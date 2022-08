Le candidat du GOP dit que l’appel à la mort de Garland était “facétieux”

BUFFALO, NY (AP) – Un candidat républicain au Congrès dans l’ouest de New York a déclaré dans une interview à la radio que le procureur général américain Merrick Garland “devrait être exécuté” pour avoir autorisé une perquisition au domicile de l’ancien président Donald Trump, avant de préciser plus tard dans l’émission qu’il n’était pas sérieux.

L’homme d’affaires de la région de Buffalo, Carl Paladino, a fait ce commentaire dans une interview avec Breitbart News samedi 13 août. Au cours de l’interview, Paladino critiquait le président Joe Biden pour ce qu’il a qualifié de manque de leadership et de désengagement du gouvernement.

“Nous avons donc quelques personnes non élues qui dirigent notre gouvernement, dans une administration de personnes comme Garland, qui ne devraient pas seulement être destituées, mais qui devraient probablement être exécutées”, a déclaré Paladino. « Le gars est juste perdu. C’est une âme perdue. Il essaie d’obtenir une image, et son image, sa méthodologie est tout simplement terrible. Faire une descente dans la maison d’un ancien président, c’est juste – les gens se grattent la tête et ils disent: “Qu’est-ce qui ne va pas avec ce type?”

Peu de temps après dans l’interview, l’animateur Matthew Boyle a pressé Paladino de ce qu’il voulait dire quand il a dit que Garland devait être exécuté.

« Je suis juste facétieux. L’homme devrait être démis de ses fonctions », a déclaré Paladino. « Il montre son incompétence. Il veut se faire remarquer devant les gens et montrer qu’il a du courage, mais son choix de problèmes et son choix de méthodologie sont très tristes.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le FBI est généralement chargé d’enquêter sur les menaces proférées contre le procureur général. Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés avec sa campagne jeudi.

Un porte-parole de Paladino, Vish Burra, a déclaré à The Buffalo News que le candidat n’appelait pas réellement à la mort de Garland.

“Le commentaire est clair : Carl ne pense pas que Garland devrait être exécuté et quand on écoute l’interview, quand on lui demande ce qu’il voulait dire, il déclare qu’il était facétieux”, a déclaré Burra mercredi.

Paladino, un promoteur immobilier millionnaire qui était le candidat du parti au poste de gouverneur de New York en 2010, est dans une lutte primaire serrée avec le président du Comité de l’État républicain de New York, Nick Langworthy. Paladino a été approuvé par la représentante américaine Elise Stefanik.

Le FBI et le ministère de la Justice ont fait face à un déluge de menaces violentes depuis que des agents ont fouillé la maison de Trump à Mar-a-Lago dans le cadre d’une enquête sur la découverte de dossiers classifiés de la Maison Blanche.

Un homme, qui avait déclaré sur les réseaux sociaux que les agents fédéraux devaient être tués “à vue”, est décédé lors d’une fusillade avec des agents des forces de l’ordre dans l’Ohio après avoir tenté de pénétrer dans le bureau extérieur du FBI à Cincinnati avec un fusil semi-automatique.

Paladino a une longue histoire de commentaires scandaleux.

En juin, il a partagé une publication sur Facebook suggérant qu’une fusillade raciste à Buffalo faisait partie d’un complot visant à retirer les armes des gens. Le même mois, il s’est excusé pour un commentaire qu’il avait fait dans une interview dans laquelle il disait qu’Adolf Hitler était “le genre de leader dont nous avons besoin aujourd’hui” en raison de sa capacité à rassembler les foules.

En 2016, Paladino a plaisanté dans un journal en disant qu’il espérait que le président de l’époque, Barack Obama, mourrait de la maladie de la vache folle et a déclaré que Michelle Obama devrait « redevenir un homme » et être envoyée vivre avec un gorille dans une grotte.

L’année suivante, il a été expulsé du conseil scolaire de Buffalo pour avoir discuté de manière inappropriée des négociations du contrat des enseignants, bien qu’il ait soutenu que les commentaires sur les Obama étaient la véritable raison de son retrait.

Lors de sa course au poste de gouverneur, il a été critiqué pour avoir transmis à des amis des e-mails contenant des blagues racistes et de la pornographie.

