Le candidat du Premier ministre britannique s’emporte sur “l’utilisation” du sujet juif — RT World News

Les députés travaillistes ont fustigé la favorite de la direction conservatrice pour avoir exploité le sujet de l’antisémitisme pour soutenir sa campagne

La ministre britannique des Affaires étrangères et favorite de la direction du Parti conservateur, Liz Truss, a reçu une réprimande cinglante de la part du syndicat de la FDA représentant les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires, après avoir juré de “protéger la communauté juive britannique” de “antisémitisme rampant” et “a réveillé la culture” dans la fonction publique. Le secrétaire général de la FDA, Dave Penman, a appelé ses remarques “insultant” et montrant “un manque de leadership”

« Les conservateurs sont au gouvernement depuis plus de 12 ans maintenant et, pendant la majeure partie de ce temps, Liz Truss a été ministre. Ainsi, les accusations de «réveil de la fonction publique» sont un peu ironiques, étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une critique de leur propre leadership », Penman a déclaré vendredi aux médias britanniques, ajoutant que les remarques de Truss vont “plus loin que la politique habituelle du sifflet de chien” et de nombreux fonctionnaires les trouvent “à la fois insultant et odieux.”

Truss se présente actuellement contre l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak pour succéder à Boris Johnson en tant que chef du parti et Premier ministre du Royaume-Uni. La semaine dernière, elle aurait obtenu 26 points d’avance sur sa concurrente. Pourtant, selon Penman, ses récentes déclarations montrent qu’elle pourrait ne pas correspondre exactement au poste.















« Un premier ministre est aussi ministre de la fonction publique », dit-il, ajoutant que le nivellement “accusations incendiaires non fondées” fait preuve d’un manque de leadership. Ces critiques sévères ont été suscitées par une déclaration écrite que Truss a faite à la suite de son discours dans une synagogue de Manchester. Là, elle a fustigé le “réveillé” culture de la fonction publique qui soi-disant “s’égare dans l’antisémitisme” tout en louant la “Valeurs juives” elle a dit étaient “Les valeurs conservatrices et les valeurs britanniques aussi.”

“Chaque organisation a sa culture, mais elle n’est pas figée, elle peut être modifiée” dit-elle dans le communiqué. Truss s’est également engagé à vérifier si les écoles en faisaient assez pour éduquer les étudiants et les enseignants sur l’antisémitisme et a déclaré que les universités devraient être “débarrassé” de cette question également, selon son équipe. Selon Penman, cependant, le ministre des Affaires étrangères n’a pas fourni un seul exemple d’antisémitisme parmi les fonctionnaires.

Une source au sein de son équipe de campagne à la direction des conservateurs a également déclaré aux médias britanniques que le parti travailliste était devenu un “Parler boutique pour l’antisémitisme et l’antisionisme” sous la direction de Sir Keir Starmer et, auparavant, de Jeremy Corbyn. “Cela a accru les inquiétudes au sein de la communauté juive”, a ajouté la source.















La “antisémitisme” La rhétorique utilisée par Truss et son équipe a suscité la colère des députés travaillistes, rapportent les médias britanniques. La députée de Warrington North, Charlotte Nichols, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères était “utiliser la communauté juive comme prétexte fallacieux pour une autre attaque sans fondement contre la fonction publique.”

Une autre députée travailliste, Sarah Owen, a déclaré que Truss venait d’utiliser le récit pour “colporter [her] guerre anti-réveillée contre les fonctionnaires », ajoutant que c’était “pas une solution” que recherche Truss.

Truss, qui est par ailleurs connue pour son soutien aux réductions des dépenses de type Thatcher dans son pays et sa ferme opposition à la Russie à l’étranger, cherche également apparemment à resserrer les liens entre le Royaume-Uni et Israël. La semaine dernière, elle s’est engagée à « revoir » la question du transfert de l’ambassade britannique de Tel-Aviv à Jérusalem.