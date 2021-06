Le candidat éliminé Anjali Gaikwad s’ouvre sur la controverse d’Amit Kumar

Ces derniers temps, Indian Idol a fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Au début, c’était après que le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, ait commenté la façon dont on lui avait demandé de féliciter les candidats même s’il n’aimait pas leurs performances.

Anjali, qui a toujours été appréciée par les juges, a récemment été expulsée de « Indian Idol 12 », ce qui a laissé ses fans mécontents. Elle a également commenté la controverse d’Amit Kumar. S’adressant à ETimes, Anjali a révélé qu’aucun des candidats n’était découragé par les critiques d’Amit Kumar. Elle a dit que chacun travaillait sur ses suggestions pour s’améliorer. « Nous n’avons pas été découragés quand Amit Kumar Ji a dit qu’il n’avait pas apprécié l’épisode et notre chant. C’est son opinion et il était notre invité. Nous devons le respecter. Nous respectons son opinion et nous avons pris ses suggestions. Nous avons a noté ses suggestions et nous y travaillons. C’était son avis et chacun a le droit de donner son avis. Nous venons d’essayer d’améliorer notre chant », a-t-elle déclaré.

En parlant de son élimination, elle a déclaré: « Mon élimination a définitivement été un choc et je ne m’attendais pas à ce que je sois éliminée si tôt. Je m’attendais à atteindre le Top 5, mais je respecte la décision et les votes que j’ai obtenus de tous. sur l’Inde. Je veux juste remercier les gens qui m’ont tous tant aimé et qui ont voté pour moi. Je suis très reconnaissant d’y aller autant. »

Le spectacle a été jugé par la chanteuse Neha Kakkar et les directeurs musicaux Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Mais avec la deuxième vague de Covid-19 et les restrictions imposées par le gouvernement, le tournage se passe en dehors de Mumbai, le trio peut être vu absent de l’émission. Alors que Neha et Himesh continuent de faire des apparitions, Vishal Dadlani a révélé qu’il ne reviendrait pas à Indian Idol 12.