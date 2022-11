Le candidat du Likud prédit que Netanyahu sera le prochain Premier ministre israélien et aidera à tenir l’Iran responsable

Israël organise mardi sa cinquième élection depuis 2019, après qu’une fois de plus la majorité à la Knesset n’a pas pu être maintenue. Le candidat du parti Likud, Danny Danon, estime que cela donne à son parti une grande chance de reprendre le pouvoir, et à son chef Benjamin Netanyahu une opportunité de redevenir Premier ministre.

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett n’a pas réussi à conserver la majorité requise de 61 membres lorsque deux membres ont fait défection dans l’opposition, entraînant la dissolution du gouvernement. Danon espère que son parti l’emportera, car il pense que Netanyahu sera en mesure de maintenir avec succès une coalition là où Bennett a échoué.

“J’espère que ce soir nous connaîtrons les résultats de ce cycle, et le parti Likoud que je représente aura la majorité des sièges au Parlement et nous pourrons former un nouveau gouvernement avec le Premier ministre Netanyahu à la tête de ce gouvernement », a déclaré Danon mardi lors d’une conversation téléphonique avec Fox News Digital.

Danon est l’un des candidats sur la liste du Likud, il sera donc probablement membre de la Knesset si le parti obtient suffisamment de sièges à la Knesset, ce dont il est convaincu qu’il le fera.

LES COMPLOTS DE NETANYAHU REVIENNENT ALORS QUE LES ISRAÉLIENS VOTENT POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

“Nous ne connaissons pas encore les résultats, mais d’après nos données, il semble que le taux de participation sera très élevé partout, mais surtout dans les villes considérées comme plus favorables au parti Likud”, a-t-il déclaré.

En tant que chef du Likud, Netanyahu deviendrait Premier ministre s’il parvenait à réunir la majorité nécessaire. Il a une longue histoire en tant que Premier ministre, ayant d’abord occupé ce poste de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021.

ÉLECTION EN ISRAËL : LES DIVISIONS S’APPROFONDISSANT, LES ISRAELIS DECIDERONT SI NETANYAHU DOIT RETOURNER AU POUVOIR

Dans son deuxième passage, les relations de Netanyahu avec les présidents américains ont été mitigées. Lui et l’ancien président Barack Obama avaient une relation notoirement difficile, bien que les deux pays entretiennent une solide amitié, les États-Unis fournissant une aide au système de défense antimissile Iron Dome d’Israël. Netanyahu et l’ancien président Donald Trump semblaient s’entendre beaucoup mieux, car Trump n’a pas essayé de faire pression sur Israël pour qu’il fasse des concessions indésirables aux Palestiniens.

Netanyahu et le président Biden ont connu des hauts et des bas mais sont restés amis après avoir travaillé ensemble pendant des décennies. Selon le New York Times, Biden était le seul responsable américain à avoir tendu la main à Netanyahu à la fin de son premier tour de table en tant que Premier ministre.

Danon pense que la relation américano-israélienne restera solide quel que soit le vainqueur des élections israéliennes ou des élections américaines de mi-mandat, mais celui qui arrivera au pouvoir pourrait influencer la direction que les deux pays prendront ensemble.

“Je pense que nous avons un lien fort. Indépendamment des élections, mais je pense que si nous gagnons, si Netanyahu revient à son poste de Premier ministre, nous pourrons mettre la question de l’Iran en première ligne et nous attendez-vous à ce que nos collègues aux États-Unis répondent également à cette menace », a déclaré Danon.

Netanyahu et Biden étaient en désaccord sur les négociations d’un nouvel accord sur le nucléaire iranien, tout comme le chef du Likud s’est opposé avec véhémence au plan d’action global conjoint initial lorsqu’Obama l’a conclu. précédent, Netanyahu a averti que tout nouvel accord doit être plus fort que le JCPOA. Pendant ce temps, les critiques pensent que les négociations en cours ne font pas apparaître un accord solide.

“Vous ne négociez pas avec eux, vous devez appliquer des sanctions et isoler l’Iran”, a déclaré Danon.

Netanyahu était au pouvoir lors de la mise en place des accords historiques d’Abraham, les accords entre Israël et plusieurs nations arabes. Danon, qui a participé à ces pourparlers avec Netanyahu, attend avec impatience les progrès futurs sur ce front.

“Je crois que nous verrons plus de pays rejoindre ce cycle de paix que nous avons avec nos voisins”, a-t-il déclaré.