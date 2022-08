Le candidat du Premier ministre britannique veut exclure Poutine du G20

Le président russe ne doit pas être autorisé à assister aux sommets tant qu’il n’a pas mis fin à l’offensive en Ukraine, a déclaré un porte-parole de Rishi Sunak.

Le candidat à la direction du Parti conservateur britannique, Rishi Sunak, a appelé le G20 à exclure le président russe Vladimir Poutine de ses sommets jusqu’à ce que Moscou mette fin à son opération militaire en Ukraine, a déclaré vendredi son représentant.

Plus tôt, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que Poutine et son homologue chinois Xi Jinping avaient confirmé qu’ils assisteraient personnellement au sommet du groupe à Bali en novembre. Si tel est le cas, l’événement marquerait la première fois que Poutine, Xi et le président américain Joe Biden se rencontreraient face à face depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février.

Cependant, les partenaires et alliés britanniques du G20 devraient agir ensemble »dénoncer le comportement odieux de Poutine,», a déclaré un porte-parole de Sunak. “S’asseoir autour d’une table avec lui ne suffit pas quand il est responsable de la mort d’enfants dans leur lit pendant leur sommeil,” il ajouta.

“Nous devons envoyer un message fort à Poutine qu’il n’a pas de siège à la table à moins et jusqu’à ce qu’il arrête sa guerre illégale en Ukraine.“

L’Indonésie a subi des pressions considérables pour exclure Poutine du sommet. Cependant, le pays, qui détient la présidence tournante, a refusé de bouger, son ministère des Affaires étrangères ayant déclaré en mars qu’il “rester impartial” et invitez tous les membres comme prévu. Dans le même temps, l’Indonésie a également invité le président ukrainien Vladimir Zelensky, alors que son pays ne fait pas partie du club des meilleures économies mondiales.

Sunak est l’un des deux candidats restants dans la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique, avec Liz Truss, l’actuelle ministre des Affaires étrangères. Cependant, selon une enquête de la société de sondage Opinium Research, Truss a une avance de 22 points sur Sunak, qui a été ministre des Finances dans le cabinet du Premier ministre sortant Boris Johnson.

Truss a également adopté une position ferme à l’égard de la Russie. Fin juillet, elle s’est dite prête à affronter Poutine au sommet devant des pays comme l’Inde et l’Indonésie. “J’irais là-bas et j’appellerais Poutine“, notait-elle à l’époque.