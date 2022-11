Le candidat en chef des élections du GOP de l’Indiana fait face à des questions de fraude

INDIANAPOLIS (AP) – Le candidat républicain au poste de secrétaire d’État de l’Indiana, Diego Morales, a fait face à de vives critiques jeudi alors que les archives montrent qu’il a voté dans un comté tout en réclamant un crédit d’impôt foncier pour avoir vécu dans un autre alors qu’il s’était présenté sans succès au Congrès il y a quatre ans.

Les démocrates ont allégué que Morales aurait pu commettre une fraude électorale, une affirmation qui survient quelques jours avant les élections de mardi alors que Morales a mis l’accent sur «l’intégrité électorale» dans sa campagne pour devenir le plus haut responsable des élections de l’Indiana.

Les archives du comté de Hendricks, rapportées pour la première fois jeudi par The Indianapolis Star, montrent que Morales a voté aux élections primaires et générales de 2018 en utilisant l’adresse d’un condominium de Plainfield. Dans le même temps, les dossiers du comté de Marion montrent que lui et sa femme recevaient également la déduction maximale de 45 000 $ de l’impôt foncier pour une maison d’Indianapolis qui est limitée par la loi de l’État au lieu de résidence principal d’une personne.

Morales a refusé de commenter jeudi à l’Associated Press, selon son équipe de campagne.

Morales, un ancien assistant du bureau du gouverneur de Mike Pence, tente d’étendre le contrôle républicain du bureau du secrétaire d’État contre le candidat démocrate Destiny Wells. Elle a attaqué Morales pour avoir été évincée des emplois de bas niveau dans ce bureau en 2009 et 2011 après avoir été critiquée pour ses mauvaises performances au travail et comme l’un des nombreux “négateurs des élections” républicains de 2020 cherchant à gagner des bureaux d’État dans tout le pays.

Morales a évité de répondre aux questions sur ces problèmes et s’il a trop insisté sur son service militaire pendant sa campagne.

Wells et le président démocrate de l’État, Mike Schmuhl, ont tous deux publié jeudi des déclarations accusant Morales d’une éventuelle fraude électorale avec ses bulletins de vote de 2018.

“Je ne pense pas que le choix puisse être plus clair pour l’Indiana – un vote pour Diego Morales dégradera davantage les élections de l’Indiana, insultera davantage l’intégrité de Hoosiers et préparera le terrain pour l’échec aux plus hauts niveaux du gouvernement de l’Indiana”, a déclaré Wells. , avocat et lieutenant-colonel de réserve de l’armée.

Morales a déclaré à l’AP que ses priorités en tant que secrétaire d’État incluraient le «nettoyage des listes électorales» en vérifiant plus agressivement les personnes également inscrites pour voter dans d’autres États et en créant un «groupe de travail électoral» qui enquêterait sur les «manigances» dans les comtés autour du Etat. Il a également plaidé pour l’extension aux bulletins de vote par correspondance de la loi de l’État exigeant que les électeurs présentent une carte d’identité émise par le gouvernement.

“Ma vision, ma vision numéro un, évidemment, est d’être le protecteur, le défenseur de nos élections”, a déclaré Morales. “Dans mon esprit, si nous ne protégeons pas nos élections maintenant, nous n’aurons pas de pays bientôt.”

Les registres de propriété du comté de Marion indiquent que Morales et sa femme ont acheté leur maison d’un étage dans le nord-est d’Indianapolis et ont obtenu l’exonération de l’impôt foncier standard en 2017.

En septembre 2017, Morales s’est inscrit pour voter dans le comté de Hendricks, juste à l’ouest d’Indianapolis, alors qu’il lançait une campagne pour l’investiture républicaine de 2018 pour un siège ouvert à la Chambre des États-Unis dans le 4e district de l’Indiana. Ce quartier comprenait la copropriété de Plainfield, dont les archives montrent que Morales ne possédait pas, mais aucune partie d’Indianapolis.

Morales a terminé un troisième lointain dans la primaire du GOP, qui a été remportée par le représentant américain Jim Baird. Son inscription sur les listes électorales a été transférée à l’adresse d’Indianapolis avant les élections de 2020, selon les archives du comté de Hendricks.

Les actions d’inscription des électeurs de Morales rappellent celles du républicain Charlie White. Il a perdu son poste de secrétaire d’État en 2012 après avoir été reconnu coupable de fraude électorale pour avoir utilisé l’adresse de son ex-femme pour son inscription sur les listes électorales au lieu d’un condo qu’il partageait avec sa fiancée afin de ne pas perdre son conseil municipal de Fishers. siège après avoir quitté ce district.

Morales a potentiellement commis une fraude électorale, car la loi de l’État exige qu’une personne vive dans une circonscription pendant au moins 30 jours avant de voter lors d’une élection, a déclaré Luis Fuentes-Rohwer, professeur de droit à l’Université de l’Indiana, à The Indianapolis Star.

La situation de Morales “ressemble à l’exemple même de fraude électorale ridiculisée par des partisans à l’échelle nationale qui se trouvent être républicains”, a déclaré Fuentes-Rohwer, spécialiste des questions électorales. “C’est l’exemple dont vous entendez parler, la raison pour laquelle nous avons besoin d’une carte d’identité d’électeur dans l’Indiana, l’argument a toujours été pour des cas comme celui-ci.”

