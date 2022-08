Le candidat du gouverneur du Michigan GOP, Dixon, choisit son colistier

LANSING, Michigan (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur du Michigan, Tudor Dixon, a choisi l’ancien représentant de l’État Shane Hernandez de Port Huron comme colistier vendredi dans sa tentative de renverser le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer.

Hernandez a servi deux mandats à la Michigan House se terminant en 2020, lorsqu’il s’est présenté sans succès à la US House. Il a présidé le puissant comité des crédits parlementaires chargé de rédiger le budget pendant un mandat.

“Shane Hernandez en tant que lieutenant-gouverneur aidera à améliorer nos écoles, à créer des communautés plus sûres et à améliorer notre économie”, a déclaré Dixon dans un communiqué.

Hernandez a déclaré que “la vision de Dixon est la bonne pour le Michigan et je pense que nous vaincrons Whitmer et commencerons à réparer les dommages qu’elle a causés à nos familles, étudiants et propriétaires d’entreprise”.

Dixon a annoncé son choix une heure avant la date limite du GOP de l’État. Lors de la convention du GOP de l’État du 27 août, les délégués voteront pour approuver ou non son choix.

Le lieutenant-gouverneur de Whitmer est Garlin Gilchrist II. L’élection générale est le 8 novembre.

John Sellek, un stratège politique républicain, a déclaré que la sélection de Hernandez “semble être un choix solide de quelqu’un à la fois avec une connaissance approfondie du budget de l’État et la crédibilité du GOP d’être issu de la base du parti”.

