus d’argent que Cohen et ses collègues républicains à la recherche d’un poste dans l’État. Il a remporté la primaire de juin contre quatre démocrates qui ont divisé le vote de leur parti.

Cela a conduit à l’optimisme qu’il pourrait aider son parti à briser sa sécheresse en Californie, mais Chen fait face à de forts vents contraires. La Californie n’a pas élu de républicain dans tout l’État depuis 2006 et il y a près de deux fois plus de démocrates enregistrés.

“C’est une bataille difficile, quoi qu’il arrive”, a déclaré Pete Peterson, qui s’est présenté comme républicain au poste de secrétaire d’État en 2014 et est maintenant doyen de l’École de politique publique de l’Université Pepperdine. Il a remporté 46% des voix cette année-là, les républicains les plus proches de la victoire en 16 ans.

Le contrôleur sert de chien de garde fiscal de la Californie, avec le pouvoir de débourser les fonds de l’État et d’auditer les agences gouvernementales. Ils siègent également à plus de 70 conseils et commissions, dont un qui encourage la production d’énergie renouvelable et un autre qui accorde des obligations aux collèges à but non lucratif.

Les candidats sont en lice pour succéder à la démocrate Betty Yee, qui occupe le poste depuis 2015 et a déjà siégé au conseil d’État de la péréquation, qui administre les programmes d’impôts et de frais. Cohen, président du conseil d’administration, espère suivre le même chemin vers le poste.

Chen n’a jamais occupé de poste électif, ce qui, selon lui, le rend moins redevable à un parti en particulier, bien qu’il ait conseillé plusieurs campagnes du GOP. Il a été nommé par l’ancien président démocrate Barack Obama à un conseil d’administration chargé de superviser la sécurité sociale et est chercheur en politique publique, actuellement en congé, à la Hoover Institution de l’Université de Stanford.

Le coût élevé de la vie en Californie, l’éducation publique, le sans-abrisme, la sécurité publique, les taxes sur l’essence et la fraude à l’agence de chômage de l’État sont tous du domaine des problèmes qu’un contrôleur pourrait résoudre, a déclaré Chen.

“Tous ces défis peuvent à certains égards être affectés positivement par un contrôleur qui se concentrera sur une plus grande transparence, une plus grande responsabilité sur la façon dont notre État dépense l’argent des contribuables”, a déclaré Chen.

Cohen, quant à lui, voit une opportunité d’élargir le rôle de contrôleur en recherchant les modèles révélés dans les audits des agences et en recherchant des solutions pour éviter que les problèmes ne se reproduisent.

Cohen a déclaré qu’elle voulait être “dans l’équipe qui va combler les lacunes”.

Tous deux ont souligné les plus de 20 milliards de dollars d’allocations de chômage frauduleuses que la Californie a données aux criminels comme preuve de la façon dont l’argent de l’État pourrait être mieux géré.

Chen est sorti vainqueur de la primaire de juin, bien que les démocrates aient collectivement remporté plus de voix. Les républicains ont tendance à faire mieux dans les courses primaires par rapport aux élections générales, a déclaré Mindy Romero, directrice du Center for Inclusive Democracy de l’Université de Californie du Sud. Gagner la primaire dans un champ divisé a toujours ses avantages.

“Cela accorde plus d’attention au candidat républicain, rehausse son profil et peut-être qu’il pourrait jouer un rôle dans le parti à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

À la fin de la date limite de septembre pour déclarer les contributions à la campagne, Chen avait collecté près de 1,4 million de dollars de plus que Cohen pour l’année.

Chen, qui doit essayer de garder les partisans de l’ancien président Donald Trump de son côté tout en élargissant son appel, a attendu après la primaire pour dire qu’il n’a jamais voté pour Trump.

Dans une publicité, Cohen relie Chen aux «républicains de Trump» poussant à restreindre l’accès à l’avortement. Le porte-parole de la campagne Cohen, Joe Armenta, a suggéré qu’un contrôleur républicain pourrait “détourner des fonds dédiés aux services de santé reproductive”.

Mais Chen a déclaré qu’il soutenait l’accès à l’avortement, et le directeur de campagne Matt Ciepielowski a déclaré que Chen n’aurait pas le pouvoir ou l’envie de restreindre l’accès à l’avortement.

La campagne de Chen, quant à elle, a publié une publicité en ligne remettant en question les compétences en gestion financière de Cohen. Il fait référence à un rapport du Los Angeles Times selon lequel un condo acheté par Cohen en 2006 a été saisi et sa société de conseil en médias sociaux a vu sa licence suspendue pour des questions fiscales.

Cohen s’est défendue contre les critiques de la campagne Chen sur ses antécédents financiers, affirmant que le problème de la licence commerciale était lié à un changement d’adresse et avait été résolu.

“Certains peuvent essayer d’exploiter mon expérience de saisie pendant la crise financière à des fins politiques, mais comme je l’ai dit en 2010, c’est pourquoi je me suis présentée aux élections”, a-t-elle tweeté après la publication de l’article du Times. “Je comprends la douleur que des millions de Californiens ont subie et j’ai consacré ma carrière à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.”

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Sophie Austin, Associated Press