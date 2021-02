Le candidat du secrétaire adjoint à la Santé transgenre de Biden REFUSE les questions sur les changements de sexe des enfants lors de l’audience de confirmation

Rachel Levine, la candidate du président Joe Biden à la secrétaire adjointe à la santé, a éludé les questions sur son soutien passé aux changements de sexe des enfants lors de son audience de confirmation au Sénat, une décision qui a laissé le sénateur du GOP Rand Paul «indigné».

Le Dr Richard Levine a eu une longue et fructueuse carrière de pédiatre avant de subir une chirurgie de changement de sexe en 2011 et de prendre le nom de Rachel. Depuis lors, Rachel Levine est passée à la politique, devenant la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie en 2017, avant d’être sollicitée par le président Biden plus tôt ce mois-ci pour devenir la prochaine secrétaire adjointe américaine à la santé, ainsi que la personne transgenre la mieux classée du gouvernement fédéral.

Biden s’est vanté à plusieurs reprises de son cabinet diversifié, ce qu’il a dit « Ressemble à l’Amérique. » Cependant, la nomination de Levine n’a pas été universellement saluée. Lors de son audition de confirmation jeudi, le sénateur du Kentucky Rand Paul (à droite) l’a critiquée pour son soutien aux changements de sexe pour les enfants transgenres.

Après avoir comparé la chirurgie transgenre à « mutilation génitale, » Paul a demandé à Levine si elle croyait «Que les mineurs sont capables de prendre une décision aussi importante que de changer de sexe?»

Levine a esquivé, disant à Paul que «La médecine transgenre est un domaine très complexe et nuancé», et qu’elle serait heureuse de discuter de la question avec le républicain du Kentucky – après avoir été confirmée au poste.

Paul continua. «Soutenez-vous l’intervention du gouvernement pour annuler le consentement des parents à donner à un enfant des bloqueurs de puberté, des hormones sexuelles croisées et / ou l’amputation des seins et des organes génitaux?» »il a demandé, à laquelle Levine a donné la même réponse.

Levine n’a pas soutenu publiquement la chirurgie pour chaque enfant qui croit être transgenre. Cependant, elle a fait des médias sociaux des postes soutenant la fourniture de médicaments bloquant la puberté aux enfants, et lors d’un discours prononcé en 2017 au Franklin & Marshall College, il a préconisé un traitement hormonal transsexuel pour les jeunes de 14 ans et, dans certains cas, un « accéléré » chemin vers la chirurgie.

Citant des statistiques du Royaume-Uni qui montraient que des enfants de trois ans recevaient un traitement dans des cliniques transgenres, a déclaré Paul. «Nous devrions être scandalisés que quelqu’un parle à un enfant de trois ans de changer de sexe!»

"Nous devrions être indignés que quelqu’un parle à un enfant de trois ans de changer de sexe!"@RandPaul larmes en @SecretaryLevine et lui dit qu’il ne peut pas soutenir sa candidature si elle ne peut pas répondre aux questions sur son soutien à une intervention médicale pour mineurs. pic.twitter.com/Bu584RZdQ5 – Examinateur de Washington (@dcexaminer) 25 février 2021

Quelle que soit l’opinion de Levine, les enfants américains pourraient bientôt trouver plus facile de changer de sexe. La Chambre des représentants devait voter plus tard jeudi pour adopter la loi sur l’égalité, une loi de grande envergure qui, entre autres dispositions, ferait « identité de genre » une classe protégée en vertu du titre IX de la loi de 1964 sur les droits civils. En tant que tels, les médecins seraient obligés par la loi d’effectuer de telles procédures et les parents pourraient être poursuivis pour avoir empêché leurs enfants de faire la transition. Le projet de loi passera probablement à la Chambre, mais pourrait faire face à une opposition importante au sein du Sénat également divisé, où il a besoin d’une majorité des deux tiers pour atteindre le bureau de Biden.

En ligne, Rand Paul a été confronté à une avalanche de condamnations. Accusé de diffusion «Discrimination transphobe», Paul, qui est également un médecin qualifié, a été traîné sur les charbons ardents par les libéraux. Plus tard dans l’audience, la sénatrice démocrate Patty Murray de l’État de Washington a accusé Paul d’avoir fait « Fausses déclarations préjudiciables » sur les enfants transgenres.

Levine a également été sur la ligne de mire auparavant, mais pas pour les questions transgenres. En tant que secrétaire à la santé de Pennsylvanie, elle a émis une ordonnance en mars dernier exigeant que les maisons de soins infirmiers acceptent les patients atteints de Covid-19, mais a retiré sa propre mère d’un foyer de soins peu de temps après. À l’époque, 70% des décès de l’État avec Covid-19 s’étaient produits dans des maisons de retraite.

