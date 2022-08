Le candidat du Premier ministre avertit le Royaume-Uni de faire face à un “hiver difficile”

Liz Truss a promis une réforme économique pour aider les gens à faire face à la flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires

La Grande-Bretagne est confrontée à un «hiver difficile» au milieu de la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, a admis vendredi la candidate du Premier ministre Liz Truss, ajoutant que «les politiques de maintien du statu quo ne fonctionnent pas” et donc des mesures spéciales devraient être prises pour prévenir une récession.

Dans une interview avec Sky News, l’espoir du leadership conservateur a évoqué la crise énergétique naissante, qui a été exacerbée par les sanctions anti-russes et une diminution des approvisionnements russes en gaz naturel vers l’Europe. Bien que le Royaume-Uni ne dépende pas directement de Moscou pour le carburant, il souffre toujours de la hausse des prix de l’énergie et de la hausse du coût de la vie.

“Je sais que l’hiver va être rude, je veux faire tout ce que je peux pour m’assurer que nous libérons les réserves de gaz en mer du Nord,», a déclaré Truss, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères.

La crise de l’énergie et du coût de la vie au Royaume-Uni continue de s’intensifier, les factures annuelles des ménages devant dépasser les 3 300 £ (3 971 $) cet hiver, selon le consultant en énergie Cornwall Insight. Jusqu’à six millions de foyers britanniques pourraient être soumis à des coupures d’électricité cet hiver si l’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe s’arrêtait, a rapporté dimanche le Times, citant un document de Whitehall.

Lorsqu’il s’agit d’aider les Britanniques à payer leurs factures de carburant, Truss s’est engagé à imposer un moratoire temporaire sur la taxe sur l’énergie verte.

“Les politiques de maintien du statu quo ne fonctionnent pas, nous devons faire plus et c’est pourquoi je suis déterminé à réformer l’économie et à maintenir des impôts bas», a expliqué Truss, qui avait précédemment promis 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts.

Entre autres priorités, elle a évoqué la baisse du coût de l’assurance nationale qui, selon elle, serait «mettre plus d’argent dans les poches des gens.

Le concurrent de Truss, l’ancien chancelier britannique Rishi Sunak, a critiqué son approche budgétaire. Il prétend que les réductions d’impôts proposées pourraient conduire à l’enracinement de l’inflation, ce qui «être incroyablement dommageable pour des millions de personnes à travers le Royaume-Uni.

Le vainqueur de la course à la direction sera annoncé le 5 septembre, après un vote par correspondance d’environ 150 000 membres du parti conservateur.

Pendant ce temps, l’hiver à venir est également un sujet de profonde préoccupation pour les responsables de l’UE. Plus tôt cette semaine, le haut diplomate du bloc, Josep Borrell, a averti que l’UE pourrait manquer de gaz pendant la prochaine saison froide.

“L’Europe fait face à une tempête parfaite : les prix de l’énergie sont en hausse, la croissance économique est en baisse et l’hiver approche,” il a dit.

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté les accusations occidentales selon lesquelles Moscou pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’UE, déclarant que le géant russe de l’énergie Gazprom était “prêt à pomper autant que nécessaire” mais que l’UE avait “fermé tout eux-mêmes.” Il a précédemment qualifié les sanctions du bloc contre la Russie “fou et irréfléchi,» et accusé les dirigeants de l’UE de commettre des «suicide» sous les ordres des États-Unis.

Même avant le conflit russo-ukrainien, les consommateurs britanniques connaissaient de fortes hausses des coûts de l’énergie. Le plafonnement des prix annoncé par le régulateur Ofgem début février, qui est entré en vigueur en avril, a marqué une augmentation de 54 % par rapport au taux précédent.