Le candidat du Montana GOP, Tim Sheehy, déclare qu’aucun dossier n’existe pour prouver l’histoire de sa blessure par balle

Le candidat républicain au Sénat du Montana, Tim Sheehy, a eu du mal dans une nouvelle interview à donner une explication claire sur les circonstances entourant un incident survenu en 2015 dans un parc national qui a conduit à son traitement pour une blessure par balle et à une amende.

Dans le entretien avec l’animatrice de radio et ancienne présentatrice de Fox News Megyn Kelly, qui a été mise en ligne jeudi, Sheehy a laissé Kelly confuse et elle l’a averti que les électeurs du Montana n’étaient pas clairs sur ce qui s’était passé. «Je veux juste vous donner la chance de vous expliquer, car c’est leur message de clôture. Tout tourne autour de cet incident : les électeurs sont confus. … C’est tellement déroutant », lui a-t-elle dit.

La controverse plane sur une course cruciale au Sénat dans le Montana, que les deux partis considèrent comme essentielle pour obtenir la majorité dans les derniers jours d’une élection très disputée.

Les questions découlent de différents récits donnés par Sheehy au sujet d’une balle logée dans son bras droit.

Tous les comptes s’accordent sur le fait que, comme signalé pour la première fois Selon le Washington Post ce printemps, Sheehy s’est rendu à l’hôpital après que son arme a explosé dans le parc national des Glaciers en 2015 (tirer avec une arme est illégal dans un parc national).

Sheehy a été approché par un garde forestier ce jour-là qui répondait à un appel concernant une blessure par balle auto-infligée, a écrit le garde forestier dans une citation à l’époque et a depuis, je l’ai dit publiquement. Le garde forestier a déclaré que Sheehy lui avait dit qu’il s’était accidentellement tiré une balle dans le bras, et Sheehy s’était ensuite rendu à l’hôpital pour se faire soigner.

Sheehy dit maintenant qu’il n’a jamais été touché par des coups de feu ce jour-là en 2015. Au lieu de cela, dit-il, il a été blessé lors d’une chute lors de la randonnée et a cherché à se faire soigner à cause d’une balle déjà dans le bras qu’il a reçue en Afghanistan alors qu’il était en poste. un Navy SEAL, une histoire qu’il a racontée pendant la campagne électorale.

Sheehy a déclaré qu’il s’était fait soigner le jour de la randonnée dans le parc national des Glaciers parce qu’il craignait que la balle, qui était toujours dans son bras, ne soit délogée. Surtout, il a déclaré qu’il n’avait pas déclaré avoir été blessé au combat, que ce soit pendant son service ou après sa blessure au Glacier, car celle-ci résultait d’un incident de tir ami et il ne voulait pas que son unité subisse une longue enquête sur ce qui équivalait à une petite blessure. , une affirmation qu’il a répétée dans l’entretien avec Kelly.

Il a reçu une contravention de 525 $ pour l’explosion d’une arme à feu dans le parc national des Glaciers et l’a payé, a-t-il déclaré au Post en avril, pour éviter une enquête sur son unité.

Kelly a insisté cette semaine sur Sheehy au sujet de tout dossier médical qui aiderait à confirmer son récit de ce qui s’est passé ; Sheehy a répondu que ces dossiers n’existent pas.

« Il n’y a pas – je veux dire, c’est le point », a déclaré Sheehy. « Vous y allez, vous vérifiez, et vous partez. Il n’existe pas de dossier médical complet pour tout cela.

Kelly a répondu : « C’est tellement déroutant. »

Kelly a directement interrogé Sheehy sur la blessure survenue dans le parc : « Pour être clair, vous êtes-vous tiré une balle dans le bras ?

« Non, cela n’a jamais été l’allégation selon laquelle – le fait est que, vous savez, il s’agissait d’un ricochet de tir ami qui n’a pas été signalé à l’époque », a déclaré Sheehy.

Les démocrates, qui se battent pour aider le sénateur Jon Tester, démocrate du Mont, à remporter un quatrième mandat contre toute attente dans le Montana rouge foncé, ont accusé Sheehy de ne pas être honnête sur aucun des deux incidents et lui ont demandé de divulguer les dossiers médicaux et militaires. pour confirmer son histoire. Ils ont également déclaré qu’il avait dû mentir sur sa blessure, soit à son commandement militaire pendant son service, soit aux gardes du parc et aux forces de l’ordre locales à la suite de l’incident du parc national des Glaciers.

Dans la conversation avec Kelly, qui est l’une des rares interviews médiatiques que Sheehy a accordées en tant que candidat, Kelly a demandé au candidat s’il avait été blessé lors de sa randonnée dans le parc.

« Oui, je suis tombé et je me suis blessé au bras pendant que nous faisions une randonnée », a-t-il déclaré. « C’est pour ça que j’y suis allé parce que je pouvais sentir la balle se déloger quand je, quand je tombais et tombais sur le bras, on pouvait sentir la balle se déloger. Et puis je suis allé aux urgences pour dire, hé, écoute, tu sais, j’ai une hémorragie interne ici. Je me suis blessé au bras. Pouvez-vous jeter un œil à cela ? Assurez-vous qu’il ne se passe rien de grave ici.

Un porte-parole de Sheehy a qualifié les questions sur la blessure par balle de « tentative de détruire le dossier d’un ancien combattant ».

« La balle dans le bras de Tim était le résultat de son service en Afghanistan », a déclaré le porte-parole de Sheehy. « Tim ne l’a jamais signalé parce qu’il ne voulait pas déclencher une enquête sur son équipe, être retiré du champ de bataille et voir un son coéquipier soit puni. Il s’agissait toujours de protéger un membre de l’équipe de son unité qu’il pensait avoir pu être responsable en raison du ricochet de tirs amis dans le feu d’un engagement avec l’ennemi.

Les Républicains considèrent la course à Sheehy comme l’une des plus grandes opportunités de reprise dans un cycle où la carte des sièges au Sénat en vue des élections favorise leur parti. Le challenger républicain a dominé Tester dans la plupart des sondages publics, même si les démocrates insistent sur le fait que la course n’est pas terminée. L’ancien président Donald Trump devrait remporter facilement l’État.

Au cours de l’entretien avec Kelly, Sheehy a décrit la complexité des combats en Afghanistan avec « les forces afghanes intégrées à nos côtés ».

« Nous appelons ces incidents vert sur bleu, qui étaient en fait très très courants, où des Afghans finissaient intentionnellement ou non par tirer sur des forces amies », a-t-il déclaré.

Sheehy avait initialement déclaré que l’incident de tir ami provenait d’un camarade SEAL, écrivant dans son livre de 2023 « Mudslingers » qu’il n’avait pas signalé le coup de feu en Afghanistan « parce que je ne voulais pas être renvoyé chez moi et perdre mon équipe, et je Je ne voulais pas que le coéquipier qui avait tiré ce coup de feu, un véritable étalon qui a mené une carrière réussie en tant que SEAL, soit puni – officiellement ou de réputation – par un accident qui n’était en aucun cas de sa faute.

Il a écrit dans le même livre qu’il avait été libéré de l’armée pour des raisons médicales, mais comme NBC News a rapporté le mois dernierles documents de sortie indiquent qu’il a démissionné volontairement et ne mentionnent aucun problème de santé qui l’a contraint à partir.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com