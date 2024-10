Le candidat du NC GOP fait des déclarations sur la sécurité et les performances de l’école. Que disent les données ?

Hal Weatherman, le candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur, dit aux électeurs que les familles quittent les écoles publiques de Caroline du Nord en raison de préoccupations concernant la sécurité et les résultats scolaires.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociauxWeatherman explique pourquoi il pense 25% des étudiants de Caroline du Nord ne fréquentent pas les écoles publiques traditionnelles. Weatherman, dans ses affirmations, attribue ce pourcentage aux arrestations d’enseignants pour abus sexuels, à la violence à l’école, aux mauvais résultats aux tests et à la « sexualisation » des enfants en classe.

Weatherman a trois enfants – un à l’université, un dans une école à charte et un scolarisé à la maison.

Weatherman se présente contre la démocrate Rachel Hunt, Wayne Jones du Parti constitutionnel et la libertaire Shannon Bray.

Les candidats aux élections générales de 2024 en Caroline du Nord sont, de gauche à droite : le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, candidat républicain au poste de gouverneur ; le procureur général Josh Stein, candidat démocrate au poste de gouverneur ; Hal Weatherman, candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur ; et la sénatrice de Caroline du Nord Rachel Hunt, candidate démocrate au poste de lieutenant-gouverneur.

Voici un aperçu de certaines des affirmations de Weatherman dans sa vidéo.

« 70 enseignants accusés d’abus sexuels »

« Rien que l’année dernière, plus de 70 – 70 enseignants – ont été accusés d’abus sexuels. Soixante-dix. » » a affirmé Weatherman. « Et ils (les parents) se demandent si le système scolaire vérifie même les antécédents des personnes qui vont être dans une classe avec mon enfant mineur huit heures par jour. C’est une question légitime.

Les districts scolaires et les écoles à charte font généralement appel à des fournisseurs commerciaux pour effectuer des vérifications des antécédents des nouvelles recrues. Mais les écoles ne sont pas tenus de prendre les empreintes digitales des candidats enseignants pour les vérifications de casier judiciaire.

Weatherman n’a pas répondu à un e-mail de The News & Observer demandant à sa source des statistiques sur plus de 70 enseignants inculpés en 2023 pour abus sexuels.

Selon une feuille de calcul gérée par blogueur et journaliste conservateur AP Dillon69 enseignants de Caroline du Nord ont été arrêtés en 2023. Dillon a déclaré que la plupart des arrestations étaient liées à des crimes sexuels. Mais elle a également été arrêtée pour d’autres chefs d’accusation, notamment CFA, vol et agression.

Dillon a déclaré que tous les 69 enseignants arrêtés, sauf trois, travaillaient dans des écoles publiques. Ces arrestations ne représentent qu’une infime fraction des plus de 90 000 enseignants des écoles publiques de l’État.

Selon Dillon, 54 enseignants ont été arrêtés jusqu’à présent cette année et 407 depuis 2016.

« 13 000 actes de violences criminelles »

« L’année dernière, il y a eu plus de 13 000 actes de violence criminelle dans les salles de classe des écoles publiques de Caroline du Nord, soit 13 000 », a affirmé Weatherman. « Je veux savoir quand je dépose ma petite fille à l’école, ou mon fils à l’école, sont-ils protégés ?

Weatherman poursuit en disant dans la vidéo que chaque école publique, privée et paroissiale de l’État devrait avoir un agent de sécurité armé.

Victor Montalvo, responsable des ressources scolaires, à droite, salue un élève avec un high-five alors que les élèves arrivent pour le premier jour d’école à l’école primaire de Waxhaw le lundi 28 août 2023.

Il y avait 13 193 actes de criminalité et de violence signalés au cours de l’année scolaire 2022-23 – une augmentation de 18 % par rapport à l’année scolaire précédente, selon un rapport de données consolidées du ministère de l’Instruction publique de Caroline du Nord. Mais les crimes non violents constituent la majorité des infractions.

La possession d’une substance contrôlée représentait 54 % des délits scolaires au cours de l’année scolaire 2022-23, selon le rapport. Ce pourcentage s’élève à 59 % si l’on inclut la possession d’une boisson alcoolisée.

Affirmation : 25 % des élèves maîtrisent la lecture

Weatherman affirme également que certaines familles quittent les écoles publiques traditionnelles parce qu’elles « disent que les performances ne sont pas au rendez-vous ».

« Saviez-vous que l’année dernière, 25 % – 25 % de nos enfants scolarisés dans les écoles publiques – maîtrisaient bien la lecture au niveau de la huitième année », affirme Weatherman dans la vidéo. « Laissez-moi reformuler cela. Soixante-quinze pour cent ne le sont pas.

« Ils ne savent pas lire. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas fonctionner dans la société. Et ils se demandent si vous éduquez mon enfant ? Est-ce que vous les préparez ?

Weatherman semble citer les performances de l’État en matière d’évaluation nationale des progrès éducatifs, ou NAEP. Tous les deux ans, des étudiants de tout le pays sont sélectionnés pour passer les examens NAEP en lecture et en mathématiques.

En 2022, 26 % des élèves de huitième année de Caroline du Nord obtenu un score égal ou supérieur au niveau de compétence à l’examen de lecture NAEP. Les résultats du NAEP de cette année n’ont pas encore été publiés.

En revanche, 51,3 % des élèves de huitième année de Caroline du Nord ont obtenu au moins un niveau de compétence élevé à l’examen national de lecture de fin d’année scolaire de l’année dernière.

Différentes façons de définir compétent

La raison de cette différence est que la compétence est définie différemment dans les deux examens.

NAEP utilise quatre niveaux de réussite : inférieur à basique, basique, compétent et avancé.

Les examens EOG de l’État utilisent cinq niveaux. Les étudiants qui obtiennent un score au niveau 3 et supérieur maîtrisent le niveau scolaire. Les étudiants qui obtiennent un score au niveau 4 et supérieur sont prêts à aller à l’université et à une carrière.

Le NAEP définit compétent comme ayant « une compétence démontrée sur un sujet difficile ». Cela est similaire à la norme de niveau universitaire et de préparation à la carrière de l’État, qui a été atteinte par 29 % des élèves de huitième année lors du dernier test de lecture de l’État.

La définition de l’État pour le niveau 3 indique que les élèves démontrent une compréhension suffisante des normes de contenu au niveau scolaire, bien qu’un certain soutien puisse être nécessaire. Cela est similaire à la définition du NAEP pour son niveau de réussite de base, qui indique une maîtrise partielle des connaissances et des compétences préalables.

En 2022, 66 % des élèves de huitième année de Caroline du Nord ont obtenu des résultats égaux ou supérieurs au niveau de base au test de lecture NAEP.

NC Reality Check est une série N&O qui tient les personnes au pouvoir pour responsables et met en lumière les problèmes publics qui affectent le Triangle ou la Caroline du Nord. Vous avez une suggestion pour une histoire future ? E-mail réalité[email protected]