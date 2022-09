RENO, Nevada (AP) – Le candidat du GOP du Nevada au poste de gouverneur a déclaré jeudi qu’il lutterait contre une interdiction nationale de l’avortement si le Congrès en adoptait une.

“C’est le vote des habitants de l’État du Nevada, et je soutiendrai cela”, a déclaré le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, qui est anti-avortement, dans un groupe de presse à côté du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, après que les deux hommes aient passé la journée. faire campagne dans tout l’État. “C’est une question qui n’a pas besoin d’être en politique.”

Les électeurs du Nevada ont codifié le droit à l’avortement jusqu’à 24 semaines dans la loi lors d’un vote référendaire en 1990. Tout ordre d’imposer davantage de restrictions à l’avortement devrait provenir d’un vote du peuple, et non de la législature de l’État, contrairement à de nombreux autres États.

Plus tôt cette semaine, la sénatrice de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a proposé une interdiction quasi totale de l’avortement après 15 semaines. La législation a sapé les arguments de nombreux candidats du GOP cet été selon lesquels l’avenir du droit à l’avortement aux États-Unis serait décidé par les États individuels.

Lombardo a soutenu que la décision devrait appartenir aux électeurs du Nevada, et non aux politiciens. Il a longtemps fait campagne en tant que gouverneur anti-avortement qui respecterait le vote du référendum de 1990 de l’État.

« Je suis catholique et pro-vie. Mais au Nevada, le droit à l’avortement est codifié dans la loi, et seuls les électeurs du Nevada peuvent changer cela », a-t-il déclaré dans des déclarations précédentes.

Pourtant, une interdiction nationale de l’avortement remplacerait la loi du Nevada. On ne sait pas quelles voies Lombardo emprunterait pour lutter contre le mandat du Congrès si cela devait se produire.

L’annonce de Lombardo contraste avec certains républicains qui ont répugné ou soutenu l’interdiction de 15 semaines proposée par le sénateur Lindsay Graham. La candidate républicaine au Congrès April Becker, du 3e district du Congrès du Nevada, est pro-vie, sauf pour les cas de viol et d’inceste. Mais elle a déclaré à NBC News cette semaine qu’elle voterait contre une interdiction nationale de l’avortement, qualifiant d’inconstitutionnelle la réglementation de l’avortement par le Congrès.

Jeudi également, le candidat du gouverneur républicain du Nouveau-Mexique a proposé un référendum à l’échelle de l’État qui pourrait imposer de nouvelles limitations à l’accès à l’avortement.

Dans les jours qui ont suivi la décision de la Cour suprême en juin d’annuler Roe v. Wade, le gouverneur du Nevada Sisolak a signé un décret stipulant que le Nevada n’aidera pas les autres États qui tentent de poursuivre les résidents qui se rendent au Nevada pour des avortements. Il garantit également que les conseils médicaux et les commissions qui supervisent les licences médicales ne disciplinent ni ne disqualifient les médecins qui pratiquent des avortements.

Bien qu’il ait pris du recul par rapport au moment où il avait annoncé qu’il annulerait le décret exécutif, Lombardo a affirmé qu’il “regarderait cela sous l’angle d’un gouverneur pro-vie”.

Lombardo et Youngkin ont passé la journée à organiser des événements à Las Vegas et à Reno, où le gouverneur de Virginie a évoqué sa propre victoire très médiatisée il y a un an lors d’événements à Reno et à Las Vegas.

Lombardo a attaqué le gouverneur démocrate du Nevada, Steve Sisolak, sur l’éducation, la criminalité et sa fermeture d’entreprises non essentielles pendant COVID-19. Il a parlé de diversifier davantage l’économie du Nevada, de donner plus de pouvoir aux parents dans la prise de décision scolaire et d’élargir les écoles à charte.

“C’était un mouvement”, a déclaré Youngkin à propos de sa victoire plus tard. « Et ce mouvement est là maintenant. C’est ton tour.”

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326

Gabe Stern, Associated Press