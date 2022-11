Le candidat du Nevada GOP au Sénat américain concède sa course au démocrate

LAS VEGAS (AP) – Le challenger républicain de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto au Nevada a reconnu mardi qu’il avait perdu, affirmant dans un communiqué que même si la course était très serrée, il ne contestera pas le résultat.

“Je suis convaincu que toute contestation de cette élection ne modifierait pas le résultat final”, a déclaré le candidat du GOP, Adam Laxalt, dans un tweet dont le conseiller de campagne, Robert Uithoven, a confirmé l’authenticité.

Laxalt, qui avait l’approbation vocale de l’ancien président Donald Trump, a déclaré qu’il avait appelé Cortez Masto pour la féliciter de sa victoire. L’Associated Press a appelé la course samedi, déclarant Cortez Masto vainqueur.

La campagne de Cortez Masto n’a pas immédiatement répondu aux messages concernant la concession de Laxalt. Cela s’est produit une semaine après les élections du 8 novembre.

Le décompte des voix au Nevada a pris plusieurs jours en partie à cause du système de vote par correspondance créé par la législature en 2020 qui oblige les comtés à accepter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin s’ils arrivent jusqu’à quatre jours plus tard. Laxalt avait une avance précoce qui a diminué après que des bulletins de vote comptés tardivement sont arrivés des centres de population de l’État à Las Vegas et Reno.

La victoire de Cortez Masto, ainsi que la victoire du sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona, ont donné aux démocrates un avantage de 50-49 au Sénat. Parallèlement au vote décisif du vice-président Kamala Harris, le parti conservera le contrôle de la chambre, quel que soit le résultat du second tour de Géorgie du mois prochain entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le candidat républicain Herschel Walker.

Cortez Masto, le premier Latina à siéger au Sénat, était considéré comme le sénateur démocrate le plus vulnérable lors des élections de mi-mandat, et le Parti républicain avait de grands espoirs de renverser le siège.

Elle a collecté beaucoup plus d’argent que Laxalt, mais a dû faire face à une avalanche de publicités d’attaque financées par des groupes nationaux du GOP. Cortez Masto a dépensé près de 47 millions de dollars et disposait de plus de 6 millions de dollars en espèces jusqu’à la mi-octobre, selon OpenSecrets, une organisation à but non lucratif qui suit les finances de la campagne et le lobbying. Laxalt a dépensé près de 13 millions de dollars et il lui restait environ 3 millions de dollars pendant la même période.

Cortez Masto, l’ancienne procureure générale de l’État pour deux mandats, a axé sa campagne au Sénat sur les menaces à l’accès à l’avortement dans tout le pays et a travaillé pour courtiser les résidents hispanophones de l’État et les salariés horaires. Elle a souligné son soutien à une voie permanente vers la citoyenneté pour les «rêveurs» et a régulièrement visité les salles syndicales et les groupes de travailleurs.

Laxalt, également ancien procureur général de l’État, a perdu une candidature au poste de gouverneur en 2018. Il a coprésidé la campagne ratée de Trump au Nevada en 2020 et a passé des mois à diriger les efforts dans les médias et devant les tribunaux pour contester le résultat comme frauduleux.

“Je suis entré dans cette arène pour ma famille et ceux du Nevada et de l’Amérique qui croient que notre pays va dans la mauvaise direction”, a déclaré Laxalt, un avocat, dans sa déclaration. Il a déclaré qu’il “reviendrait à la vie privée et à la pratique privée”.

“Cette course et le cycle électoral de 2022 ne se sont pas déroulés comme nous l’espérions”, a-t-il déclaré, “mais je suis fier de la course que nous avons menée”.

___

Ken Ritter, l’Associated Press