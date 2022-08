Le candidat du Wisconsin soutenu par Trump ne s’engagera pas à le soutenir

MADISON, Wis. (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur du Wisconsin approuvé par Donald Trump ne s’engagerait pas lundi à soutenir Trump s’il se présentait à nouveau à la présidence en 2024, mais n’a pas non plus exclu d’essayer de décertifier sa perte de 2020 sur le champ de bataille Etat.

Le candidat soutenu par Trump, Tim Michels, lors d’un événement à la mairie une semaine avant la primaire du 9 août, a également déclaré qu’il ne pensait pas que Trump avait fait quoi que ce soit de mal le 6 janvier 2021. L’ancienne lieutenante-gouverneure Rebecca Kleefisch, qui est approuvée par l’ancien vice-président Mike Pence, a déclaré qu’elle soutiendrait celui qui remporterait la primaire républicaine à la présidence en 2024.

Un troisième candidat qui a fait de la décertification la clé de voûte de sa candidature, le représentant d’État Tim Ramthun, ne s’est pas non plus engagé à approuver Trump en 2024 s’il se présentait à la présidence.

Le vainqueur de la primaire de la semaine prochaine avancera pour affronter le gouverneur démocrate Tony Evers en novembre. Celui qui gagnera sera gouverneur lors de la course présidentielle de 2024 et sera en mesure de signer ou de veto les modifications de la loi électorale adoptées par la législature contrôlée par les conservateurs du Wisconsin.

Trump pèse lourd sur la course primaire républicaine au poste de gouverneur. Il a approuvé Michels, qui est copropriétaire d’une entreprise de construction d’énergie et d’infrastructures, passant au-dessus de Kleefisch qui a servi huit ans comme lieutenant-gouverneur sous Scott Walker. Elle a obtenu une approbation de Pence la semaine dernière.

Trump a prévu un rassemblement dans une banlieue conservatrice de Milwaukee vendredi soir.

Michels a déclaré qu’il avait gagné l’approbation de Trump parce qu’il était un homme d’affaires et un outsider politique. Mais il a refusé de dire qu’il soutiendrait Trump en 2024.

« 2024 ? Je me concentre sur cette élection en ce moment », a déclaré Michels. “Je n’ai pris aucun engagement envers aucun candidat en 2024. Ce sur quoi je me concentre, c’est de battre Tony Evers.”

Kleefisch a déclaré: “Je soutiendrai le candidat républicain et il semble que nous ayons un assortiment à choisir.”

Ramthun, qui, selon les sondages, est loin derrière Michels et Kleefisch, a déclaré que 2024 “allait être un tout nouveau jeu” et qu’il soutiendrait celui qui remporterait la primaire.

Ramthun a fait pression pour la décertification des élections de 2020, que Trump a perdues face au président Joe Biden dans le Wisconsin par près de 21 000 voix. Le résultat a résisté à deux recomptages partiels, à plusieurs poursuites judiciaires, à un audit non partisan et à un examen par un cabinet d’avocats conservateur. Un examen par un ancien juge conservateur de la Cour suprême du Wisconsin n’a pas non plus fourni de preuves pour annuler la victoire de Biden.

Michels n’a pas exclu de signer un projet de loi pour annuler la perte de Trump, même si des experts juridiques, y compris des avocats conservateurs, ont déclaré que c’était inconstitutionnel et impossible à faire. Michels a déclaré que s’il était élu gouverneur, il examinerait toutes les preuves de ce qui s’est passé lors des élections de 2020 et “tout sera sur la table”.

Kleefisch, dans ses commentaires les plus forts à ce jour sur la question, a exclu la décertification.

“Ce n’est pas constitutionnellement possible”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a aucun moyen de décertifier une élection qui a déjà eu lieu.”

Les trois candidats ont déclaré qu’ils accepteraient les résultats des élections primaires de la semaine prochaine.

Quant à l’insurrection du 6 janvier, Michels et Kleefisch ont blâmé ceux qui ont pris d’assaut le Capitole, mais pas Trump, pour ce qui s’est passé après son rassemblement “Stop the Steal”.

“Donald Trump, il a organisé un rassemblement”, a déclaré Michels. “” Je n’ai vu aucune preuve que Donald Trump a dit ‘Allez au Capitole maintenant et prenez-le d’assaut.’ Je ne pense pas qu’il l’aurait fait. … Je ne pense pas qu’il ait fait quelque chose de mal.

Kleefisch a déclaré: “En fin de compte, ces personnes qui ont pris d’assaut le Capitole sont responsables de ce qu’elles ont fait.”

Plus de 840 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute. Plus de 340 d’entre eux ont plaidé coupable, la plupart pour des délits. Plus de 220 ont été condamnés, dont près de la moitié à des peines d’emprisonnement. Environ 150 autres ont des dates de procès s’étendant jusqu’en 2023.

Un comité spécial de la Chambre des États-Unis continue d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier et le rôle de Trump dans celle-ci.

La mairie, organisée par WISN-TV à Milwaukee, était la dernière apparition conjointe programmée des candidats républicains avant les élections.

Scott Bauer, l’Associated Press