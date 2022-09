Le candidat du GOP du gouverneur de l’Illinois dénonce le crime et le chaos de Chicago

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur de l’Illinois, Darren Bailey, a promis mardi de rétablir la peine de mort et d’abroger une vaste refonte de la justice pénale qui éliminera la caution en espèces, après un week-end de la fête du Travail qui a fait 11 morts. à Chicago.

Le sénateur d’État de Xenia a rencontré en privé à Springfield des shérifs de comté de l’Illinois et a émergé avec des critiques pour le gouverneur JB Pritzker et la soi-disant loi SAFE-T approuvée l’année dernière, qui à partir de l’année prochaine mettra fin à la caution pour de nombreux crimes non violents qui avaient été surnommé une “pénalité sur la pauvreté” par les critiques. Il a déclaré qu’il rétablirait la peine capitale, abolie en 2011, pour les personnes qui assassinent des policiers.

Le gouverneur démocrate, le maire de Chicago Lori Lightfoot et le procureur de l’État du comté de Cook Kim Foxx “sont les trois mousquetaires du crime, du chaos et de la tragédie dans la ville de Chicago”, a déclaré Bailey.

Bailey a qualifié Chicago de «trou de l’enfer» dangereux et a coparrainé en 2019 une résolution de la Chambre demandant au Congrès de faire de la ville un État séparé, une position qu’il a depuis abandonnée.

« Les gens ont peur. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets », a déclaré Bailey. «Mon message serait de tenir vos élus responsables. … Les gens à qui je parle en ont marre et ils vont … se lever et faire entendre leur voix.

Bailey a cité des statistiques qui, selon lui, montrent que la criminalité a augmenté sous Pritzker et a largement blâmé la loi SAFE-T, qui augmente également la responsabilité des policiers et resserre les règles de recours à la force. Il a reconnu que des éléments clés de la loi, y compris l’élimination de la caution, n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2023. Mais il a déclaré qu’une réticence de la part de Foxx à poursuivre les crimes avait le même effet et qu’il ne voulait pas pour voir cela dans tout l’État.

Les statistiques du département de police de Chicago indiquent que si les crimes violents sont toujours répandus dans la ville, ils sont en baisse par rapport à 2021. La police a signalé 425 homicides au 22 août, contre 519 pour la même période l’an dernier, et 1 828 fusillades, contre 2 239 au cours la même période en 2021.

Il y a eu 55 victimes par balles pendant le long week-end, 16 de moins qu’à la même période il y a un an, mais faisant le même nombre de morts – 11 – selon le département de police de Chicago.

Une porte-parole de Foxx n’a pas immédiatement répondu. La porte-parole de la campagne de Pritzker, Natalie Edelstein, a fustigé le républicain pour ne pas avoir soutenu les mesures pro-police à l’Assemblée générale et avoir refusé de critiquer les émeutiers violents qui ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021, en soutien à l’ancien président Donald Trump.

“La seule chose que sa campagne est capable de faire est de semer la peur et de jouer au foot avec les insurgés”, a déclaré Edelstein. “Sa conférence de presse d’aujourd’hui était une nouvelle démonstration de l’hypocrisie et de la naïveté qui devraient le disqualifier pour diriger notre État.”

Le shérif du comté de DeWitt, Mike Walker, un républicain, a déclaré qu’il soutenait Bailey et partageait son inquiétude concernant la mise en liberté sous caution. Walker a déclaré que les victimes d’actes criminels souffriront lorsqu’elles apprendront que le suspect dans leur affaire ne peut pas être détenu en prison.

D’un autre côté, Walker a convenu qu’il était injuste que quelqu’un reste derrière les barreaux pendant des mois pour ne pas avoir versé quelques centaines de dollars pour être libéré. Il a suggéré un système où une personne incapable de payer une caution obtient un crédit pour chaque jour passé dans une cellule. Le suspect est libéré lorsqu’il a gagné un crédit égal à la caution.

“Ils ne restent pas longtemps mais ils font face à certaines conséquences”, a déclaré Walker.

John O’connor, Associated Press